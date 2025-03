Skúsená pediatrička ordinuje v malom mestečku desaťročia, teraz za seba zháňa náhradu. Periféria však lekárov neláka

„Ťahá“ to už štyri dekády a cíti, že by potrebovala poľaviť. Detská lekárka Jana Gasperová má 70 rokov, no stále denne ordinuje. Potešilo by ju, keby aspoň dvakrát v týždni mala výpomoc. O dva či tri roky by už ale rada išla do dôchodku, takže sa nebráni ani plnohodnotnej náhrade. Záujemcovia však nie sú. V Poltári, kde okrem nej pôsobí len jedna ďalšia pediatrička, by tak po ukončení jej praxe hrozilo, že o viac ako tisíc detských pacientov sa nebude mať kto postarať.

Doktorka Jana Gasperová začínala v Poltári v roku 1984, teda v časoch, keď bola v bývalom Československu populačná explózia. Predtým pôsobila štyri roky v lučeneckej nemocnici. Nakoniec sa však usadila v sklárskom mestečku s približne päťtisíc obyvateľmi. Teraz, po 41 rokoch praxe, sa obáva, že keď s tým „sekne“, jej malí pacienti zostanú bez lekárky. Samozrejme, znepokojuje to aj ich rodičov. Ich vzťah k skúsenej pediatričke priblížila jedna z matiek, ktorá sa vyjadrila, že pani doktorka je viac ako len lekárkou.

„Je oporou, sprievodkyňou detskými chorobami, no aj dušou, ktorá chápe nielen bolesť tela, ale aj obavy rodičov. Nie je to len o liečbe, ale tiež o pocitoch, že v bielom plášti či v rovnošate s detským motívom bije veľké a láskavé srdce,“ uviedla vďačná mama. Dodala, že zanechala nezmazateľnú stopu v živote mnohých rodín, vrátane tej jej.

Ošetrí aj dospelých

Poltársku ambulanciu sme navštívili okolo obeda, keď už mala vybavených všetkých pacientov. Dvere nám otvorila sestrička Andrea Kováčová. „S pani doktorkou pracujem 26 rokov, sme zohraný tandem,“ povedala s úsmevom. Vzápätí nám vyšla v ústrety aj samotná lekárka. Ukázala nám všetky priestory aj fotografie bývalých detských pacientov, ktorých má vystavených na špeciálnej nástenke.

„Vždy mi doniesli nejaké zábery na pamiatku. Teraz sú už dospelí,“ zahľadela sa na tváre dievčat a chlapcov s trochou nostalgie. Prezradila, že aktuálne má vo svojej databáze zhruba 1 100 pacientov. „Každý mesiac sa to ale mení, lebo dovršujú určitý vek. Prakticky to tu mám ohraničené do 26 rokov,“ vysvetlila. Potvrdila, že v celom Poltári sú len dve pediatričky, pričom ona už začína pomýšľať na penziu.

„Išla by som o nejaké dva, možno tri roky. Všetky moje rovesníčky si už dôchodok užívajú roky, no mňa to, vzhľadom na patovú situáciu s lekármi, morálne nepustí. Mám zodpovednosť voči mojím pacientom, veď už liečim tretiu generáciu,“ zdôraznila. „Nemôžem ich opustiť. Kde by potom išlo z Poltára 1 100 detí?“ pýta sa. Poznamenala pritom, že mnohí nemajú ani na cestovné, takže si to nevie predstaviť.

Takmer dva roky sa tam vraj pokúšala „nalákať“ nejakého mladého pediatra, no bez úspechu. „Nikto nemal záujem o prácu na takejto periférii,“ podotkla. V istom období mala síce vyhliadnutú šikovnú mladú medičku, no tá si to po ukončení štúdia nakoniec rozmyslela. Uprednostnila prácu pri lôžku – v lučeneckej nemocnici.

O pomoc požiadala aj Banskobystrickú župu. „S tým, že by som tu potrebovala niekoho na dva dni v týždni. Keby sa však našiel lekár, ktorý by bol ochotný nastúpiť okamžite aj na plný úväzok, zvážila by som tiež, že by som skončila hneď,“ tvrdí. „Samozrejme, uprednostnila by som moje postupné, v úvodzovkách, odstrihnutie. Tejto práci sa venujem dekády a rozlúčiť sa s ňou zo dňa na deň by tiež nebolo jednoduché,“ priznala.

Jej prínos pre Poltár je určite obrovský – veď dodnes, v prípade akútnych stavov, ošetrí aj svojich bývalých, teda v súčasnosti už dospelých, pacientov. „Keď je to urgentné a cítia, že by nestihli dôjsť do nemocnice, prídu jednoducho za mnou. Nemôžem ich odmietnuť, to je samozrejmé,“ podotkla. Zároveň upozornila, že s nejakými „taľafatkami“ by ich určite nevybavila. Verí, že „štafetu“ po nej predsa len niekto preberie a všetko sa na dobré obráti.

Foto: Eva Štenclová, Pravda so sestričkou, Jana Gasperová, pediatrička, Poltár So sestričkou Andreou Kováčovou.

Alarmujúce čísla

Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) sa o zlepšenie situácie v tejto sfére snaží od roku 2019 – práve odvtedy je aktívny v zakladaní ambulancií. Zatiaľ ich celkovo zriadil osem – naposledy otvoril vlani v októbri pediatrickú ambulanciu v Banskej Štiavnici, kde začala ordinovať lekárka pochádzajúca zo Spiša. Napriek pozitívnej udalosti vtedy župan Ondrej Lunter spomenul alarmujúce čísla.

„Celkovo nám v kraji chýba 25 pediatrov – napríklad len v okrese Rimavská Sobota šesť. Vo všeobecnom lekárstve je situácia ešte horšia, tam nám chýba 60 lekárov,“ zhodnotil. Zároveň citoval z oficiálneho dokumentu rezortu zdravotníctva, ktorý hovorí, že do roku 2027 s vysokou pravdepodobnosťou odíde zo siete, z dôvodu veku, takmer 600 všeobecných lekárov a 350 primárnych pediatrov.

Hovorkyňa župy Lenka Štepáneková potvrdila, že doktorka Gasperová sa na nich, pred pár týždňami, obrátila so žiadosťou o pomoc. „Keďže aktuálne nevieme o žiadnom lekárovi ani rezidentovi, ktorý by vedel do ambulancie v Poltári nastúpiť, zverejnili sme na našich stránkach oznam o tom, že pre tento región hľadáme lekára,“ vysvetlila.

„Požiadali sme tiež Rozvojovú agentúru BBSK, ktorá zastrešuje naše župné ambulancie, aby zverejnila inzerát na portáli Profesia. Kontaktovali sme aj lekárku Andreau Baníkovú, predsedníčku komisie zdravotníctva krajského zastupiteľstva, ktorá pochádza z Poltára, aby preverila prípadný záujem v rámci svojich kontaktov,“ doplnila Štepáneková.