Najväčší hrad na Liptove na dva roky zatvoria pre obnovu. Rekonštrukcia bude stáť milióny eur

Smart expozícia, zbojnícky chodník, bezpečnostné kamery či nové vnútorné aj vonkajšie priestory pribudnú v areáli najväčšieho hradu na Liptove. Doteraz bol sprístupnený len v minimálnom rozsahu, no po obnove sa to zmení. Žilinská župa na to získala milióny eur, veľkú sumu však bude hradiť aj z vlastných zdrojov.

Stredoveký Hrad Likava je významným prvkom kultúrneho dedičstva Liptova, ktorý sa svojou výškou a rozlohou zaraďuje medzi najväčšie stavby svojho druhu na Slovensku. V súčasnosti ho tvorí komplex s 28 objektami, vrátane vonkajšieho opevnenia, ktoré sú vo veľmi nepriaznivom technickom stave. Pre návštevníkov bol preto doteraz sprístupnený len v minimálnom rozsahu – vidieť mohli iba priestor prvého a druhého Predhradia či Huňadyho vežu, v ktorej sa nachádza vnútorná expozícia.

Aktuálne na tomto hrade, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou, odštartovali rekonštrukčné práce. Samotná obnova objektu vyjde na 4 338 922 eur. Z nich 3 220 213 eur pokryje nenávratný finančný príspevok z programu Interreg SK-CZ a zvyšných 1 118 709 eur na to bude čerpať Žilinský samosprávny kraj z vlastných zdrojov. Na sprievodné aktivity a manažment projektu vynaloží župa 442 631 eur (407 221 z eurofondov a 35 410 zo svojej kasy).

3D modely s animáciami

Rekonštrukcia by mala byť dokončená v októbri 2026. Zhotoviteľom stavebných prác je spoločnosť Obnova. Jej zástupca Michal Hrčka uviedol, že práce sú zamerané najmä na konzerváciu samotného hradu. „To znamená, že v ideálnom prípade by návštevníci tieto práce, po ich ukončení, ani nemali rozpoznať. Mali by byť realizované tak, aby všetky tie autentické konštrukcie boli v tom stave, ako ich vidieť teraz, no bezpečné,“ povedal. Dodal, že uzavretý interiér získa okenné a dverné výplne, pribudne tiež amfiteáter.

Foto: ŽSK Hrad Likava Hrad Likava patrí k najväčším atrakciám Liptova. Kvôli rekonštrukcii bude takmer dva roky zatvorený.

Riaditeľ Liptovského múzea Martin Hromada priblížil, že po finalizácii prác plánujú sprístupniť všetky priestory. Hrad podľa neho nadobudne aj ďalšie funkcie. „Okrem historických tém prinesie tiež rôzne podujatia a multikultúrne žánre,“ podotkol.

Župa potvrdila, že v tomto prípade pôjde o kompletnú rekonštrukciu hradného komplexu zahŕňajúcu opravy severného paláca a konzervácie hradieb, vďaka čomu dôjde k sprístupneniu objektu vo väčšom rozsahu. Vzniknú nové priestory pre vnútorné a vonkajšie expozície.

Po obnove sa turisti budú môcť prechádzať interiérom aj exteriérom bezpečne od spodného nádvoria až po hradný palác. Pribudnú tiež pútavé smart technológie – 3D modely a animácie. Lúštiteľov záhad poteší nová aplikácia – geolokačná poznávacia hra určená pre mladú a strednú generáciu. Chýbať nebudú ani tlačené detské publikácie. Celý areál bude chránený kamerovým systémom.

Strážil dôležitú cestu Hrad Likava patrí k najväčším atrakciám Liptova, týči sa nad obcou Likavka. Krásne ho vidieť aj z hlavného cestného ťahu. Prvá písomná zmienka o ňom pochádza z roku 1341. O jeho výstavbu sa postaral zvolenský a liptovský župan magister rytier Donč. Postupne prešiel rukami viac ako tridsiatky majiteľov, medzi ktorými boli napríklad Ján Hunyady, Peter Komorovský, Zápoľskovci, Ilešháziovci či Tököliovci. Najvýznamnejšími držiteľmi hradu však boli kráľ Žigmund Luxemburský a Ján Korvín. Jeho hlavnou úlohou bolo strážiť dôležitú cestu z Považia ha Oravu a do Poľska. Zborený bol na základe príkazu kniežaťa Františka II. Rákocziho v roku 1707. V súčasnosti je jednou z desiatich expozícií Liptovského múzea.

Virtuálny zbojnícky chodník

Prihraničným partnerom projektu „Hrad Likava – Juraj a Ondráš, zbojnícke legendy“ je Moravskoslezský kraj. Ten zrealizuje stabilizačné práce na hradbách Hradu Hukvaldy (okres Frýdek-Místek), ktorý je chránenou kultúrnou pamiatkou.

Súčasťou aktivít na oboch stranách hranice bude vytvorenie virtuálneho zbojníckeho chodníka. Súčasťou projektu je aj jeho propagácia. Téma zbojníctva je populárna pre obidva regióny a to vďaka pôsobeniu dvoch známych legiend – Juraja Jánošíka na Liptove a zbojníka Ondráša v oblasti hradu Hukvaldy.

Predsedníčka Žilinskej župy Erika Jurinová je presvedčená, že po dokončení projektu prilákajú na obidva hrady viac návštevníkov spoza oboch strán hranice. „Verím, že sa nám to podarí,“ poznamenala. Zároveň naznačila, čo sa bude diať u susedov.

„Na strane českých partnerov budú zasanované múry hradu Hukvaldy, čo je dôležité pre ochranu tejto pamiatky pre ďalšie generácie,“ povedala. Zopakovala, že obe kultúrne pamiatky majú veľkú historickú hodnotu, pričom stavebné práce budú vykonávané citlivým a odborným prístupom. „Naším zámerom je podporiť vysoký potenciál pre rozvoj cezhraničného regiónu, ktorý momentálne nie je využitý naplno,“ uzavrela Jurinová.

Z programu Interreg SK-CZ zrealizujú aj projekt Liptál v Liptove a Liptov v Liptále. Zahŕňa to rekonštrukciu a obnovu sídelnej budovy Liptovského múzea v Ružomberku v hodnote 1 856 150 eur.

Podporený bol tiež projekt „Úzkokoľajka – koľaje nás spájajú“ v rámci Kysuckého múzea. Vďaka tomu dôjde k zatraktívneniu technických pamiatok v podobe úzkorozchodových železníc Historickej lesnej úvraťovej železnice vo Vychylovke. Zrekonštruujú parný rušeň, podporí sa aj výstavba novej budovy – turistického objektu Staničky u Kubátov. Dôjde tiež k obstaraniu novej dreziny, oprave krytého vozňa a vybudovaniu odstavnej koľaje s vonkajšou statickou expozíciou koľajových vozidiel. Hodnota tohto projektu je 1 755 000 eur.