Z mosta v Lučenci odpadlo zábradlie, zasadal krízový štáb

K odpadnutiu zábradlia s rímsou na moste cez Krivánsky potok, ktorý je v správe Banskobystrickej regionálnej správy ciest (BBRSC), došlo ešte počas pondelka (3. 3.). Miestna samospráva po udalosti označila miesto poškodenia dopravným značením z dôvodu zabezpečenia bezpečnosti chodcov, v utorok dopoludnia v Lučenci zasadal i krízový štáb.

„Jedným zo záverov zasadnutia je, že BBRSC na ľavej strane mosta osadí plastové zábradlie. Na tomto moste je v zmysle schváleného dopravného určenia usmernená doprava na stred do jedného jazdného pruhu, s presmerovaním chodcov mimo poškodeného chodníka. Na moste sú osadené po celej dĺžke vodiace dosky,“ uviedlo mesto s tým, že odpadnutie zábradlia s rímsou nezmenilo zaťažiteľnosť mostného objektu.

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici v súvislosti s poškodením mosta na sociálnej sieti informovalo, že polícia bude situáciu na moste pravidelne monitorovať. Vodičov a chodcov vyzýva na zvýšenú opatrnosť a ohľaduplnosť voči ostatným účastníkom cestnej premávky.

Most na Fiľakovskej ceste vedúci cez Krivánsky potok je podľa mesta vo veľmi zlom stavebno-technickom stave. „Na most je podľa informácií od BBRSC vypracovaná projektová dokumentácia na celkovú rekonštrukciu a je zaradený do registra investícií na rok 2025,“ priblížila samospráva.