Rezort dopravy sľubuje pomoc pri riešení opráv mostov. Samosprávy ich samé platiť nevládzu

Mosty a financovanie ich opráv Video Zdroj: TV Pravda

Mestá žiadajú o akútne hľadanie financií na rekonštrukcie viac ako polstoročných mostov v zlom technickom stave, ktoré neboli dimenzované na súčasnú frekventovanú dopravu. Zároveň žiadajú ministra dopravy Jozefa Ráža otvoriť túto tému na rokovaní vlády a iniciovať stretnutie s premiérom za účasti ZMOS-u aj SK8.

O stave mostov, tiež hľadaní možností financovania opráv a rekonštrukcie, rokovali v pondelok v meste pod Urpínom tamojší primátor a zároveň viceprezident Únie miest Slovenska (ÚMS) Ján Nosko so šéfom rezortu dopravy. Stretnutia sa zúčastnil aj generálny riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti Filip Macháček.

Nosko pripomenul, že ÚMS spracovala materiál, ktorý hovorí, že na územiach jej členských miest sa nachádza zhruba 590 mostov. Z nich 36 percent je v zlom, veľmi zlom až havarijnom stave.

„Vôbec to nie je lichotivá situácia a súvisia s tým aj ďalšie skutočnosti, ktoré treba pomenovať. Časť týchto mostov nie je vo vlastníctve miest – chýba k nim projektová dokumentácia a preberacie protokoly,“ zopakoval to, na čo poukazuje už dlhodobo. „Starostlivosť o ne prebieha v rámci legislatívnych možností samospráv. Som rád, že pán minister dnes prijal pozvanie na stretnutie, kde sme ho informovali o naliehavosti a potrebe tento problém riešiť,“ povedal.

Vyššie podielové dane?

Primátor zdôraznil, že ako vždy je všetko o financiách, pričom samosprávy nemajú dostatok zdrojov ani na pokrytie základných potrieb. „Ako dobre vieme, mosty si vyžadujú nákladné investície – len diagnostika stojí od 20– do 50-tisíc eur. Nehovoriac o oprave, ktorá môže ísť do státisícov, niekedy až miliónov eur,“ objasnil. Potreba nájsť zmenu na financovanie rekonštrukcií mostov v rámci celého Slovenska je podľa neho naliehavá a toto tlmočili aj ministrovi.

„Sú modely v rôznych krajinách, tiež regionálne fondy, z ktorých sa dajú financovať cesty druhej až štvrtej triedy, ale aj mosty. Závisí to od toho, na koľko je vláda ochotná si takýto model osvojiť,“ konštatoval Nosko. Zároveň poukázal tiež na potrebu zmeny financovania samospráv.

„To znamená navýšenie podielových daní tak, aby si mestá dokázali zo svojich vlastných zdrojov budovať rozvoj a rôzne aktivity – vrátane opráv mostov. S pánom ministrom sme sa dohodli, že naše požiadavky bude tlmočiť rezortu financií a predsedovi vlády,“ priblížil spoločné rokovanie. „Takže veríme, že na ďalšom stretnutí, za účasti ZMOS-u aj SK8, sa táto téma otvorí a budeme hľadať spoločné riešenia,“ doplnil primátor.

Premiér a celá vláda si podľa Ráža veľmi dobre uvedomujú stav mostov na Slovensku. Nie je však podľa neho možné, aby rezort dopravy suploval samosprávu.

„Všetci však žijeme v jednej krajine, takže pred týmto problémom sa nedajú zatvárať oči a tváriť sa, že sa nás to vôbec netýka,“ uviedol minister s tým, že momentálne spúšťajú PPP projekt na opravu, výstavbu a prevádzku vybraných mostov na cestách prvej triedy. „V priebehu tohto mesiaca by sme mali uzavrieť verejné obstarávanie na poradcu, ktorý následne spočíta, koľko mostov sa dá zaradiť do pripravovaného PPP projektu. Je tam niekoľko variant od 150 až do 500 mostov,“ poznamenal.

„Ak sa ukáže, že tento pilotný projekt je životaschopný a realizovateľný, ponúkneme prípravu PPP projektov aj zástupcom samospráv, aby si to vedeli zafinancovať z cudzích zdrojov,“ pokračoval Ráž. „Ak majú záujem a vedia si predstaviť, že vo svojom regióne dajú dokopy určitý počet mostov, ktorý by vedeli týmto spôsobom prefinancovať, sú u nás vítaní a na ministerstve s tým budeme pomáhať,“ tvrdí.

Ťažká téma

Veľkokrtíšsky primátor Dalibor Surkoš tiež podčiarkol, že z peňazí, ktoré v súčasnosti samosprávy majú, nie sú schopné financovať všetko. „Riešenie, ktoré ponúkol pán minister, je určite vítané. Samozrejme, v rámci PPP projektov, na splácanie tých vecí, by bolo treba zvýšiť prílev prostriedkov do našich rozpočtov. Jednou z hlavných možností, ktoré ako Únia miest vidíme, je zvýšiť podielové dane zo 70 na 100 percent,“ hovorí. Mieni, že mestá by potom vedeli znášať s tým súvisiacu záťaž.

Primátorka Lučenca Alexandra Pivková prízvukovala, že zdroje im naozaj chýbajú. „Preto očakávame, že financovanie samospráv bude prvou a veľkou témou vo vzťahu k tomu, ako budeme ďalej zabezpečovať svoje činnosti,“ povedala. Samozrejme, samosprávy podľa nej sú schopné zabezpečovať ich, tiež prevziať na seba ďalšie, no nie s aktuálnym systémom financovania.

„Pri mostoch sa to ukazuje ako jedna z naozaj ťažkých tém, kde už tie zdroje nie sú o desiatkach tisícoch, ale o miliónoch eur,“ ozrejmila. „Ak ministerstvo poskytne návod na to, ako PPP projekty budeme vedieť využiť aj my a mať peniaze na to, aby sme to vedeli splácať, je to jedna z možností, ktorou by sme sa veľmi reálne zaoberali,“ dodala.

Banskobystrický primátor debatoval s ministrom aj o plánovanom novom moste ponad rýchlostnú cestu R1, pričom starý museli vlani zbúrať. „Máme tri návrhy riešenia jeho výstavby, z nich musíme vybrať jeden. Sumy na to sa pohybujú od päť do deväť miliónov eur. Na jeseň by sme chceli mať hotový projekt pre stavebné povolenie. Ambícia začať s výstavbou je začiatkom budúceho roka,“ vysvetlil Nosko. Doplnil, že ak sa financovanie nedohodne inak, mesto to bude musieť „zatiahnuť“ z vlastných prostriedkov a hľadať možnosti, ako s týmto mostom naloží.