Nekonečný príbeh v Košiciach: Zníži sa počet mestských častí? Pomôcť má analýza, kráti sa však čas na zmenu v tomto volebnom období

Cieľom projektu má byť vypracovanie odbornej a dátovej analýzy, ktorá by ukázala možnosti zlepšenia správy Košíc, ako aj efektívnejší a funkčnejší model samosprávy. Podľa poslanca Dominika Babušíka však analýza neukáže, ktoré mestské časti by sa mali zlúčiť, iba vyčísli úspory pri rôznych variantoch. Zároveň adresoval kritiku primátorovi Košíc Jaroslavovi Polačekovi. „Vy sa netajíte tým, že by ste boli najradšej, kedy tu bolo nula mestských častí a centralizovali by ste si moc,“ zdôraznil Babušík.

Ten mu následne oponoval. „Verejne som sa nikdy nevyjadril, ako presne by malo mesto Košice vyzerať,“ upozornil primátor s tým, že na to má osobný názor, ale neprezentuje ho. Doplnil, že existuje veľmi veľa návrhov na zmeny a preto treba získať nezávislý a odborný pohľad vo forme spomínanej analýzy. Zároveň považuje za dôležité mať súbor dát, ktorý bude vytvorený nezávislo, prebehne k nemu diskusia a predložia ho aj verejnosti.

„Bude mať i oponentský posudok a budeme poznať názor odborníkov. Politický názor nemusí s odborným súhlasiť, ale môže nás usmerniť, ako by sme to mali urobiť a vidieť. Politické rozhodnutie je na poslancoch, ale je dobré vychádzať z dát,“ povedal Polaček. Pripomenul, že o zmene počtu mestských častí sa nediskutuje posledný rok či dva, ale minimálne 20 rokov.

Dlhá diskusia

O zložitosti tohto problému svedčí i skutočnosť, že na zasadnutí o ňom poslanci diskutovali asi hodinu a štvrť a pred ukončením rozpravy boli prihlásení ešte ďalší diskutujúci. Poslanec Marek Fedoročko pripomenul, že v novembri 2023 poslanecký Košický klub navrhol redukciu mestských častí. O mesiac neskôr MsZ poverilo primátora pripraviť odbornú a dátovú analýzu, aby sa do októbra 2025 mohlo prijať politické rozhodnutie a znížiť počet mestských častí.

„Ak by som to chcel celé ‚ztorpédovať‘, aby sme toto volebné obdobie nič nemenili, tak by som to robil presne takto. Ja si pamätám našu diskusiu, keď ste povedali, že v žiadnom prípade znižovanie počtu mestských častí v Košiciach nepodporíte. A presne k tomu to smeruje,“ vytkol Fedoročko primátorovi. Košičania podľa Fedoročka chcú efektívnu a modernú samosprávu a nechcú 22 mestských častí. „To nemá zmysel, je to neudržateľný model, ktorý nás len stojí peniaze,“ poznamenal poslanec. Primátor Jaroslav Polaček reagoval, že Fedoročko chce diskutovať o niečom, na čo má jednoznačný názor a nepredpokladá, že by analýza mohla priniesť nejaký iný.

Námestník primátora Marcel Gibóda pripomenul, že aj keby poslanci v súčasnosti schválili zníženie počtu mestských častí, mohlo by to vyvolať právny problém do budúcnosti. Generálny prokurátor SR Maroš Žilinka totiž na Ústavnom súde napadol novelu zákona o meste Košice z roku 2023, ktorá umožňuje zrušenie, alebo zlúčenie mestských častí bez usporiadania miestneho referenda. Urobil tak na základe podnetu 14 košických mestských častí a súd zatiaľ nerozhodol.

Odzneli aj názory, že o zlúčení mestských častí v Košiciach by mal rozhodnúť parlament, pretože poslanci dlhodobo nie sú schopní dohodnúť sa na tom. „Pravdepodobne to bude pomyselné záchranné koleso. Iná možnosť zrejme nebude, v tomto zastupiteľstve sa nikto s nikým nedohodne,“ skonštatoval poslanec Patrik Géci.

Zmena asi tak skoro nebude

Viacerí poslanci upozornili, že na zmenu počtu košických mestských častí ešte v tomto volebnom období sa už kráti čas. Poslanci by ju totiž museli schváliť najneskôr v októbri, teda rok pred komunálnymi voľbami.

Podľa poslanca a starostu mestskej časti Západ Marcela Vrchotu bude v úvode spomínaná analýza využiteľná až v nasledujúcom volebnom období. „A ak v ňom aj nastanú nejaké zmeny v počte mestských častí, tak to bude účinné až od roku 2030,“ upozornil Vrchota, podľa ktorého bude dôležitý tiež termín rozhodnutia Ústavného súdu, na ktorý sa obrátil generálny prokurátor.

Poslanec a starosta mestskej časti Sídlisko KVP Ladislav Lörinc je ohľadom zníženia počtu mestských častí v Košiciach v najbližšom období rovnako skeptický. „Stavím sa, že v tomto volebnom období neschválime nič a opäť len posunieme problém niekde inde,“ konštatoval.

Model s 22 mestskými časťami je podľa neho dlhodobo neudržateľný a občania od mesta očakávajú riešenie. „Toto vedenie mesta je tu šesť rokov a žiadne riešenie ani nie je na stole,“ dodal Lörinc.

Návrh poslancov

Skupina poslancov MsZ združená v Košickom klube v uplynulých dňoch na situáciu zareagovala návrhom na zmenu Štatútu mesta Košice, ktorý hovorí o znížení počtu mestských častí z 22 na 12. Poslanecký návrh uznesenia predpokladá model s názvami Košice 1 až Košice 12. Klub tvrdí, že bral pri novom usporiadaní do úvahy viacero faktorov.

„Okrem počtu obyvateľov a rozlohy išlo napríklad aj o dĺžku komunikácií či rozlohu verejnej zelene v novovytvorených mestských častiach. Kým niektoré sa zlučujú do väčších celkov, v prípade štyroch návrh uvažuje so zachovaním v súčasnom stave,“ uvádzajú poslanci.

Tvrdia, že do termínu najbližšej schôdze MsZ, ktorá je naplánovaná na 24. apríla, môže byť návrh prerokovaný všetkými odbornými útvarmi a komisiami. „Vyzývame všetkých, ktorí sa chcú o tom konštruktívne baviť, aby nás kontaktovali. Nehľadajme dôvody, ako sa to nedá. Hľadajme spôsoby. Nebránime sa iným návrhom, ale sme jediní, ktorí prišli s reálnym riešením,“ uviedol predseda Košického klubu Ladislav Lörinc.

Návrh poslancov Košického klubu Mestská časť Košice 1 – (pôvodne MČ Staré mesto, MČ Džungľa)

Mestská časť Košice 2 – (pôvodne MČ Sever, MČ Kavečany)

Mestská časť Košice 3 – (pôvodne MČ Ťahanovce, MČ Sídlisko Ťahanovce)

Mestská časť Košice 4 – (pôvodne MČ Dargovských hrdinov, MČ Košická Nová Ves)

Mestská časť Košice 5 – (pôvodne MČ Nad Jazerom, MČ Vyšné Opátske)

Mestská časť Košice 6 – (pôvodne MČ Krásna)

Mestská časť Košice 7 – (pôvodne MČ Juh, MČ Barca, MČ Šebastovce)

Mestská časť Košice 8 – (pôvodne MČ Pereš, Poľov, Lorinčík)

Mestská časť Košice 9 – (pôvodne MČ Luník IX)

Mestská časť Košice 10 – (pôvodne MČ Sídlisko KVP, MČ Myslava)

Mestská časť Košice 11 – (pôvodne MČ Západ)

Mestská časť Košice 12 – (pôvodne MČ Šaca)

Primátor reagoval, že je znepokojený, akým agresívnym spôsobom skupina poslancov prezentuje navrhovaný model samosprávy. Považuje za zarážajúce, že tak urobili bez akejkoľvek spoločenskej a odbornej diskusie a dokonca bez komunikácie so starostami malých mestských častí či mestom Košice.

„Nerozumiem, prečo s touto témou prichádzajú v čase, keď ju už mesto Košice na základe platného uznesenia poslancov MsZ dávno rieši. Všetci chceme reformu samosprávy a taký model jej fungovania v budúcnosti, ktorý bude efektívnejší, hospodárnejší a najmä výhodnejší pre obyvateľov mesta,“ podčiarkol Polaček.

Jedným dychom dodal, že z odbornej a politicky nezávislej analýzy vznikne komplexný sumár dát a odporúčaní pre mesto Košice, ako by malo vyzerať z pohľadu členenia samosprávy, výkonu moci a rozdelenia jednotlivých kompetencií. „Som za to, aby sme sa rozhodli na základe týchto presných dát a nie pocitov a politických ambícií,“ zdôvodnil košický primátor.

Iniciatíva poslancov parlamentu

S vlastným návrhom, ktorý plánujú predložiť do parlamentu, prišla medzitým dvojica poslancov Národnej rady (NR) SR Igor Šimko a Andrej Sitkár, ktorý je zároveň i poslancom košického MsZ. Ich model ráta so šiestimi mestskými časťami. „„Nikoho nechceme zrušiť ani zlúčiť, náš návrh zachováva historické náležitosti a identitu. Zároveň tvoríme budúcnosť Košíc šiestimi celkami, do ktorých tie doterajšie budú patriť,“ uviedla dvojica.

Hovoria, že súčasťou ich modelu by mohlo byť zvýšenie počtu poslancov MsZ zo súčasných 41 na 45, aby mohol mať každý obyvateľ svojho voleného zástupcu, teda poslanca mesta z miestnej časti, kde žije.„V uliciach Košíc spúšťame ako predkladatelia zmeny zákona petíciu za model, ktorý navrhujeme, pretože ľudia si zaslúžia informácie a budeme radi aj za ich podporu. Nebránime sa ani dodatočnej téme zrovnoprávnenia kompetencií a ich financovania v mestských častiach, po ktorom volajú doterajší starostovia. Mesto to však doposiaľ nevyriešilo, podrobíme to preto ďalšej diskusii medzi ľuďmi,“ zakončili poslanci NR SR.