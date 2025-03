V Múzeu Betliar to vrie. Zamestnanci sa sťažujú na riaditeľku, vraj ich šikanuje, chytá za nosy a krk

Zamestnanci tvrdia, že svoju sťažnosť poslali ešte 20. februára 2025 generálnemu riaditeľovi SNM Antonovi Bittnerovi a inšpektorátu práce. Keďže od vedenia SNM podľa vlastných slov nedostali žiadnu odozvu, napísali otvorený list ministerke kultúry Martine Šimkovičovej a Výboru Národnej rady SR pre kultúru a médiá.

„Chceli by sme dôrazne podotknúť, že k napísaniu sťažnosti sme sa odhodlali až po viac ako dvoch mesiacoch pokusov o dialóg a štandardný pracovný kontakt so zastupujúcou riaditeľkou,“ uvádza skupina pracovníkov múzea.

Chytanie za nosy a krk

Predajňovej vyčítajú jej okrem iného nezvyklé a nevhodné fyzické kontakty, ktoré považujú za prejavy šikanovania, respektíve takzvaného bossingu, teda zneužívania moci a autority šéfa voči podriadených. „Prvý takýto kontakt zo strany pani Predajňovej bol pri príprave vianočného podujatia. Zamestnankyňu chytila dvakrát po sebe za nos a zakývala jej tak hlavou, akoby bola malé dieťa. Pri tomto incidente boli prítomní aj svedkovia. Po incidente sa kolegyňa rozplakala na toalete,“ píšu zamestnanci v liste. Rovnaký fyzický kontakt riaditeľka podľa nich zopakovala o pár dní neskôr pri inej zamestnankyni.

Ďalšiu vraj chytila pod krkom. „Nie je jasné, s akým úmyslom. Zamestnankyňa sa cítila mimoriadne nekomfortne a poprosila ostatných, aby ju s pani Predajňovou nenechávali samú,“ dodávajú zamestnanci. Sťažujú sa tiež na zlú komunikáciu svojej šéfky, ktorá im údajne nepovedala nič o víziách, stratégii a koncepcii jej vedenia. „Pani Predajňová nezvoláva porady, nedáva priestor na dialóg medzi tými oddeleniami, ktorých vedúcich zamestnancov v rozhodovaní obchádza. Neinformuje nás o žiadnych svojich krokoch, o význame a opodstatnení kontrol či auditov, ktoré v múzeu prebiehajú,“ konkretizujú zamestnanci, ktorí to považujú za cielené podnecovanie strachu v kolektíve.

Tvrdia, že zastupujúca riaditeľka im dáva otázky o osobnom živote, prípadne sa ich pýta či sa do múzea dostali pracovať po známosti. „Ešte raz opakujeme, že bolo mnoho pokusov, keď sme sa pokúšali spolupracovať, resp. zistiť, aký model spolupráce by jej vyhovoval, ale k ničomu sme nedospeli,“ zdôrazňujú pracovníci Múzea Betliar.

V liste uvádzajú aj tvrdenia o tom, že zamestnankyňa, ktorá pracuje v bufete ako predavačka, musí nosiť do kancelárie riaditeľky kapučíno, hoci v budove administratívy je kávovar pre zamestnancov.

Spomínajú tiež, že Predajňová sa vraj pýtala zamestnancov, či jej pri obede pichnú vidličkou do oka a povedala im, že vie, že ju odpočúvajú. Oni sami dodávajú, že nič z toho nie je pravda. „Pani Predajňová sa dokonca viackrát vyjadrila, že sa v múzeu kradne, alebo kradlo – bez akejkoľvek ďalšej špecifikácie či dôkazov. Voči tomuto tvrdeniu sa dôrazne ohradzujeme,“ upozornili zamestnanci.

Prepúšťanie aj prijímanie

V múzeu medzitým dochádza k personálnym výmenám. Ako prvá musela inštitúciu opustiť Erika Šmelková, bývalá zástupkyňa riaditeľky a projektová manažérka obnovy hradu Krásna Hôrka. Prepustil ju priamo generálny riaditeľ SNM po mediálnom dni na hrade, v rámci ktorého navštívil aj Múzeum Betliar. Šmelkovej dal okamžitú výpoveď pre údajné hrubé porušenie pracovnej disciplíny.

Obvinil ju okrem iného z toho, že ako vedúca oddelenia prevádzky a technickej činnosti Múzea Betliar neriešila nefunkčnosť elektronických zariadení na včasnú signalizáciu požiaru v betliarskom kaštieli. „Z 87 signalizačných zariadení bolo vlani nefunkčných 16. Dnes ich je nefunkčných 57,“ konkretizoval Bittner 11. marca. Šmelková všetky obvinenia odmietla a reagovala, že obnovu týchto elektronických hlásičov riešili postupne, podľa toho, koľko mali k dispozícii financií.

Druhou zamestnankyňou, ktorá múzeum opúšťa, je reštaurátorka Anna Lachová. Tá sa rozhodla odísť do dôchodku, ale Predajňová následne jej pracovnú pozíciu k 1. aprílu tohto roka úplne zrušila. Bývalý riaditeľ Múzea Betliar Július Barczi však na sociálnej sieti uviedol, že výpovedí bude ešte viac. „Nové vedenie pripravuje zmeny, ktoré pripravili a pripravia o miesto ďalších sedem skvelých ľudí,“ napísal.

Podobne sa vyjadrila pod jedným zo statusov Múzea Betliar na sociálnej sieti aj jeho riaditeľka Tímea Mátéová, ktorá je aktuálne na materskej dovolenke a Predajňová ju zastupuje. „V múzeu sa v blízkej dobe plánujú prepúšťať odborní zamestnanci a zastupujúca riaditeľka namiesto komunikácie s nimi rieši výtvarnú súťaž,“ podotkla.

Podľa našich informácií hrozí výpoveď minimálne ďalším štyrom zamestnancom, pričom niektoré výpovede už dostali odbory na prejednanie. Keďže nejde o ukončenú záležitosť, zamestnanci sa k tomu nateraz nechcú oficiálne vyjadrovať.

Šmelková krátko po svojom prepustení pre médiá uviedla, že v múzeu vládne veľmi zlá atmosféra. „Ľutujem tých mladých kolegov. Ja som prišla do mladého kolektívu, kde je množstvo mladých šikovných ľudí. Mnohé kolegyne chodia s nervami do práce,“ načrtla bývalá zamestnankyňa s tým, že viacerí si hľadajú novú prácu, pretože takto nedokážu fungovať.

V sťažnosti zamestnanci uvádzajú, že zastupujúca riaditeľka účelovo prijala štyri nové zamestnankyne. „Žiadna z týchto voľných pozícií nebola zverejnená. Existujúci vedúci zamestnanci neboli informovaní o prijímaní nových pracovníkov a tak máme dôvodnú obavu, či výber nových zamestnancov prebehol transparentne,“ uvádzajú pracovníci múzea v liste.

SNM chce zefektívniť prevádzku

Zastupujúcej riaditeľke múzea a vedeniu SNM sme adresovali e-mail, v ktorom sme sa pýtali, či je informácia o chystaných výpovediach a prijímaní nových pracovníkov pravdivá, a ak áno, čo je dôvodom personálnych výmen.

„Kroky vedenia SNM – Múzea Betliar sledujú jediný cieľ – zefektívnenie prevádzky múzea, vrátane jeho odborných činností. Personálna politika jednotlivých špecializovaných múzeí SNM je plne v kompetencii riaditeliek a riaditeľov týchto organizačných jednotiek. Ak sú personálne zmeny spojené aj so zmenami v organizačnej štruktúre múzea, musia byť vopred odkomunikované s príslušnými odborovými organizáciami. Tento proces práve prebieha v SNM – Múzeu Betliar, vedenie múzea bude preto prípadné zmeny v organizačnej štruktúre múzea komunikovať až po ich prerokovaní so Základnou organizáciou SLOVES pri Slovenskom národnom múzeu v Bratislave,“ odpovedali nám zo SNM.

So zastupujúcou riaditeľkou Predajňovou sme sa snažili skontaktovať e-mailom aj telefonicky, ale na správy nereagovala a telefón nedvíhala. Navštívili sme ju po predchádzajúcom e-mailovom ohlásení aj priamo v múzeu, avšak dostali sme sa len po zamknuté sklenené dvere s bzučiakom. Pri prvom zazvonení sa nám ozvala sekretárka, aby sme chvíľu počkali, medzitým za dverami prešla samotná riaditeľka. Po viac ako päťminútovom čakaní na naše ďalšie zvonenie už nikto nereagoval.

Napokon nám zaslala cez hovorkyňu SNM písomné vyjadrenie. „Ďakujem za možnosť vyjadriť sa, ale v tejto chvíli táto ponuka nie je pre mňa aktuálna. Vyjadrím sa, keď to uznám za vhodné a bude na to priestor, pretože mám záujem poskytnúť relevantné a kompletné informácie. Vzhľadom na to, že sa už pred mojím nástupom spustila voči mojej osobe koordinovaná diskreditačná kampaň aj zo strany niektorých novinárov, rada poskytnem informácie tým žurnalistom, ktorí majú záujem o objektívne informovanie a hľadanie pravdy, nie vlastníkom pravdy," uviedla Predajňová.

So žiadosťou o vyjadrenie sme oslovili i Národný inšpektorát práce (NIP). „Inšpektori práce z Košíc vykonali 11. marca 2025 inšpekciu práce v Múzeu Betliar. Vzhľadom na to, že úkony spojené s inšpekciou práce ešte neboli ukončené, nemôžeme vám v tejto chvíli poskytnúť žiadne ďalšie informácie,“ odpovedal nám hovorca NIP Ladislav Kerekeš.

O vyjadrenie sme požiadali aj Ministerstvo kultúry SR. Do uzávierky článku sme od rezortu nedostali žiadnu odpoveď.