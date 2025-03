V Banskobystrickom kraji rozdelia 30-miliónový úver. Zhruba polovica pôjde do dopravy, chcú opravovať mosty

Zastupiteľstvo Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) na marcovom zasadnutí odsúhlasilo rozdelenie úveru vo výške 30 miliónov eur. Jeho prijatie schválili krajskí poslanci ešte na novembrovej schôdzi. Peniaze budú smerovať do všetkých okresov kraja, pričom investície pôjdu hlavne do oblasti dopravy, školstva, kultúry a sociálnych služieb.

Predseda BBSK Ondrej Lunter zdôraznil, že ak by si vyšší územný celok nevzal úver, tak zo zdrojov, ktoré samosprávnym krajom prideľuje vláda, by na tieto investície mali doslova nula eur. „Napriek tomu, aká je situácia vo verejnej správe a celková situácia v ekonomike, sme nerezignovali na našu základnú povinnosť, ktorou je zlepšovanie verejných služieb pre obyvateľov v našom kraji,“ zdôraznil Lunter.

To bol podľa neho hlavný dôvod prijatia spomínaného úveru. BBSK ho plánuje vykrývať z úspor, ktoré má dosiahnuť vďaka prijatým konsolidačným opatreniam. „Na správe a prevádzke dokážeme ušetriť každoročne 13 miliónov eur. Vďaka tejto úspore sme boli schopní zobrať 30-miliónový úver, lebo vieme, že ho dokážeme splácať,“ zdôraznil Lunter.

Peniaze pre každý okres

Peniaze z úveru budú podľa Luntera smerovať do každého okresu. „Tak, ako je to už naším dobrým zvykom posledných osem rokov, rozdeľujeme spravodlivo, férovo a podľa objektívnej potreby v jednotlivých regiónoch. Máme kľúč, ktorý hovorí o tom, že do jednotlivých okresov pôjde toľko peňazí, koľko obyvateľov tam žije, koľko inštitúcií tam máme a koľko ciest je tam v našej správe,“ konkretizoval predseda BBSK. Doplnil, že s týmto mechanizmom súhlasia všetky poslanecké kluby.

Najväčšiu čiastku, bezmála 3,9 milióna eur, dostane Banskobystrický okres. Na druhom mieste je okres Zvolen, kam poputuje takmer 3,4 milióna eur. Tretiu najväčšiu sumu odklepli poslanci pre Lučenecký okres, ktorý bude mať 3,3 milióna eur. Najmenej sa ujde Poltárskemu okresu, približne 957 000 eur.

Viac ako polovica do dopravy

Najväčšia čiastka 30-miliónového úveru, asi 17,3 milióna eur, je určená na modernizáciu dopravnej infraštruktúry. „Konkrétne zlepšenie stavu ciest a hlavne mostov,“ konkretizoval Lunter.

Medzi najväčšie investície patria rekonštrukcie mostov v Rimavskej Seči a Hnúšti (okres Rimavská Sobota), Novej Bani či Lučenci. Peniaze však pokryjú aj riešenie problémových križovatiek, napríklad v Šášovskom Podhradí, v Kremničke pri pivovare alebo v Brezne.

Práve mosty sú aktuálne jedným z veľkých problémov BBSK. Na tlačovej konferencii v Hnúšti začiatkom tohto roka Lunter informoval, že pre ich zlý technický stav hrozí na Slovensku až kolaps cestnej siete.

Upozornil vtedy, že do tohto nelichotivého stavu sa mosty dostali z dôvodu, že ich štát pred 18 rokmi odovzdal do správy samosprávnych krajov, ale nevyčlenil im financie na to, aby sa o mosty mohli starať.

Spolu s inými samosprávnymi krajmi sa preto BBSK obrátil na štát s tým, aby im zvýšil financovanie a našiel schémy obnovy mostov mimo rozpočtu samospráv – napríklad prostredníctvom PPP projektov, alebo štátneho fondu.

„Verím, že štát nájde spôsob, ako to riešiť z externých zdrojov, ktoré pridelí jednotlivým samosprávam. Avšak ani my sme sa nepostavili k tomuto problému alibisticky a rovnako aj z našich rozvojových úverových zdrojov budeme dávať v jednotlivých okresoch peniaze na rekonštrukciu mostov aj celých cestných úsekov,“ prisľúbil Lunter.

Investície do vzdelávania aj kultúry

Druhou najväčšou položkou, na ktorú pôjdu peniaze z úveru, je vzdelávanie a modernizácia výuky. Vyčlenená suma predstavuje viac ako 4,2 milióna eur a určená je napríklad na rekonštrukcie budov, opatrenia na zníženie energetickej náročnosti, rekonštrukciu ihrísk a športovísk, alebo nákup nového vybavenia.

Medzi finančne najnáročnejšie budú patriť rekonštrukcie striech na budovách gymnázií v Lučenci a Banskej Bystrici či nákup prevádzkových strojov pre školskú jedáleň veľkokrtíšskeho gymnázia.

„Budeme podporovať aj kultúru. Časť zdrojov bude nasmerovaná pre jednotlivé múzeá, galérie a knižnice. Nezabudli sme ani na sociálne zariadenia, celkovo plánujeme investície v 19 z nich. V neposlednom rade je to aj cestovný ruch. Časť zdrojov bude použitá na obnovu kaštieľa v Pohorelskej Maši a dobudovanie infraštruktúry na Kráľovej holi, kde staviame cyklocestu,“ konkretizoval Lunter.

Na rekonštrukcie, opravy, ale aj nákup zbierkových predmetov a ďalšie investície v oblasti kultúry vyčlenili poslanci z predschváleného úveru viac ako 1,8 milióna eur. Poslanci počítali napríklad s projektovou dokumentáciou na rekonštrukciu budovy Domu kultúry v Banskej Bystrici ale aj s fotovoltaickými panelmi pre múzeum Litterra v Revúcej.

Samosprávy podľa Luntera prežívajú ťažké obdobie a stále im chýbajú finančné prostriedky. Trvrdí, že napriek uťahovaniu opaskov sa im darí pracovať pre občanov. „Som veľmi rád, že aj týchto 30 miliónov bude dobre investovaných do zlepšovania služieb pre obyvateľov. Toto je jednoducho naša základná úloha a psia povinnosť. Pre to tu sme a preto to budeme aj naďalej robiť,“ uzavrel Lunter.