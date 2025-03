V Košiciach chystajú investície za 1,3 miliardy eur do výstavby nových bytov. Majú upraviť ceny nehnuteľností

Mesto Košice pokračuje v príprave výstavby zhruba 5400 nájomných bytov, ktorých výstavbu oznámilo koncom minulého roka. V metropole východu by mali pribudnúť vďaka spolupráci so zahraničným investorom. Pre Pravdu to potvrdil primátor Jaroslav Polaček s tým, že príprava napreduje.

Odovzdanie prvých bytov do systému štátom podporovaného nájomného bývania Video Zdroj: Pravda/Branislav Caban

„Myslím si, že v tejto téme sme sa už pohli. Je tu rakúsky investor, ktorý v tejto chvíli s mestom komunikuje. My máme pripravené lokality a on v súčasnosti dáva zadanie svojim developerom,“ uviedol Polaček.

Viacero výhod

Táto investícia je podľa neho pre mesto dôležitá hneď z viacerých dôvodov. „Ľuďom dáme to, čo v Košiciach naozaj chýba, teda bývanie. Zároveň je to veľmi dôležité z pohľadu, že v takýchto bytovkách je zo zákona povinný trvalý pobyt v meste. Verím, že to bude mať pozitívny vplyv na počet obyvateľov Košíc,“ ozrejmil Polaček, podľa ktorého sa od toho odvíjajú aj podielové dane a ďalšie výhody.

Výšku investície porovnal s objemom investície automobilky Volvo do nového závodu či príchodom čínskeho investora, ktorý plánuje pri Šuranoch postaviť veľkú továreň na batérie do elektromobilov. „Premiér Robert Fico komunikuje, že je to najväčšia investícia na Slovensku. Takže si treba uvedomiť, že toto sú šialené peniaze, ktoré Košiciam môžu pomôcť investične, ale hlavne pri bytovej výstavbe,“ zdôraznil košický primátor.

Tvrdí, že posledný nájomný byt bol v Košiciach postavený v roku 1986. „To znamená, že pre nás je to veľmi dôležitá téma. Denno-denne sme konfrontovaní s tým, že bývanie je v Košiciach drahé. Zároveň práve vďaka takejto výstavbe verím, že dokážeme realitným trhom pohnúť a ceny by sa mohli priaznivo upraviť,“ konštatoval Polaček.

Doplnil, že konkrétnejšie informácie k výstavbe nových nájomných bytov zverejní košická samospráva zhruba na prelome apríla a mája tohto roka.

Mesto poskytne pozemky

Nové nájomné byty by mali v Košiciach pribúdať postupne v rámci troch etáp, ktoré sú plánované v horizonte desiatich rokov. Prvých 1700 bytov by malo byť postavených do roku 2027 v mestskej časti Staré mesto na Jesenského ulici a v komplexe Turzovka. Na výstavbu je dohromady plánovaných desať lokalít.

Pôjde o jedno až 4-izbové byty vyššieho štandardu s rozlohou od 27 do 90 metrov štvorcových. Budú určené na dlhodobé bývanie, nájomné zmluvy sa po piatich rokoch automaticky zmenia na nájomné zmluvy na dobu neurčitú.

Ďalšie nájomné byty by mali vzniknúť na pozemkoch arcibiskupského úradu priamo vo Valalikoch, kde vzniká závod firmy Volvo. Tam by malo pribudnúť ďalších 2250 bytov.