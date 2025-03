Ľudí v Leviciach vystrašilo zakopávanie nakazených zvierat neďaleko ich domovov. Rezort ubezpečuje, že nejde o žiadne riziko

Zvieratá zabité v súvislosti s nákazou slintačky a krívačky zakopávajú v areáli vojenského cvičiska pri Leviciach. Veľkú vlnu pohoršenia to spustilo najmä na sociálnych sieťach po tom, ako na to upozornila parlamentná poslankyňa Martina Holečková (SaS). Tá tvrdí, že ju kontaktovali desiatky zdesených Levičanov – dotknutá oblasť je totiž len pár stoviek metrov od obytných častí. Išli sme sa tam pozrieť a porozprávali sme sa s viacerými ľuďmi. Niektorí hovoria o zbytočnej panike.

Usmrtený dobytok zlikvidujú aj vo vojenskom priestore za Levicami Video Zdroj: TV Pravda

„Viete, čo sa práve deje v Leviciach? Zakopávajú tu zabité zvieratá, ktoré boli nakazené slintačkou a krívačkou,“ uviedla Holečková na sociálnej sieti. Poukázala na to, že takéto zvieratá bolo potrebné zlikvidovať, no spaľovňa nestíha, preto sa ich rozhodli zakopávať.

„Takáč, Eštok a nitriansky župan Becík si na to vybrali fakt skvelé miesto. Vojenské cvičisko v Leviciach, ktoré je len pár stoviek metrov od obytných častí. To snáď nemôžu myslieť vážne,“ podotkla rozhorčene poslankyňa. Pokračovala, že od pondelka večera ju kontaktovali desiatky zdesených obyvateľov Levíc a pýtali sa, či je to pravda. Zároveň zdôraznila, že ľudia o tom neboli informovaní dopredu a nikto nič nekomunikoval s tamojšími farmármi.

Od rána evidovali ohlasy občanov aj na Mestskom úrade v Leviciach. „My ako samospráva o tejto veci, teda čo sa skutočne deje, vôbec nie sme informovaní. Všetko o tom vieme len zo sociálnych sietí,“ povedala nám v utorok doobeda hovorkyňa mesta Daniela Trňanová. „Oslovili sme ministerstvo obrany, aby nám poskytlo oficiálne informácie, no zatiaľ nereagovalo,“ doplnila.

Obyčajné zveličovanie?

Na internete sa naozaj objavilo množstvo znepokojených reakcií. „Ja len dúfam, že to nie je pravda, lebo ak áno, obyvatelia sa môžu dostať do vážneho ohrozenia zdravia kontamináciou podzemných a povrchových vôd,“ napísala Natália.

„Najskôr ich vozia v otvorených kontajneroch cez pol republiky, potom ich pre zmenu zahrabú kúsok za mestom,“ komentoval aj Rastislav. Našli sa tiež takí, ktorí to celé vnímajú ako obyčajný „cirkus“ zo strany poslankyne. „Určite to musel niekto dovoliť, teda úrady, ktoré sú za to zodpovedné. Robíte zbytočný rozruch, pani Holečková. Strašíte ľudí, národ,“ mieni Ján.

Foto: Eva Štenclová, Pravda vojenský areál, Levice Vojenský areál, kde zakopávajú mŕtve zvieratá, je prísne strážený.

Išli sme sa pozrieť aj priamo do mesta. Rozprávali sme sa s ľuďmi, ktorí bývajú na výpadovke smerom k Posádkovému cvičisku Levice. Natrafili sme však len na takých, ktorí si z aktuálnej situácie ťažkú hlavu nerobia.

„Videla som tadiaľto prechádzať policajné autá, ale netušila som, čo sa deje. Zachytila som to len na sociálnych sieťach. Myslím, že sa to zveličuje. Keby tie zvieratá pálili, cítili by sme to, ale ak ich zakopávajú, podľa mňa to nie je nebezpečné,“ myslí si pani Anna. „V zóne, kde sa niečo pestuje, by to bolo zlé, ale tam, kde ich vozia, je len tankodrom, na ktorom cvičia vojaci,“ uzavrela.

O pár domov ďalej stála skupinka chlapov, ktorí majú podobný názor. „A čo s tým majú robiť? Jedine dať do zeme a zasypať vápnom,“ zhodnotili aktuálnu situáciu. „Celú noc sa v tom vojenskom areáli svietilo, vykopávali jamy. Zbytočne sa to ale nafukuje a medzi ľuďmi vyvoláva panika,“ dodali muži.

Potom sme vyrazili k dotknutej lokalite, no celý objekt je prísne strážený vojakmi a políciou. Pár záberov pri jednom zo vstupov nám umožnili urobiť len so špeciálnym povolením. Podmienkou však bolo, aby sme nezachytili nič, čo sa v areáli deje. Vojakov sme mohli snímať len od chrbta. Z objektu k nám však doliehali zvuky motorov – zrejme pochádzali z ťažkej techniky, ktorá vykopávala jamy. Keď sme sa pokúšali o podobný postup z inej strany, tamojšia „stráž“ nám neumožnila ani „nič nehovoriace“ zábery na areál zarastený burinou. Pri pohľade do diaľky sme si však všimli ľudí zahalených v bielych mundúroch.

Foto: Eva Štenclová, Pravda nákladiak, Levice, zvieratá Auto naložené citlivým materiálom smerujúce do vojenského objektu sme zachytili na výpadovke z Levíc. Sprevádzalo ho biele auto so zvukovou a svetelnou signalizáciou.

Skutočná pohroma

Keďže Holečková spomenula v tejto súvislosti aj nitrianskeho župana Branislava Becíka (Hlas), oslovili sme ho s prosbou o reakciu. „Nevybral som žiadne miesto zakopávania zvierat. Je to lož poslankyne Holečkovej, ktorá vyslovene v tejto veci klame a zavádza. Ide o kompetenciu príslušných ministerstiev, nie Nitrianskeho samosprávneho kraja,“ uviedol Becík. Pokračoval, že v pondelok sa zúčastnil krízového štábu a ako podpredseda Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie zvolal na utorok parlamentný výbor pre pôdohospodárstvo.

„Snažím sa pomôcť v rámci mojich županských a poslaneckých kompetencií, medzi ktoré rozhodovanie o mieste zakopania mŕtvych zvierat v žiadnom prípade nepatrí,“ konštatoval. „Zároveň som ešte na začiatku týždňa poprosil opozíciu, aby epidémiu slintačky a krívačky nezneužívala na primitívne vytĺkanie politického kapitálu. Táto nákaza je skutočným nešťastím pre celé slovenské poľnohospodárstvo,“ zdôraznil župan.

„Je to pohroma pre ľudí, ktorí práci s pôdou a so živými tvormi zasvätili celý svoj život. Dnes sa bezmocne prizerajú, ako vírus ničí roky ich tvrdej driny. Moja výzva, žiaľ, zjavne nepadla na úrodnú pôdu,“ dodal.

Foto: Eva Štenclová, Pravda Levice Pohľad na mesto z úrovne dotknutého cvičiska.

Minister obrany Robert Kaliňák (Smer) po mimoriadnom rokovaní vlády v utorok potvrdil, že okrem žilinskej kafilérie bude dobytok, usmrtený v dôsledku nákazy, likvidovaný aj vo vojenskom priestore za Levicami. Prezradil, že zvažovali tiež výcvikové priestory Lešť, Záhorie a Turecký vrch, no po analýzach z pohľadu dopadu na podzemné vody vybrali práve Levice.

„Kde je spodná voda najhlbšie a sú tam nepriepustné ílovité vrstvy,“ zdôvodnil Kaliňák tento krok. Spresnil, že v dotknutej lokalite ide o likvidáciu zvierat zo zasiahnutých chovov, ktoré nemali symptómy choroby, no sú povinne usmrcované.

Hovorkyňa rezortu pôdohospodárstva Veronika Daničová podčiarkla, že materiál, ktorý je prepravovaný do Levíc, nepredstavuje zdravotné riziko pre obyvateľstvo, zvieratá ani životné prostredie. „Lokalitu posúdili experti z ministerstva životného prostredia z pohľadu ochrany spodných vôd, ako aj biotopu,“ vysvetlila.

„Regulované zakopávanie tiel zvierat je kľúčovou súčasťou opatrení na elimináciu rizika šírenia nákazy. Proces sa vykonáva pod dohľadom a podľa prísnych hygienických noriem, aby sa zabránilo šíreniu vírusu,“ ozrejmila Daničová.