Čierne sadze znepríjemňujú život ľuďom na sídlisku aj v okolí priehrady, príčina je záhadou

Ovzdušie vo Zvolene Video Zdroj: TV Pravda

Detské ihrisko na sídlisku Sekier, v blízkosti priemyselnej zóny, je tiež pravidelne zaprášené sadzami. Sťažujú sa vraj na to viaceré mamičky, ktoré si všimli, že ich deťom zostáva na oblečení čierny povlak. V upršanom počasí sme tam žiadne nestretli, no medzi panelákmi sme debatovali s viacerými ľuďmi, ktorí nám tento stav potvrdili.

„Áno, počula som, že na tom ihrisku je to kritické. Ja tam nechodievam, takže to neviem posúdiť,“ povedala nám Zlatica Kováčová, ktorá v dotknutej časti býva už roky. „Ale na bielych parapetoch vidieť čierne sadze. Musím ich utierať častejšie, ako predtým,“ priblížila. Podľa nej to trvá zhruba tri mesiace. „Nikdy to nebolo v takej intenzite ako teraz. V ovzduší to však nejako necítim, dýchacie problémy nemám,“ doplnila.

O kúsok ďalej sme natrafili na ďalšieho obyvateľa. Zmenu k horšiemu zaznamenal aj on. „Máme to v bytoch, na balkónoch, parapetoch, autách, všade okolo. To sa nedá nevidieť,“ zhodnotil Ondrej Filipiak. Je presvedčený, že najmä malým deťom to spôsobuje aj problémy s dýchaním. „Znečistené ovzdušie je tu dlhšie, ale ostatné tri mesiace je to dosť aktívne,“ poznamenal.

Foto: Eva Štenclová, Pravda Sekier, sídlisko, Zvolen Sídlisko Sekier vo Zvolene má v ostatných mesiacoch znečistenejšie ovzdušie, ako kedykoľvek predtým.

Do reči sme sa dali aj s mladou ženou, ktorej robil spoločnosť menší psík. Meno nám neprezradila, no aj ona hneď reagovala, že je to tam horšie, ako kedykoľvek predtým. „Po prechádzke vonku má vždy čierne labky. Keď sa mu to snažím umyť, nejde to dole ani saponátom,“ ukázala na chlpáča. V minulých rokoch s tým vraj problém nemali, objavilo sa to len koncom vlaňajška. „Zrejme to súvisí s neďalekým priemyselným parkom, no netuším, z ktorej firmy to sem ide. Niektorí hovoria, že tam otvorili niečo nové, tak neviem,“ dodala.

Zľahčujú to?

Na nebezpečenstvo v ovzduší pod Pustým hradom nedávno upozornili aj členovia Progresívneho Slovenska. Uviedli, že laboratórne testy vykonané na ich žiadosť potvrdili prítomnosť karcinogénov. Najviac sa to týka sídliska Sekier, no mastné fľaky zaznamenali tiež na Môťovskej priehrade. My sme sa boli pozrieť aj tam, no v pochmúrnom počasí sme v jej okolí nikoho nestretli.

Progresívci Tamara Stohlová a Michal Wiezik zopakovali, že vo vzorkách z parapety detskej izby, areálu školy aj zelene v okolí Môťovskej priehrady sa našli karcinogény. „Úplne najviac sa ich nachádzalo práve na detskom ihrisku. Ľudia sa tri mesiace boja, sťažujú a snažia získať pomoc,“ podotkla Stohlová.

Čítajte aj Na Slovensku namerali zvýšenú rádioaktivitu. Unikla zrejme z dreva z Černobyľu

Podľa certifikovanej analýzy, ktorú si podľa ich slov nechali vypracovať v chemickom laboratóriu, sa v sadzi znečisťujúcej mesto nachádzajú polycyklické aromatické uhľovodíky. Wiezik zdôraznil, že znečistené látky môžu poškodzovať DNA, spôsobovať mutácie buniek a výrazne zvyšovať riziko rakoviny pľúc, kože či ďalších orgánov.

„Čierny povlak poznáme vo Zvolene už viac ako tri mesiace. My miestni to tu dýchame, lebo znečistenie padá zo vzduchu,“ prízvukuje aj mestská poslankyňa Denisa Záchenská. Ozrejmila, že už sa obrátili na Slovenskú inšpekciu životného prostredia (SIŽP), regionálny úrad verejného zdravotníctva, okresný aj mestský úrad, enviropolíciu, tiež rezort životného prostredia.

„Aj toto ukazuje, akým ministrom je Tomáš Taraba,“ povedala Stohlová. „Cestuje po celom svete, len Slovensko ho zjavne nezaujíma. Ľudia si v 21. storočí zaslúžia základný predpoklad života, ako je čistý vzduch a aby sa z prechádzok domov nevracali s čiernymi mastnými fľakmi, nebáli sa otvárať okná, alebo nezaspávali so strachom o zdravie seba a svojich blízkych,“ podčiarkla.

Foto: Eva Štenclová, Pravda Môťová, Zvolen V mestskej časti Môťová a na hladine tamojšej priehrady si ľudia tiež všimli mastný povlak.

Šéfa envirorezortu aj kompetentné úrady progresívci vyzývajú na okamžitú reakciu. „Doteraz nekonali, celú situáciu zľahčujú – napriek opakovaným žiadostiam obyvateľov o riešenie problému,“ uzavreli s tým, že pre podozrenie z poškodzovania životného prostredia a zdravia občanov podávajú trestné oznámenie.

Hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Martina Sláviková reagovala, že oddelenie enviropolície Národnej centrály osobitných druhov kriminality sa prípadom intenzívne zaoberá od vlaňajšieho decembra. „Vyšetrovateľ úzko spolupracuje so Slovenskou inšpekciou životného prostredia a ďalšími odbornými organizáciami,“ vysvetlila.

„Pracovníci Kontrolných chemických laboratórií odobrali vzorky na analýzu, pričom výsledky budú slúžiť ako podklad pre ďalší postup vyšetrovateľa. V súčasnosti nie je možné poskytnúť bližšie informácie,“ povedala.

Čítajte aj Úrad geodézie upozorňuje na falošný list o zmenách v katastri, podáva trestné oznámenie

Čo sa vlastne vo Zvolene deje, sme sa pýtali aj tamojšieho regionálneho úradu verejného zdravotníctva. „My nepatríme medzi orgány ochrany ovzdušia – tam spadá len ministerstvo životného prostredia, SIŽP, a okresný úrad. Nemáme teda kompetencie nejako to riešiť,“ hovorí Kristína Kosmovská z oddelenia hygieny životného prostredia a zdravia.

„Do dnešného dňa nám nikto žiadne laboratórne výsledky nedal ani neukázal. V tejto situácii sme len poradným orgánom. Ak ministerstvo vyhlási, že je riziková situácia – smogová alebo iná, môžeme vydať nejaké odporúčania a opatrenia pre obyvateľov,“ konštatovala Kosmovská. Zároveň potvrdila, že v tejto veci evidujú viaceré podnety. „Prvé sa objavili začiatkom decembra. Všetko sme posúvali na orgány ochrany ovzdušia, o čom sme oboznamovali aj sťažovateľov,“ doplnila.

Vzrastá nervozita

Envirorezort potvrdil, že znečistenie vodnej plochy Môťovskej priehrady a priľahlého územia vyšetruje SIŽP v spolupráci s políciou. Zdôraznil, že pre ministerstvo je dôležité, aby bol prípad dôsledne vyšetrený a vinníci, v prípade zistenia porušenia legislatívy, potrestaní.

Foto: Eva Štenclová, Pravda Môťová, priehrada, Zvolen V mestskej časti Môťová a na hladine tamojšej priehrady si ľudia tiež všimli mastný povlak.

„Progresívne Slovensko opäť dokazuje svoju nekompetentnosť. Ľuďom nemá čo ponúknuť, iba šírenie nenávisti a hoaxov. Ak by pani poslankyňa Stohlová poznala legislatívu, vedela by, že minister nemôže vstupovať do otvorených kontrolných činností SIŽP, ktorá postupuje nezávisle,“ uviedol komunikačný odbor rezortu. Neodpustil si pritom poznámku, že inšpekcia musí kvôli babráctvu budajovcov a Ódora z radov progresívcov riešiť tisícky podnetov s minimálnym alebo žiadnym vplyvom na životné prostredie. „Namiesto toho, aby sa inšpektori mohli venovať dôležitým prípadom odhaľovania envirokriminality,“ uzavrelo oddelenie komunikácie.

Inšpektori SIŽP vykonali, v období od 5. decembra minulého roka do 9. januára súčasného, šetrenie v spoločnosti Bučina Zvolen, ktorá sa nachádza v priemyselnej zóne Zvolena. „Kontrola bola vykonaná na základe podozrenia na spaľovanie pneumatík a plastov. Spoločnosť prevádzkuje dve spaľovacie zariadenia na biomasu s odvádzaním spalín cez oceľový komín. Počas šetrení z neho nebol pozorovaný čierny dym a predbežné zistenia nepotvrdili spaľovanie pneumatík či iného nebezpečného odpadu,“ odpísala Pravde vo svojom stanovisku SIŽP.

Čítajte aj Kotlárove tvrdenia sú podľa ŠÚKL nevedecké a nebezpečné, zvažuje trestné oznámenie. Ústav chce dôkazy

Kontroly vykonali aj v ďalších priemyselných prevádzkach, konkrétne v spoločnostiach Kronospan a MH Teplárenský holding. Ani v týchto prípadoch nezistili porušenie environmentálnych predpisov. Keďže k výskytu znečistenia ovzdušia došlo v novembri 2024, teda počas vykurovacej sezóny, inšpektori pracovali aj s hypotézou, že zdrojom znečistenia môžu byť lokálne kúreniská s nevhodným spaľovaním. „V tejto súvislosti bolo vykonaných niekoľko obhliadok, no jednoznačný pôvod znečistenia nebol identifikovaný,“ pokračovala SIŽP. Vysvetlila tiež, že jej úrad analýzy odobratých vzoriek nevykonáva.

„Okrem polície odber vzoriek počas šetrenia v danej lokalite zabezpečili pracovníci Kontrolného chemického laboratória civilnej ochrany v Slovenskej Ľupči. Vzorky zobrali z rastlín, zvierat, budov a ďalších objektov,“ priblížila inšpekcia. „Výsledky analýz KCHL nepreukázali prítomnosť olejov, dechtov ani polyaromatických látok. Naznačuje to, že znečistenie pravdepodobne pochádza zo spaľovania dreva a rastlinných materiálov,“ poznamenala.

Foto: Eva Štenclová, Pravda detské ihrisko, Sekier, sídlisko, Zvolen Čierne sadze sa objavujú aj na detskom ihrisku.

Prípadom sa vraj naďalej intenzívne zaoberajú a v kontrolovaní priemyselných prevádzok v okolí Zvolena pokračujú. „Vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie a možné riziko sťaženia alebo marenia výkonu štátneho dozoru sa inšpekcia v tejto fáze nemôže k detailom bližšie vyjadrovať,“ dodáva v stanovisku SIŽP.

O situáciu sa, samozrejme, zaujíma aj vedenie mesta. „Mrzí nás, že vyšetrovanie trvá veľmi dlho. Je len logické, že bez konkrétnych odpovedí vzrastá nervozita z možného ohrozenia zdravia našich obyvateľov,“ reagoval hovorca samosprávy Martin Svatuška. Pokračoval, že v pláne majú veľké stretnutie za účasti zástupcov všetkých kompetentných inštitúcií, ktoré sa práve pripravuje.

„Veríme, že sa dozvieme nové informácie, ktoré konečne povedú k identifikácii zdroja znečistenia. Následne bude mesto tlačiť na to, aby boli prijaté riešenia na predchádzanie vzniku podobných situácií do budúcnosti,“ uzavrel.