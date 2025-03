V srdci Slovenska čakajú šoférov dopravné obmedzenia. Potrvajú až kým sa nedobuduje nová cesta

Denne tadiaľ prejde 20-tisíc áut, z nich až pätnásť percent tvorí nákladná doprava. V budúcnosti sa ešte očakáva nárast jej intenzity. Cesta prvej triedy medzi Banskou Bystricou a jej časťou Šalková by to bez výstavby nového trojkilometrového úseku R-jednotky kapacitne nezvládala. Polkilometrovú trasu teraz musia, kvôli pokračujúcim prácam, úplne uzavrieť.

Banskobystrická R1 do Slovenskej Ľupče Video Zdroj: TV Pravda

Rýchlostná cesta medzi Banskou Bystricou a Slovenskou Ľupčou po svojom spojazdnení zásadným spôsobom pomôže v riešení komplikovanej dopravnej situácie v ranných a poobedňajších hodinách pri vstupe do mesta pod Urpínom zo smeru od Brezna. Ide síce o krátky trojkilometrový úsek, no pre región o to dôležitejší. Zo štátneho rozpočtu na to vyčlenili 87 miliónov eur.

Minister dopravy Jozef Ráž (nom. Smer) priblížil, že aktuálne sú už na tomto úseku vyrúbané stromy a robia sa terénne úpravy. „Zvyšok prác je trošku zakrytý. Na stavbe sa robí pyrotechnický a archeologický prieskum, preložky inžinierskych sietí, upravuje sa podložka pod budúcou cestou 1/66 a tiež sa pracuje na zakladaní mostov,“ povedal. Tých bude na tomto krátkom úseku päť. Z nich jeden pôjde cez železničnú trať a ďalší ponad rieku Hron.

„Práve výstavba mostov je to, na čom v tomto roku bude zhotoviteľ asi pracovať najviac,“ hovorí minister. „Na to, aby sme vybudovali novú časť R-jednotky potrebujeme dnešnú cestu presmerovať kúsok vedľa – dole do údolia. Bude sa tiež robiť na miestnej komunikácii do priemyselného parku Šalková na preložkách plynovodov a elektrických zariadení,“ objasnil, čo by sa v tomto úseku malo stihnúť do konca tohto roka.

Foto: NDS cesta, R1, Banská Bystrica, Slovenská Ľupča Plná cesta je v tejto časti najmä v ranných a poobedňajších hodinách.

Kapacitne preťažená

Diaľničiari potvrdili, že stavebné práce boli doteraz skôr prípravného charakteru a úprava podložia pod preložkou cesty 1/66 bude veľkým medzníkom v rámci výstavby tohto úseku. Ozrejmili, že kvôli tomu je potrebné úplne uzavrieť približne polkilometrový úsek od banskobystrickej križovatky Partizánskej a Cementárskej cesty až po napojenie 1/66 na autostrádu R1. „Toto obmedzenie potrvá od 31. marca až kým sa nedobuduje nová rýchlocesta v tejto časti,“ podotkli.

Treba však počítať s tým, že s niektorými prácami môžu začať už cez víkend. Policajti preto upozorňujú, že obmedzenia začnú platiť už od soboty 29. marca. Vodičom pripomínajú, aby rátali so zdržaním v tomto úseku a to najmä v čase rannej a popoludňajšej špičky.

„Zároveň apelujeme, aby zvážili využitie alternatívnych trás, či využili prostriedky hromadnej dopravy. Žiadame tiež o rešpektovanie dopravného značenia a pokynov policajtov či pracovníkov stavby,“ uviedli banskobystrickí policajti.

Obchádzková trasa povedie po súčasnej R1 po križovatku R1 Banská Bystrica – východ. „Tento úsek figuruje medzi nespoplatnenými, takže obchádzku môžu motoristi využívať aj bez platnej diaľničnej známky,“ ubezpečujú diaľničiari.

Od rovnakého termínu dôjde aj k čiastočnému obmedzeniu zhruba kilometrového úseku existujúcej R1 (v km 168,485 – 169,414). Dôvodom sú zemné práce – odkop, násyp cestného telesa, realizácia mostných objektov, zárubných múrov a prekládka sietí. „Práce na existujúcej R1 budú prebiehať postupne vo všetkých jazdných pruhoch, doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu,“ vysvetlila NDS.

Ďalšia fáza výstavby si teda vyžiada zvýšenú trpezlivosť vodičov. „Už čoskoro sa spustia práce na preložke cesty 1/66, ktorú nový rýchlostný úsek v tejto lokalite plne nahradí a odbremení od neustále rastúcich dopravných intenzít,“ uviedla mediálna komunikácia NDS. Zdôraznila, že úsekom R1 Banská Bystrica – Slovenská Ľupča, I. etapa, sa splatí veľký infraštruktúrny dlh obyvateľom mesta pod Urpínom a širokého okolia, ktorí na to dlho čakali.

Foto: NDS R1, Banská Bystrica, Slovenská Ľupča Banskobystrická R1 v smere na Slovenskú Ľupču pomôže novým úsekom vyriešiť preťaženosť súčasného hlavného ťahu.

„Nová autostráda plne nahradí existujúcu cestu prvej triedy,“ zopakovali diaľničiari. „Po komunikácii 1/66 medzi Šalkovou a Banskou Bystricou v súčasnosti prechádza denne okolo 20-tisíc vozidiel, pričom až pätnásť percent z toho tvorí ťažká nákladná doprava. V budúcnosti sa očakáva nárast intenzity (o 18 percent áut navyše) a ak by sa rýchlocesta nepostavila, spôsobilo by to tam absolútne kapacitné preťaženie,“ podčiarkli.

Pripravujú aj druhú etapu

Zhotoviteľom diela je spoločnosť Doprastav. Jej obchodno-technický riaditeľ Martin Chrappa pri poklepaní základného kameňa vlani v apríli spresnil, že ich prácu pretavia do 3,125 kilometra rýchlostnej cesty a do 2,98 kilometra cesty prvej triedy 1/66.

„Celkovo vytvoríme 124 stavebných objektov, z toho 12 mostov, 6 zárubných a oporných múrov, tiež premiestnime takmer 880-tisíc kubických metrov materiálu na výstavbu násypových telies,“ objasnil. Pripomenul, že súčasťou stavby je preložka cesty I. triedy a moderný most cez rieku Hron. Ten nahradí súčasný, ktorý je už na hranici životnosti. Dodal, že výsledkom bude výnimočné stavebné dielo, ktoré vyrieši problémy s mostami v havarijnom stave na dotknutom úseku a skvalitní život ľudí napríklad aj protihlukovými stenami s celkovou plochou 9 271 štvorcových metrov.

Ráž pripomenul, že všade sa vyskytujú nejaké komplikácie, no v tomto prípade sa im s nimi darí bojovať so cťou. „Aj tu sme sa stretli s novodobým nešvárom, že sa nám v trasách vyskytujú čierne skládky. Zatiaľ je to všetko v štádiu riešenia, ale našťastie ide o menšie náleziská ako pri Kriváni. Verím, že Národná diaľničná spoločnosť ich v krátkom čase odstráni,“ poznamenal.

Trojkilometrový úsek by mal byť hotový do troch rokov. Naň by sa malo nadviazať druhou etapou, ktorá bude mať viac ako štyri kilometre. „Momentálne je v štádiu prípravy. NDS už má právoplatné územné rozhodnutie a hotovú štúdiu realizovateľnosti,“ uzavrel Ráž.