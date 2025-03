Bude na Slovensku Senát? Nátlaková platforma navrhuje zriadiť druhú komoru parlamentu

Iniciatíva Stred navrhuje druhú komoru parlamentu Video Zdroj: TV Pravda

Nátlaková platforma Stred vznikla v polovici februára. Okrem Banskobystrickej župy, na čele s predsedom Ondrejom Lunterom, sú jej členmi primátori miest Brezno, Žiar Nad Hronom, Fiľakovo, Lučenec, Hriňová, tiež starostovia obcí Jesenské a Lenka. Pri predstavení tejto „novinky“ avizovali, že nie sú konkurenciou už existujúcim politickým stranám ani združeniam ZMOS či SK8. Chcú však aktívne presadzovať riešenie kľúčových otázok verejných služieb. Medzi najhorúcejšie témy zaradili zdravotníctvo a rozhodovanie o eurofondových peniazoch.

Teraz prišli s návrhom vytvoriť Radu samosprávy Slovenskej republiky, ktorá by bola druhou komorou parlamentu. Tento orgán by mal slúžiť na posudzovanie a pripomienkovanie zákonov, ktoré sa dotýkajú kompetencií samospráv. „Dávame na stôl konkrétny návrh ústavného zákona a otvárame verejnú aj politickú diskusiu. Rozpošleme ho poslancom a poslankyniam Národnej rady, aktívne zaň budeme lobovať tiež medzi samosprávami,“ hovorí Lunter.

Objasnil, že 150 poslancov slovenského parlamentu dostane od nich návrh ústavného zákona poštou aj e-mailom. „Verím, že o ňom budeme môcť rokovať a naplnia sa slová o tom, že je záujmom všetkých, aby boli samosprávy reprezentované v systéme moci,“ poznamenal župan. „Oslovíme tiež jednotlivé združenia zastupujúce mestá a obce, čiže ZMOS a Úniu miest Slovenska, aby sme mali spoločný postup,“ ozrejmil.

Susedné krajiny ako vzor

Lunter priblížil, ako by to malo fungovať. V druhej komore parlamentu by boli zastúpené všetky stupne samosprávy – kraje, mestá a obce, ktoré by delegovali po 16 zástupcov (dokopy 48). Mali by právo posúdiť zákony schválené Národnou radou, ktoré majú dopad na fungovanie samospráv. Súčasťou ich mandátu bude aj možnosť vrátiť zákon a poslanci by sa ich pripomienkami a podnetmi museli zaoberať. Po zvážení by Národná rada zákon prepracovala alebo ho znovu schválila. „Je to rovnaký proces, ako keď do parlamentu vráti zákon prezident,“ podotkol župan.

„Tento návrh je o úspešnejšom Slovensku, kvalitných službách našich miest a obcí, tiež o tom, aby sme mali adekvátne postavenie ako volení zástupcovia našich obyvateľov pri rozhodovaní o zákonoch, ktoré sa nás bytostne dotýkajú,“ zhodnotil brezniansky primátor Tomáš Abel.

„Zabezpečujeme 80 percent poskytovaných služieb, no pri rozhodovaní o zákonoch, ktoré sa ich týkajú, máme veľmi slabé postavenie,“ upozornil. „Preto aj týmto odborným návrhom žiadame ústavné a zákonné garancie lepšej pozície samospráv,“ povedal. Vzápätí spomenul krajiny, z ktorých si môžeme brať príklad.

„Často vzhliadame k rôznym lepším modelom. Či sú to parlamentní politici alebo iní, spomínajú napríklad modely z Poľska, Českej republiky a Rakúska. Tieto krajiny však majú legislatívu upravenú tak, že postavenie samospráv je v systéme verejnej moci oveľa silnejšie,“ tvrdí. Podčiarkol, že u „susedov“ majú právo pri rozhodovaní o konkrétnych návrhoch zákonov do legislatívneho procesu vstupovať.

„Na Slovensku to v súčasnosti nie je možné, čo výrazne ovplyvňuje aj kvalitu tých rozhodnutí. Samozrejme, zároveň tiež kvalitu služieb, ktoré môžeme poskytovať našim obyvateľom,“ doplnil Abel.

Z dielne Radoslava Procházku

Legislatívnu podobu dal návrhu nového ústavného zákona známy právnik Radoslav Procházka. Členovia iniciatívy zdôrazňujú, že nejde o ideologický zákon, nezvýhodňuje žiadnu politickú stranu, nenarušuje právomoci Národnej rady a nevytvára žiadnu novú nákladnú inštitúciu, ktorá by zaťažila daňových poplatníkov. „Nevymýšľame nič, čo by už nefungovalo vo viacerých demokratických krajinách,“ podčiarkli.

„Náš návrh nezavádza žiadne zbytočné inštitúcie ani nezaťažuje rozpočet,“ zopakovali. Zároveň prezradili ich najbližší plán. „Vznikli sme len pred pár týždňami, ale už zbierame prvé ohlasy – ľudia sa nás pýtajú, ako sa môžu stať súčasťou. Preto sme sa rozhodli, že podáme žiadosť o registráciu občianskeho združenia Iniciatíva Stred,“ vysvetlili.

Otvárajú vraj dvere všetkým, ktorí chcú prispieť k zlepšeniu fungovania samospráv a verejných služieb. Hneď po zaregistrovaní združenia budú informovať o ďalšom postupe. Pripomenuli tiež, že Iniciatíva Stred je skupina župných, mestských a obecných politikov, ktorí sa rozhodli prinášať konkrétne riešenia a posúvať do verejnej diskusie témy či záujmy ľudí vo všetkých krajoch.