Bratislava spustila zásahy proti komárom, likviduje larvy

„Vďaka priebežnému monitoringu sme včas zachytili prvé liahniská komárov, ktoré stihli vzniknúť počas mierne teplejších dní,“ priblížil Bubla. Ozrejmil, že od začiatku roka vykonali monitoring v Devínskej Novej Vsi, Dúbravke, Rači, Petržalke, Rusovciach, Jarovciach a Záhorskej Bystrici. V rámci tohto týždňa budú za účelom zmonitorovania situácie prejdené už všetky mestské časti.

Bubla objasnil, že v marci sa už potvrdili nálezy prvých aktívnych liahnisk. „V uplynulom týždni boli vykonané prvé tri zásahy – v Rusovciach, Rači a Vajnoroch. Larvy v liahniskách sa zatiaľ pri relatívne nízkych teplotách vyvíjajú pomaly, no práve vďaka skorým zásahom predchádzame už teraz liahnutiu komárov, ktoré by zas v budúcnosti, v teplejších týždňoch mohli naklásť tisíce vajíčok,“ spresnil.

V boji proti komárom pomáha Bratislave aj helikoptéra Video

Ako dodal, larvy budú likvidovať pomocou larvicídu BTI. „BTI budeme opäť aplikovať podľa terénu pomocou chrličov, dronov a v prípade povodní aj helikoptéry. Máme zabezpečený materiál, dodávateľov na letecké aj pozemné zásahy. Zvýšili sme tiež počet CO2 pascí, ktoré lákajú komáre na oxid uhličitý napodobňujúci vydychovanie človeka,“ špecifikoval.

Výskytu komárov nie je podľa hovorcu možné predísť úplne, mesto sa však sústredí na včasné zlikvidovanie čo najväčšieho počtu lariev, aby štípajúcich komárov bolo čo najmenej. „Mnohé komáre sa však liahnu v záhradkách či na dvoroch, teda tam, kde mesto priamo zasiahnuť nemôže – aj v malej nádobke s vodou sa počas teplých dní môžu rýchlo vyliahnuť stovky komárov,“ ozrejmil Bubla.

Čítajte viac Čím viac komárov, tým viac pesos. V Manile núkajú ľuďom za ich chytanie odmenu, chcú tak zabrániť epidémii

Dôležitú úlohu pri eliminácii komárov zohrávajú podľa slov Bublu aj priamo obyvatelia, majitelia pozemkov, či záhrad. Nápomocné v tomto bude opäť aj mesto, ktoré poskytne majiteľom/nájomcom záhrad a rodinných domov aj tento rok larvicíd BTI vo forme tabliet," priblížil.

Bubla deklaroval, že do polovice apríla by mesto chcelo mať BTI tablety na miestnych úradoch, kde si ich budú môcť obyvatelia a obyvateľky vyzdvihnúť. „Tablety budeme koncom apríla/začiatkom mája distribuovať aj do záhradkárskych osád a tiež priamo do poštových schránok spolu s infoletákmi v lokalitách s potvrdeným výskytom komára tigrovaného,“ doplnil. Objasnil, že BTI je účinné aj v prípade lariev tohto komára.