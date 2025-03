Zúfalstvo v Malatinej pokračuje. Kauza zbabraná bytovka sa vlečie roky, obec zbytočne „vyhadzuje“ peniaze

Mesačne splácajú úver za byty, ktoré stále nemôžu užívať a tak skoro ani nebudú. Ročne takto prichádza Malatiná o desiatky tisíc eur. Objekt, ktorého výstavbu stopli kvôli hroziacemu pádu balkónov a schodiska, by samospráva najradšej zbúrala, no tento krok im zatiaľ nikto neodklepol. Starostka je z celej situácie zúfalá – peniaze im totiž idú „hore komínom“, pričom stále sa nachádzajú v bode nula.

Malatiná - nepodarená bytovka Video Zábery z mája 2024 / Zdroj: TV Pravda

Bytovku v Malatinej začali stavať pred šiestimi rokmi, keď bol na čele obce starosta Zdenko Kubáň. Súťaž na takmer miliónový tender vtedy vyhrala žilinská firma House realization – zapojila sa do nej ako jediná. Sedemnásť bytov však nikdy nedokončila, lebo v auguste 2022 sa zo stavby musela stiahnuť. Finančná kontrola zo Štátneho fondu rozvoja a bývania (ŠFRB), ktorý obci poskytol úver na tento projekt vo výške 492-tisíc eur, vtedy zistila neoprávnené čerpanie finančných zdrojov zo štátneho rozpočtu. Ďalšiu dotáciu, 328-tisíc eur, získali od ministerstva dopravy.

Kontrola zistila, že betónové deky stropu nemajú stužujúce vence. Absentovali tiež nosné prievlaky, keramické preklady na oknách a viac než 60 percent železa v dekách. Úplnú „stopku“ potom nariadil aj štátny stavebný dohľad (ŠSD). Jeho nariadením musela dať obec vypracovať statický posudok, ktorý ju stál 21 750 eur, a tiež projekt sanácie – za ten „vysolila“ 27-tisíc eur. Z týchto dokumentov sa Malatinčania dozvedeli, že budova je nebezpečná a hrozí jej zrútenie. Uvádza sa tam tiež, že treba odstrániť všetky balkóny a celé schodisko od podlažia, lebo nie je upevnené v dekách. Celková oprava by ich vyšla na 643-tisíc eur.

Stále bez výsledku

Vlani v auguste však miestni poslanci rozhodli, že tento „nepodarok“ chcú radšej zbúrať, čo by bolo lacnejšie – náklady na to odhadujú na 270-tisíc eur. Súčasná starostka Tatiana Červeňová ozrejmila, že na stanovisko, ako ďalej s rozostavanou budovou postupovať, ich vyzval ŠSD. Upozornila tiež, že Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) následnou kontrolou vydal rozhodnutie, v ktorom spochybnil postupy obce pri obstarávaní od úplného začiatku.

„V nedávnom rozhodnutí ÚVO uviedol, že to bolo v rozpore s princípom transparentnosti, keďže predmet zákazky bol stanovený nejednoznačne, nejasne a zmätočne, pričom toto porušenie mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania,“ povedala starostka.

Vzápätí nám poskytla k nahliadnutiu dotknutý dokument, v ktorom je okrem iného napísané, že verejný obstarávateľ, obec Malatiná, sa nezaoberal skutočnosťami nasvedčujúcimi existenciu konfliktu záujmov zainteresovanej osoby. Podľa ÚVO je dôvodné podozrenie o možných väzbách konateľa žilinskej spoločnosti Samit (zodpovedná za komplexné vykonanie a zrealizovanie procesu obstarávania) s konateľom úspešného uchádzača, teda firmy House realization.

„Z predloženej dokumentácie nevyplýva, že by sa kontrolovaný zistenou skutočnosťou vôbec zaoberal a toto porušenie má vplyv na výsledok verejného obstarávania,“ doplnil úrad.

Foto: Eva Štenclová, Pravda bytovka, Malatiná Bytovka v Malatinej. Stavebné práce tam pred rokmi úplne zastavili.

„Keď už od začiatku tie doklady nesedia, tak potom prečo sa čudujeme, že nám tu stojí niečo, čo nám spôsobilo škodu viac ako 600-tisíc eur? Veď už tie prvotné procesné úkony boli spochybnené,“ zdôraznila Červeňová. Nechápe, ako k tomu vôbec mohlo dôjsť. „Do funkcie som nastúpila v novembri 2022, teda pár mesiacov od zastavenia stavby. Takto je to doteraz a ŠSD, ktorý nás vyzval na stanovisko, či ten objekt opravíme alebo zbúrame, pričom poslanci odsúhlasili druhú možnosť, aj tak rozhodol opačne – že máme opravovať,“ priblížila. Definitívny výsledok však stále nepoznajú.

„ŠSD je vykonávaný úradom v obci Pribiš. Tam nakoniec zbalili celý spis a poslali ho na odvolanie Okresnému úradu do Žiliny. Ten rozhodnutie ŠSD zrušil pre neznalosť a porušenie zákonov,“ podčiarkla znechutená starostka s tým, že takto sa vlastne stále nachádzajú akoby na začiatku.

Kto za to môže?

Červeňová pripomenula, že už roky splácajú úver za niečo, čo zrejme aj tak zbúrajú. „Alebo to tu bude len tak, iks rokov, stáť,“ poznamenala. Objasnila, že mesačne splácajú za niečo, čo už v úvode zaváňalo problémom, 2 100 eur. Za ostatné tri roky im takto „odišlo“ z obecnej kasy 75 600 eur.

„Mohli sme za ne napríklad opraviť miestne komunikácie, no takto sú tie peniaze fuč,“ hovorí. „Nemôžem za to ja ani naši obyvatelia, no čelíme vážnym existenčným problémom obce. Nám to viaže ruky, ale ako je možné, že nikto za to nenesie zodpovednosť?“ pýta sa.

Čítajte aj Skúsená pediatrička ordinuje v malom mestečku desaťročia, teraz za seba zháňa náhradu. Periféria však lekárov neláka

So Stavebným úradom v obci Pribiš, ktorý vykonáva spomínaný dohľad, sa nám spojiť nepodarilo. K dispozícii je len jeden deň v týždni a na zverejnené číslo mobilného telefónu sme sa nedovolali.

Konateľa firmy, ktorá stavbu realizovala, sa obci, ale ani nám, tiež kontaktovať nepodarilo. Pokúšali sme sa s ním spojiť telefonicky, no jeho číslo už neexistuje. Exstarosta Malatinej Zdenko Kubáň sa v minulosti pre denník Pravda vyjadril, že zodpovednosť za to, ako to celé dopadlo, necíti. Trestné stíhanie podané na neho v tejto súvislosti však stále trvá. Pravde to potvrdila žilinská policajná hovorkyňa Zuzana Šefčíková.

„Vyšetrovateľ ho vedie vo veci zločinu porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku v súbehu s prečinom všeobecné ohrozenie. Keďže stále prebieha vyšetrovanie a procesné úkony, nie je možné poskytnúť viac informácií,“ doplnila Šefčíková.