Takéto niečo neuvidíte každý deň. Videli ste už rozmrazovanie krídel lietadla? Pozrite si, ako precízne to prebieha

Chladné ranné počasie si začiatkom marca vyžiadalo na Letisku M. R. Štefánika špeciálne opatrenie. Ešte pred odletom zo Slovenska muselo jedno z lietadiel podstúpiť rozmrazovanie svojich krídel. Na letisku v Bratislave na to používajú špeciálne odmrazovacie vozidlá so zdvíhacou plošinou a vysokotlakovými tryskami, aby cestujúci bezpečne dorazili do cieľovej destinácie. Proces odmrazovania krídel je nevyhnutný na zabezpečenie bezpečného vzletu, pretože námraza by mohla negatívne ovplyvniť aerodynamiku lietadla a spôsobiť problémy pri vzlete a počas letu. Procedúra sa vykonáva bezprostredne pred vzletom, aby sa zabránilo opätovnému zamrznutiu počas čakania na odlet.