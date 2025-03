Študenti a pendleri sa tešia. Desaťročia museli chodiť ľudia cez hranice pešo, teraz sa konečne odvezú autobusmi

Prísť autobusom po štátnu hranicu, odtiaľ kráčať pešo do susednej krajiny a tam počkať na prípoj, bolo realitou mnohých slovenských študentov či zamestnancov dochádzajúcich do Maďarska. Teraz sa to však radikálne zmení. Po dlhých rokoch začnú od polovice marca premávať nové priame spoje z Lučenca a Rimavskej Soboty do maďarských miest Salgótarján a Cered.

Autobusy do Maďarska Video Zdroj: TV Pravda

Prvý regionálny autobus, ktorý po niekoľkých dekádach prekročil štátnu hranicu v Šiatorskej Bukovinke, vypravili symbolicky túto stredu (12. 3.). Pravidelné priame linky začnú fungovať od soboty (15. 3.). Obyvatelia Banskobystrického kraja, najmä z južných okresov, sa tak pohodlne, bez starostí a viackrát denne môžu dostať do susedného Maďarska. Uľahčí im to dochádzanie za prácou, školou, rodinou či nákupmi, no zjednoduší to aj cestovanie do Budapešti.

Novinku zaviedol Banskobystrický samosprávny kraj v spolupráci so SAD Lučenec a partnerskou Nógradskou župou v rámci svojho Integrovaného dopravného systému. Dve nové linky, ktoré budú premávať štyrikrát denne, spoja Lučenec a Salgótarján či Rimavskú Sobotu s mestom Cered.

Od mája aj Budapešť

Župan Ondrej Lunter sa touto myšlienkou zaoberal roky, no naplno sa jej začal venovať a oficiálne o tom rokovať vlani. Vysvetlil, že priame spojenie s Maďarskom ešte do roku 2011 zabezpečovali viackrát denne aspoň vlaky, ktoré premávali medzi Fiľakovom a Somosköújfalu. Niektoré zachádzali až do Hatvanu. Ozrejmil, že autobusové linky tam naposledy fungovali ešte niekedy v deväťdesiatych rokoch a o to viac ho teší, že teraz sa to mení.

„Napriek našim pravidelným pripomienkam, že tieto spoje chýbajú, k ich obnove predtým nedošlo. Cestujúci situáciu riešili tak, že prišli autobusom do Šiatorskej Bukovinky, štátnu hranicu prešli pešo a na maďarskej strane počkali na ďalší spoj,“ priblížil predseda BBSK. „Toto považujem v 21. storočí a v čase Schengenu za anomáliu, ktorú sa nám spoločne konečne podarilo odstrániť,“ povedal.

Pripomenul, že nové spojenie je výsledkom spolupráce medzi župami na oboch stranách a tiež jednotlivých dopravcov. Maďarský národný dopravca podľa neho pripravuje aj priamu linku, ktorá bude, od 1. mája, premávať raz denne medzi Lučencom a Budapešťou.

„Verím, že to pomôže ešte viac rozprúdiť tunajší život a cezhraničnú spoluprácu. Chceme, aby sa ľudia, ktorí tu bývajú, mali dobre a nedoplácali na to, že žijú na hraničnom území,“ konštatoval Lunter. Je presvedčený, že toto je len prvý krok, pričom tým druhým bude aj obnovenie železničnej dopravy.

Župan Nógradskej župy Nándor Skuczi potvrdil, že ich cieľom je zlepšiť cezhraničnú dopravu a priniesť lepšie autobusové prepojenie pre obyvateľov južných okresov. „Je to praktické riešenie pre pracujúcich, študentov aj turistov,“ zopakoval. Vzájomná spolupráca má podľa neho priniesť aj posilnenie ekonomických, obchodných, spoločenských, turistických a kultúrnych vzťahov.

V hotovosti, aj kartou Autobusy SAD Lučenec sú na nových linkách bezbariérové, vybavené elektronickým informačným systémom pre cestujúcich, klimatizáciou, bezplatným wifi pripojením na internet a možnosťou nabíjania elektroniky prostredníctvom USB zásuviek. Lístky si cestujúci môžu kúpiť priamo v autobuse – v eurách, hotovosti, platobnou či dopravnou kartou. Jazdiť budú v pracovných dňoch aj cez víkendy. Informácie o cestovných poriadkoch sú zverejnené na webových stránkach BBSK.„Ceny cestovných lístkov sú nastavené tak, aby boli dostupné pre širokú verejnosť. Napríklad z Lučenca do Salgótarjánu bude stáť pri platbe v hotovosti 3,50 a z Rimavskej Soboty do Ceredu 3,30 eur,“ objasnil Radoslav Vavruš, predseda predstavenstva spoločnosti Organizátor IDS BBSK. Doplnil, že pri bezhotovostnej platbe môžu žiaci, študenti dôchodcovia a ďalšie skupiny využiť aj zľavy.

Stáročné väzby

Fiľakovský primátor Attila Agóc je rád, že sa to konečne podarilo. „Ľudia to budú využívať na základe stáročných väzieb, ktoré tu máme. Veď Novohrad a Novograd je jednotný región, ktorý je rozdelený štátnymi hranicami. Vždy sa odtiaľto, aj v ostatnom storočí, chodievalo na tržnicu do Salgótarjánu, ktorá je známa vo Fiľakove, v Lučencí a myslím, že aj v Banskej Bystrici,“ hovorí primátor. Upozornil, že do tohto maďarského mesta dochádza zo Slovenska tiež množstvo študentov, ktorí navštevujú tamojšie stredné školy či gymnázium.

„No a ešte viac ich chodí na univerzity v Budapešti. Práve pre nich je veľmi dôležité, aby sa dostali na autobusy či vlaky, ktoré tam vyrážajú. Musia jednoducho vedieť dobre pendlovať – či už prichádzajú v piatok domov, alebo v nedeľu idú naspäť. Tieto linky budú pre nich veľmi kľúčové,“ mieni. Zdôraznil, že ďalším plusom je ústretovosť voči turizmu.

„Máme tu hrady, krásnu prírodu a rôzne významné lokality, ktoré môžu pohodlnejšie navštevovať obidve strany. Určite to ocenia aj maďarskí turisti, ktorí sa neraz vedeli dostať po naše hranice, no do Fiľakova už nie,“ uzavrel Agóc.

Fiľakovčan Gábor Illés si zaspomínal na časy, keď študoval na univerzite v Budapešti a ešte mal k dispozícii vlakové spoje priamo zo svojho mesta. „Potom ich zrušili, ale to už, našťastie, bolo po mojej promócii,“ podotkol. Pozná však viacerých, ktorí stále denne migrujú do Salgótarjánu, no doteraz boli odkázaní na veľmi zložité prestupovanie zo slovenských spojov na tie maďarské.

„Teraz konečne môžu začať využívať aj priamu dopravu z Lučenca. Nemusia už používať ani osobné autá, keď napríklad niekto cestuje sám a nie je to rentabilné,“ poznamenal. Prezradil, že raz týždenne do Salgótarjánu dochádza aj jeho dcéra. „Navštevuje tamojšiu umeleckú školu kvôli hre na violončelo. Ráno sme práve pozerali na nové cestovné poriadky a celkom dobre jej to vychádza, takže tiež budeme využívať túto novinku,“ dodal.