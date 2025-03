Zdevastované byty na Orave prešli obrovskou premenou. Opravili ich ľudia s hendikepom, mesto ušetrilo veľký „balík“

Zdevastované byty opravili hendikepovaní ľudia Video Zdroj: TV Pravda

Samospráva v Dolnom Kubíne vlastnila v minulosti dvanásť nájomných bytov na ulici Mládežnícka v časti Kňažia. Druhá polovica, v tej istej bytovke, patrila tamojšiemu okresnému stavebnému bytovému družstvu, od ktorého ju mesto odkúpilo, v roku 2021, za 132-tisíc eur. Jeho majetkom sa tak stalo všetkých 24 bytov, ktoré sa tam nachádzajú. Polovicu odkúpených však muselo zrekonštruovať, keďže boli v dezolátnom stave. Zároveň sa snažilo zabezpečiť, aby v nich zachovalo dostupné a nízke nájomné.

Primátor Dolného Kubína Ján Prílepok vysvetlil, že obnovu dvanástich bytov odhadovali na približne 200-tisíc eur. „Uvedomovali sme si, že takéto vysoké náklady by sa museli premietnuť do vyššieho nájomného, čo by ohrozilo ich dostupnosť pre ľudí s nižšími príjmami. Ak sme chceli, aby tieto byty naďalej slúžili tým, ktorí ich najviac potrebujú, museli sme výdavky znížiť,“ hovorí. „Takmer všetky práce sme preto zverili, namiesto externej firmy, nášmu mestskému sociálnemu podniku,“ povedal.

Hodnota stúpla na státisíce

Celé to teda samospráva realizovala prostredníctvom sociálneho podniku Komunitné služby, v ktorom je dokopy pätnásť zamestnancov. Medzi nimi sú údržbári, účtovníčka, právnička, strihač videí, grafik či informátor. Na prácach sa však podieľali aj verejnoprospešní pracovníci, niektorí obyvatelia bytovky a klienti zo zariadenia pre ľudí bez prístrešia.

„Tí sa na začiatku rekonštrukcie podieľali na vypratávaní bytovky. Pomáhali pri základných prácach ako odstraňovanie starého nábytku, kuchynských liniek, podláh či čistenie stien,“ objasnil Martin Buzna z kancelárie primátora. Pokračoval, že s týmito ľuďmi bola uzatvorená zmluva o dobrovoľníckej činnosti, čím im zabezpečili stravu a ďalšiu podporu v rámci ich integrácie do spoločnosti.

„Po splnení všetkých podmienok stanovených Všeobecným záväzným nariadením mesta majú aj oni možnosť požiadať o nájomné bývanie a v prípade splnenia kritérií ho získať,“ poznamenal Buzna. „Za ostatné roky sa nám podarilo viacerých klientov posunúť do nájomného bývania,“ doplnil.

Na základe všetkých faktorov sa v rámci tohto projektu podarilo samospráve náklady výrazne znížiť. „V niektorých bytoch stačilo zakúpiť materiál pre nájomníkov, no väčšinu prác sme kompletne uskutočnili vo vlastnej réžii,“ zopakoval Prílepok s tým, že celkovo sa to vyšplhalo len na 30-tisíc eur.

Vďaka tomu sa nájomné vo vynovenej bytovke pohybuje naozaj v nízkych sumách – od 25 eur za garsónku po 70 eur za dvojizbový byt. Ich obyvatelia si priplácajú len na energie a ďalšie služby. Primátor upozornil, že vďaka obnove sa celková hodnota objektu výrazne zvýšila. „Rekonštrukcia nielen zlepšila kvalitu bývania, no hore išla tiež hodnota majetku mesta. Odhadovaná cena týchto bytov je teraz približne 550-tisíc eur,“ konštatoval.

Konateľka sociálneho podniku Komunitné služby Michaela Porvichová pripomenula, že do tohto „vylepšenia“ sa zapojili aj ich zamestnanci – teda ľudia so zdravotným znevýhodnením, ktorí trpia rôznymi typmi hendikepu. „Zabezpečujeme im vhodné pracovné podmienky. Snažíme sa citlivo pristupovať k zadávaniu práce pre nich, aby ich zdravotný stav nebol ohrozený,“ tvrdí.

Medzi týmito zamestnancami sú aj úspešní reprezentanti slovenskej parahokejovej reprezentácie. Jedným z nich je Róbert Turic, ktorý v dotknutej bytovke odviedol kus roboty. „Napriek hendikepu sme schopní vykonávať rôzne práce a vzájomne si pomáhame. Jeden vie robiť elektriku, druhý podlahu, prípadne skladá kuchyňu, a ďalší ťahá steny,“ zhodnotil Turic.

Obavy z návratu späť nemajú

Rekonštrukcia zahŕňala aj výmeny podláh či modernizáciu kuchýň. Nainštalovali tiež nové osvetlenie, elektrické zásuvky a vypínače. „Zmodernizovali sme kuchyne vrátane vodoinštalácie a obkladov, vyrovnali a namaľovali steny, osadili nové kuchynské zostavy s pracovnými doskami, drezmi a dvojplatničkami,“ vymenoval Turic.

„Zmeny sa dotkli aj hygienických zariadení, tiež vchodových či interiérových dverí, čo zvýšilo komfort a funkčnosť bytov. Súčasťou modernizácie bolo aj zakúpenie nových elektrických radiátorov,“ dodal.

Primátor spresnil, že celé to zahŕňalo tiež výmenu okien v spoločných priestoroch. Výrazne to znížilo prevádzkové náklady a zlepšil sa aj teplotný komfort pre obyvateľov. „V minulosti sa v bytovke neustále vyskytovali poškodenia spoločných priestorov, čo sa nám podarilo vyriešiť inštaláciou kamerového systému. Už viac ako rok tam neevidujeme žiadne problémy s vandalizmom,“ uviedol. Nájomníci sa tam podľa neho cítia bezpečnejšie. „A zodpovednejšie sa starajú o spoločné priestory,“ podotkol.

Obavu, že situácia v tejto bytovke by sa mohla vrátiť do pôvodného stavu, radnica nemá. „O správu mestských bytov sa veľmi dôsledne stará sociálny podnik. Ten zabezpečuje platobnú disciplínu, rieši podnety aj v oblasti spolunažívania. Pravidelne monitoruje stav bytov a spoločných priestorov, pričom dodržiavanie podmienok nájmu je prísne kontrolované,“ zdôraznil Buzna. „Zároveň sme nastavili jasné pravidlá pre bývanie, ktoré sú zakotvené v nájomnej zmluve a v domovom poriadku,“ dodal.

Primátor v tejto súvislosti upozornil na tému šetrenia. „V samosprávach nemusíme čakať na riadenú konsolidáciu, my ju už dávno robíme. Záleží nám na tom, aby sme za každé jedno euro urobili čo najviac. Tento projekt ukazuje, že aj s obmedzenými zdrojmi môžeme zabezpečiť kvalitné a dostupné bývanie pre tých, ktorí to najviac potrebujú,“ uzavrel s tým, že Dolný Kubín je aktuálne vlastníkom 152 nájomných bytov, ktoré spravuje mestský sociálny podnik Komunitné služby.