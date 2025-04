Hnojivo si v Brezne vyrobia sami. Okrem mesta si z neho môžu brať aj bežní obyvatelia

Kompostáreň v Brezne Video Zdroj: TV Pravda

Kompostáreň v Brezne, kde práve ukončili jej výstavbu, spracuje ročne 3 500 ton biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu. Samospráva zdôrazňuje, že novinka je dostatočne vzdialená od najbližšej obytnej zóny – vybudovali ju v lokalite určenej na funkciu priemyselnej zóny, konkrétne na Mliekarenskej ulici. Získali na to 2 374 911 eur z Operačného programu Kvalita životného prostredia. Z vlastných zdrojov mesto uhradilo povinné spolufinancovanie vo výške 605 970 eur.

Brezniansky primátor Tomáš Abel pripomenul, že kompostáreň postavili najmä zo zdrojov Európskej únie. Cieľom projektu je zabezpečiť vyseparovanie biologicky rozložiteľných zložiek kuchynského komunálneho odpadu z rodinných či bytových domov a ich následnú ekologickú likvidáciu. „Zníži sa tak organická zložka v komunálnom odpade. Tým pádom ho môžeme menej ukladať na našej skládke, čím sa mestu znížia poplatky za jeho uloženie,“ vysvetlil Abel.

Čistejšie mesto

Primátor upozornil, že nová prevádzka je momentálne len dočasná – potrvá do 25. mája. „Potom budeme testovať a kontrolovať či to, čo tu dokážeme vytvoriť, spĺňa všetky normy,“ zdôvodnil. „Zároveň našich obyvateľov vyzývam, že už teraz môžu to, čo do kompostu patrí, voziť sem, na túto skládku,“ povedal.

Biologicky rozložiteľný odpad z domácností (zvyšky jedál, ovocia, zeleniny, pečiva, obilnín) budú do novej prevádzky dovážať z mestských kontajnerových stojísk, ktorých majú momentálne 51.

„Kuchynský odpad je uložený v hnedých nádobách. Musím našich obyvateľov pochváliť, lebo aj vlani sa nám už podarilo do týchto nádob vyzbierať 138 ton a to v kvalite, aká je požadovaná. Nenachádzali sa tam plasty ani nič podobné, čo sa kompostovať nedá,“ objasnil Abel. Zlepšiť kvalitu zberu chcú po skúšobnej prevádzke už aj s rodinnými domami, do ktorých rozdajú na to určené nádoby.

Samotná kompostáreň je podľa primátora jedným z najmodernejších zariadení. „Je tu viacero procesov, ktoré musia byť v rámci prevádzky dodržané. Výsledkom bude organické hnojivo použiteľné napríklad pri pestovaní zelene v rámci aktivít a služieb nášho mesta, ale tiež Brezňanov, s ktorými chceme v tomto spolupracovať,“ tvrdí.

Pokračoval, že celkovo je kompost zložený zo zeleného odpadu (1 300 ton), hnedej zložky, ktorú tvoria drevo so štiepkou (470 ton) a už spomínaného kuchynského odpadu (138 ton). „Verím, že podiel separácie v rámci nášho mesta sa bude už len zvyšovať. Tým budeme mať, v rámci ochrany životného prostredia, splnené legislatívne podmienky, ale aj čistejšie mesto,“ doplnil.

Do sadov aj záhrad

Riaditeľ breznianskych technických služieb Lukáš Jeremiáš ozrejmil, že kompostáreň sa skladá z viacerých celkov. „Jedným z nich je hala, v ktorej je prijímaný materiál – hnedý (drevo, odrezky) a zelený odpad (tráva, lístie), tiež biologicky rozložiteľný kuchynský odpad. Ten je spracovaný na čo najmenšiu frakciu, potom zmiešaný a odnesený do boxov zabezpečujúcich hygienizáciu odpadu,“ priblížil Jeremiáš.

„To znamená, že musíme dosiahnuť teplotu viac ako 70 stupňov, aby sme eliminovali nežiaduce zložky a baktérie, ktoré sa tam môžu nachádzať. Týmto naštartujeme proces kompostovania a po zhruba deviatich týždňoch je tento materiál vyvezený von na dozrievacie základky, ktoré sú v areáli,“ spresnil.

Foto: Eva Štenclová, Pravda kompostáreň, Brezno Breznianska kompostáreň.

„Spomínané základky sa pravidelne prekopávajú, vysušujú a po ďalších deviatich týždňoch je kompost presitovaný na požadované použitie,“ doplnil riaditeľ s tým, že vytvorením tejto prevádzky prijali aj dvoch nových zamestnancov, ktorí prešli kompletným školením.

Ak pôjde všetko ako má, výsledkom bude hnojivo pre mestské sadové úpravy, no zobrať si z neho môžu aj samotní obyvatelia. Takýto kompost totiž obohacuje pôdu o živiny, chráni pred okysličením, udržiava vlhkosť a zlepšujeme zakorenenosť rastlín.