VIDEO: Na muža v Malej Fatre zaútočila medvedica. Bránil sa pred ňou sekerou, uštedril jej ranu

Muž šiel po chodníku od Belských skál smerom k vrcholu Hole. So sebou mal psa, ktorý okolo neho pobehoval bez vodítka. Niekoľko desiatok metrov od seba videl medvedicu s tromi malými a jedným odrasteným mláďaťom.

Aj keď medvedicu pískaním upozornil na svoju prítomnosť, aby ju neprekvapil, napadla ho. Nepomohol ani sprej proti medveďom, a tak sa bránil sekerkou, ktorú do hôr nosí preto, aby vysekal chodník, ak by bol zarastený alebo ak by na ňom boli popadané vetvy.

Medvedica na muža prestala útočiť po druhej alebo tretej rane, ktorú jej zasadil. Potom odbehla a medvieďatá sa vybrali za ňou.

Parlament vlani v júni po predchádzajúcich opakovaných stretoch medveďov s ľuďmi schválil výnimku z ochrany medveďov pre prípad, že výskyt týchto šeliem ohrozuje život, zdravie či majetok ľudí alebo úrodu a hospodárske zvieratá.

Podmienkou pre jednoduchšie vydanie povolenia na likvidáciu problémových medveďov je vyhlásenie mimoriadnej situácie v dotknutej lokalite.