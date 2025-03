Šiesti mladíci v Medzeve brutálne napadli muža. Polícia ho našla v bezvedomí

„Uložili ho do stabilizovanej polohy a poskytli mu predlekársku prvú pomoc až do príchodu záchranárov," uviedla polícia s tým, že zranený muž bol prevezený do jednej z nemocníc v Košiciach. Zranenia, ktoré utrpel, si podľa predbežnej lekárkej správy vyžiadajú dobu liečenia viac ako 42 dní. „Vyšetrovanie ukázalo, že útoku predchádzala hádka, ktorá prerástla do fyzického napadnutia. Poškodeného podľa kamerového záznamu šesť osôb viackrát udieralo a kopalo do hlavy, pričom po prvotnom napadnutí z miesta odišli a následne sa na miesto vrátili a pokračovali v útoku," uviedla ďalej polícia.

Policajti zadržali poltucta mladých mužov. Najstarší z nich má 19 rokov, ďalší traja po 17 rokov a najmladší sú dvaja 16-roční mládenci. „Vzhľadom na závažnosť útoku vec prevzal vyšetrovateľ Krajského riaditeľstva PZ v Košiciach. Začal trestné stíhanie pre ublíženie na zdraví s ťažkou ujmou spáchané formou spolupáchateľstva a trestný čin výtržníctva," uviedla polícia a doplnila, že bližšie informácie poskytne, keď to umožní vyšetrovanie.