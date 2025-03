Medveď zabil 59-ročného muža v Detve. Ľuďmi lomcujú emócie, podľa miestnych sa na tragédiu len čakalo

Miloval prechádzky v prírode a to sa mu stalo osudným. Ján (†59) sa v detvianskej časti Zapriechody vybral na svoju pravidelnú „túru“, no domov sa už nevrátil. Len štyristo metrov od zastavanej oblasti ho našli bez známok života. Zranenia na jeho tele svedčia o tom, že umrel po útoku medveďa. V meste vládnu strach a nervozita. Nahnevaní ľudia zdôrazňujú, že veľkým počtom šeliem sú obklopení už roky, no problém sa neriešil.

Do prírody chodieval Detvanec Ján každú nedeľu, no teraz tam bol už naposledy. Na prechádzku sa vybral v podvečerných hodinách a keď si príbuzní všimli, že domov sa nevrátil, začali po ňom pátrať. Jeho nezvestnosť nahlásili aj polícii.

„Muža hľadalo viac ako 40 ľudí z rôznych zložiek a tímov, vrátane jeho blízkych. Približne po dvoch hodinách intenzívneho pátrania bolo jeho telo nájdené pod vrcholom Kochlačka v lesnom poraste – žiaľ, bez známok života,“ uviedli policajti. „Muž mal na tele viditeľné vonkajšie zranenia. K presnej príčine jeho smrti sa bude možné objektívne vyjadriť až po vykonanej súdnej pitve,“ doplnili.

Málo mackov?

Ľudmi v uliciach Detvy lomcuje hnev. Nechápu, ako je možné, že napriek dlhodobým upozorneniam na vážnosť situácie v ich meste sa v súvislosti s medveďmi v podstate nič neriešilo. „Zrejme sa čakalo na takúto tragédiu,“ povedala nám rozrušene staršia pani. Jána poznala osobne, bol to vraj dobrák. „Venoval sa aj včelárstvu. V minulosti pracoval v Podpolianskych strojárňach, no teraz bol už na invalidnom dôchodku,“ prezradila so slzami v očiach. „Takúto smrť si nezaslúžil,“ uzavrela.

Viacerí znechutene krútili hlavami. „Stále si v Bratislave myslia, že mackov máme málo? Nejakých im tu uspíme a navozíme tam, nech si vyskúšajú život v strese a strachu o život,“ nedával si servítku pred ústa mladý muž. Tu hádam niet človeka, ktorý by nemal skúsenosť so stretnutím s medveďom,“ mieni.

V Detve sa povráva, že Ján mal nepekne doráňanú hlavu a na krku stopy po zahryznutí – to jasne hovorí o tom, že sa stal obeťou brutálneho útoku zo strany šelmy. To, o akého konkrétneho jedinca išlo, zatiaľ nie je jasné, lebo vystopovať sa ho zatiaľ nepodarilo. Zrejme je to spôsobené aj tým, že muža hľadali desiatky ľudí, takže z miesta činu ho vyplašili. Spomína sa však, že „zabijakom“ mohla byť aj medvedica, ktorá sa v dotknutej oblasti pohybuje s dvomi mladými. Potvrdené to ale zatiaľ nie je.

Viacerí miestni pripomínajú, že problém so stretmi s medveďmi trvá roky. „Nie je to len náš výmysel. A nikto ich sem nijako nevábi, ako sa snažia nahovoriť niektorí aktivisti,“ podčiarkla mladá mamička, na ktorú sme natrafili v časti Zapriechody. „Lokalitou, v ktorej sa to stalo, v minulosti bežne chodievali ľudia pešo do Podpolianskych strojární za prácou. Brali to ako príjemnú zdravotnú prechádzku a zároveň úsporu na cestovnom,“ zhodnotila.

Foto: Pravda, Eva Štenclová Zapriechody, Detva, medveď Lokalita (kopec za domom), v ktorej našli nehybné telo Detvanca Jána po napadnutí šelmou.

Psychike to neprospieva

O smutnej udalosti informovala aj Štátna ochrana prírody (ŠOP). Jej odbor komunikácie potvrdil, že 30. marca v neskorých večerných hodinách (približne o 22. hod.) bolo v CHKO Poľana, v časti Zapriechody, nájdené mŕtve telo muža s devastačnými poraneniami.

„Predbežné zistenia naznačujú, že muž podľahol zraneniam po útoku medveďa hnedého. Na mieste sa v krátkom čase nachádzal aj zásahový tím, ktorý situáciu monitoroval a umiestnil tam výstražné tabule upozorňujúce na výskyt medveďa,“ priblížili ochranári. Turistov a návštevníkov hôr vyzývajú v týchto dňoch k zvýšenej opatrnosti, keďže z hľadiska teplého počasia je riziko stretu s touto šelmou väčšie.

Primátor Detvy Branislav Baran vyslovil rodine a pozostalým úprimnú sústrasť. „Je to úplne zbytočná tragédia, ktorá sa nemusela stať. Pán bol na prechádzke na súkromných pozemkoch, kde mali vlastnú horu. Pokojne si tam mohol ísť napríklad aj skontrolovať, či mu tam niekto nekradne drevo,“ povedal naznačujúc, že nebohý sa určite nenachádzal na mieste, kde nemal čo robiť.

Foto: Eva Štenclová, Pravda Branislav Baran, primátor, Detva Detviansky primátor Branislav Baran hovorí, že súčasný stav s medveďmi neprospieva ani psychike ľudí.

„Atmosféra v meste nie je dobrá. Neprospievajú jej ani vyjadrenia rôznych pseudo ochranárov a mimovládnych organizácií s tým, že stále sa vina hľadá niekde inde. Nechcú vidieť to, že ľudský život by mal byť nad zvieracím,“ podotkol primátor. „Teraz aby sa bežný človek bál chodiť von do prírody či záhrady, kde vykonával svoju každodennú činnosť. Psychike to neprospieva – zvlášť v dobe, keď na nás z každej strany smerujú negatívne informácie,“ poznamenal.

Primátor zdôraznil, že v ich meste ide o vyústenie problému, na ktorý roky upozorňujú ielen občania, ale tiež samosprávy. „Nemáme tu jediné nezabezpečené kontajnerovisko, ani čierne skládky, kvôli ktorým by sem šelmy chodili. Po zotmení svietime ako v Las Vegas, aby sa ľudia cítili bezpečnejšie, no nemá to žiadny efekt, lebo medvede si z toho nič nerobia,“ tvrdí.

„Už som zachytili aj informáciu, že k tejto tragédii došlo kvôli neďalekej skládke. Tá je už ale roky uzatvorená a rekultivovaná, je na nej tráva. Medveď nemá žiadny dôvod ísť tam, nedokáže odtiaľ nič vyhrabať, lebo je to zaizolované hlboko v zemi,“ konštatoval Baran. Dodal, že v okolí mesta sa, podľa odhadov, pohybuje približne 15 šeliem. V samotnej Poľane sa ich nachádza zhruba 350. Za ostatné roky tam podľa neho eliminovali len do päť kusov.

Stovky kusov v prvej várke

V pondelok v tejto súvislosti zasadal aj krízový štáb okresného úradu, ktorý v Detve vyhlásil mimoriadnu situáciu. Predchádzalo tomu stretnutie viacerých organizácii na tamojšej radnici – nechýbali poľovné združenia, polícia, ochranári či zásahový tím. Prišiel aj štátny tajomník ministerstva životného prostredia Filip Kuffa.

„Generálny riaditeľ ŠOP prisľúbil, že sa tu okamžite posilní hliadkovacia činnosť zásahového tímu, ktorý bude strážiť terén. Vláda by mala zajtra (1. apríla) vyhlásiť mimoriadnu situáciu na území celého Slovenska,“ hovorí Kuffa. „Skúsili sme už všetky možné nástroje, robili sa kadejaké preventívne opatrenia. Staviame tu stojiská na kontajnery, robíme osvetlenia, plašíme, no vidíme, že to nemá efekt,“ pokračoval. Keďže to nepomohlo, dôjde podľa neho do takzvaného plošného odstrelu.

Foto: ilustračné Viera Duchoňová medvede Medvede sú roky problémom nielen v Detve.

„To znamená, že sa stanoví veľká kvóta na úrovni 350 kusov medveďov na území Slovenska. Už v skorých ranných hodinách nám ŠOP poslala podrobnú analýzu, z ktorej sa bude vystupovať a zajtra by to malo byť schválené. Následne sa to urobí, v súčinnosti so Slovenskou poľovníckou komorou, tak, že bude vydaná veľká výnimka z druhovej ochrany,“ vysvetlil Kuffa.

„Nikto nemá pochybnosť o tom, že medvede tu sú. Vlani bolo odlovených, s pomocou zásahového tímu, 95 jedincov. Dnes sme svedkami toho, že stále je to málo. Preto sa ide do oveľa vyšších čísiel a bavíme sa teraz o stovkách kusov. V prvej várke teda bude pripravených 350 jedincov,“ zopakoval štátny tajomník.

„V minulosti naši predchodcovia odstreľovali ledva tri medvede ročne, čo prispelo k ich zjavnému premnoženiu. Je elementárna logika, že čím ich je viac, tým viac je stretov s človekom a škôd. Slovensko má pozitívnu populačnú krivku medveďa, preto je potrebné pristúpiť k plošnej regulácii,“ reagoval na situáciu v Detve aj šéf envirorezortu Tomáš Taraba (SNS).