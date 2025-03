Žena s dieťaťom ležala na koľajniciach, rušňovodič zrážke nedokázal zabrániť

„Dvadsaťštyriročná žena bola prevezená do nemocnice v Topoľčanoch s bolesťami chrbtice, dieťa na umelej pľúcnej ventilácii bolo letecky transportované do nemocnice v Banskej Bystrici s diagnózou polytrauma,“ uviedla hovorkyňa.

Čítajte viac Tragédia na železnici. Ženu s dieťaťom v náručí zrazil vlak, vedľa koľajníc zostal kočiarik

Osobný vlak smeroval do Topoľčian. Podľa informácií TV JOJ ležala žena s jeden a polročným synom na trati. „Pri vjazde do Partizánskeho uvidel rušňovodič v diaľke na trati neznámy predmet. Až keď sa vlak k miestu priblížil, zistil že je to žena. Zatiahol rýchlobrzdu. Zrážke už však zabrániť nedokázal. Keď vystúpil z vlaku zistil že vedľa trate leží mladá žena a jej synček,“ informovala televízia s tým, že rušňovodič okamžite zalarmoval záchranárov a hasičov.

K tragédii chýbali centimetre. Vodič vošiel na železničné priecestie, vlak ho minul len o vlások Video Archívne video.

„Po príchode na miesto bola žena na jednej strane koľajníc, dieťa na druhej, nedýchalo. Zahájená KPR, tá bola úspešná. Odovzdali sme ich záchranárom,“ priblížil veliteľ zásahu Milan Brida.

Na prípade polícia intenzívne pracuje. Snaží sa zistiť, čo presne sa stalo. „V súčasnej dobe sú vykonávané úkony, zatiaľ sa nebudeme k prípadu vyjadrovať,“ ozrejmila vedúca komunikácie a prevencie Krajského riaditeľstva PZ Trenčín Ingrid Krajčíková.