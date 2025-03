Stredoslovenské mesto sa chystá redukovať MHD. Je drahá a autobusy jazdia prázdne, tvrdí primátor

„Chceme-nechceme, vzhľadom na zlú ekonomickú situáciu mesta nebudeme mať inú možnosť, ako znížiť počet trás MHD. Ja som ich už prešiel v autobuse, aj v aute za autobusom. V Rimavskej Sobote jazdia autobusy prázdne. Sú v nich jeden, dva, traja, najviac štyria cestujúci,“ skonštatoval na nedávnom zasadnutí mestského zastupiteľstva primátor Jozef Šimko.

Tvrdí, že samospráva preto musí MHD zefektívniť. „Vymenoval som na to sedemčlennú komisiu, na jej čelo som dal viceprimátora Attilu Halásza,“ avizoval primátor. Zopakoval, že jediným riešením bude zníženie počtu spojov. „Necháme len školské autobusy, ktoré jazdia ráno a poobede,“ dodal.

Takmer trištvrte milióna

MHD v Rimavskej Sobote premáva v súčasnosti na štyroch linkách. Zabezpečuje ju spoločnosť SAD Lučenec, u ktorej si mesto prepravné služby platí. Ak by sa nič nezmenilo, samospráva by v budúcom roku podľa údajov primátora musela za túto službu uhradiť 720 000 eur. Šimko to považuje za príliš vysokú sumu.

Foto: Branislav Caban Autobusy SAD Lucenec zabezpecujuce prepravu v Rimavskej Sobote Autobusy SAD Lučenec zabezpečujúce prepravu v Rimavskej Sobote

Pripomenul že pred niekoľkými rokmi chcel založiť vlastnú mestskú prepravnú spoločnosť, ktorá by MHD v Rimavskej Sobote pokrývala. „Navrhoval som, aby sme kúpili štyri autobusy a zabezpečovali nimi prepravu našich občanov. Bolo by to lacnejšie, ako teraz platíme SAD Lučenec. Bohužiaľ, nenašiel som na to pochopenie,“ skonštatoval Šimko.

S primátorom sa zhodol aj poslanec Roman Vaľo, ktorý je zvyčajne jeho najväčším názorovým oponentom. „Súhlasím, čo sa týka racionalizácie autobusovej dopravy. Toto je vec, pri ktorej máte u mňa podporu. Je to potrebné urobiť. Som rád, že ste vytvorili tú komisiu, verím, že nájde optimálne riešenie,“ vyjadril sa Vaľo.

Usporiť by sa podľa neho dalo napríklad na spoji, ktorý cez leto premáva z mesta do zhruba päť kilometrov vzdialenej rekreačnej oblasti Kurinec. Podľa Vaľa vtedy jazdí autobus prázdny, keďže rovnakou trasou premáva aj mestský turistický vláčik.

Podobný názor prezentoval poslanec Viliam Vaš. „Naozaj bude treba zvážiť frekvencie autobusov a ktoré linky by bolo treba zachovať. Pretože niekedy ide aj do troch mestských častí prázdny autobus a prázdny sa aj vracia,“ poznamenal Vaš.

Pribudnú aj nové spoje

Okrem zamýšľaného rušenia spojov v Rimavskej Sobote by mali tri nové aj pribudnúť. Pôjde o autobusy premávajúce z autobusovej stanice cez Malohontskú ulicu do nového priemyselného parku medzi mestskými časťami Sobôtka a Kľačany.

Foto: Branislav Caban Nova autobusova zastavka pri novovybudovanej hale spolocnosti Winkelmann v rimavskosobotskom priemyselnom parku Nová autobusová zastávka pri novovybudovanej hale spoločnosti Winkelmann v rimavskosobotskom priemyselnom parku

V júli 2025 tam plánuje spustiť výrobu prvý investor, nemecká firma Winkelmann, ktorá avizuje zamestnať 450 ľudí. Nové spoje budú slúžiť na ich prepravu do zamestnania. „Je uzavretá dohoda medzi mestom a Winkelmannom, že od 1. júla 2025 im zabezpečíme tri spoje – o 6.30, 13.30 a 21.30 hodine,“ konkretizoval primátor Šimko pre Pravdu.

Doplnil tiež, že na základe ďalšej zmluvy s Banskobystrickým samosprávnym krajom bude vyšší územný celok riešiť medzimestské spoje. „To znamená, že budú vznikať podľa potreby, aký bude počet zamestnancov a či budú napríklad z Hnúšte, z Lučenca, alebo od Tornale,“ zakončil Šimko.