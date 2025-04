Unikátny festival pod Pamätníkom SNP: Nadšení ľudia si tam vychutnávajú vône, farby a krásy života

Gardeniáda v Banskej Bystrici Video Zdroj: TV Pravda

Nultý ročník Gardeniády potrvá v areáli Námestia slobody, pod Pamätníkom SNP, štyri dni (do nedele 6. apríla). Okrem „záplavy“ kvetov, stromčekov, ovocných kríkov či sadeníc tam nechýbajú bylinky, záhradnícke potreby, produkty rôzneho druhu, ale aj občerstvenie. Už v prvý deň navštívilo tento festival množstvo zvedavcov. My sme v dave natrafili najmä na miestnych, ktorí si novinku nevedeli vynachváliť.

„Je to tu prenádherné, úžasné, omladzujúce. Neviem, kam sa mám skôr pozerať,“ povedala nám veselo Banskobystričanka Ida Krušpánová. „Z toho všetkého, čo tu vidím, si ani neviem vybrať. Je to taká záľaha a krása, že za jeden deň sa to tu ani nedá poriadne vychutnať,“ dodala s úsmevom.

Pri pestrofarebných trvalkách sme natrafili na ohúrené deti – vystavené kvietky ovoniavali s veľkým záujmom, doslova s otvorenými ústami. Do aktuálne najväčšej záhrady v Banskej Bystrici prišli z tamojšej Základnej školy Slovenského národného povstania.

Ich triedna učiteľka Tatiana Harmanová prezradila, že so svojimi štvrtákmi tam prišla v rámci výtvarnej výchovy, prírodovedy a pracovného vyučovania. „Veľmi sa nám tu páči, deti sú nadšené. Tešíme sa, že je to práve v Banskej Bystrici. Naša škola je blízko tak verím, že si to tu ešte poriadne užijeme,“ povedala.

Z každého rožka troška

Mnohí si robili fotografie v uličke s bonsajmi, no natrafili sme aj na dve panie, ktoré neodolali krásne naaranžovanému stromu z kvetov. „Je to fascinujúce. Nevieme si ani predstaviť, ako dlho na tom tvorcovia museli pracovať. Určite nie je ľahké kreovať niečo takéto,“ ukázali na obdivovaný objekt.

Pána Karola zaujíma včelárstvo a keďže na Gardeniáde avizujú aj rady pre ľudí z tohto odvetvia, neodolal a prišiel. „Človek sa tu dozvie všeličo nové. Ja osobne zatiaľ vlastné úle nemám, ale rád by som si to raz vyskúšal,“ konštatoval odhodlane.

Keďže ide o podujatie pre všetky generácie, okrem inšpirácií pre záhradkárov či liečivej sile včiel avizuje tiež ukážky techník renomovaného floristu. Program s podrobným rozpisom je uverejnený na webovej stránke Gardeniády.

Hlavný organizátor Hubert Štoksa uviedol, že tento festival je pokračovaním dlhej a úctyhodnej tradície výstav v Banskej Bystrici začínajúcej už v roku 1990. Známa v tejto oblasti bola najmä Kvetena.

„Gardeniáda má za cieľ stať sa významnou súčasťou tejto tradície. Tiež ambíciu priniesť nové impulzy pre všetkých nadšencov záhradníctva, kvetinárstva a včelárstva. Mojim predchodcom, ktorí položili základy pre tento výstavný festival, úprimne ďakujem,“ hovorí Štoksa.

„Veľmi si vážim aj podporu poskytnutú mestom, tiež pomoc ministerstva pôdohospodárstva. Banskobystrická mestská organizácia Záhradnícke a rekreačné služby (ZAaRES) nám ju tiež pri realizácii poskytla neúnavnou spoluprácou,“ konštatoval. Zároveň vyzdvihol dôležitosť vystavovateľov, ktorých prišlo až 140.

Foto: Eva Štenclová, Pravda žiaci, Gardeniáda, Banská Bystrica Štvrtáci zo Základnej školy Slovenského národného povstania si Gardeniádu užívali naplno.

„Ich kreativita, ponuka a odbornosť sú neoceniteľné pre úspech tohto festivalu. Na rozlohe 12 600 štvorcových metrov tu máme z každého rožka trošku. Na svoje si tu teda prídu naozaj všetci ľudia – či si už kúpia kvietky do záhrady, budú sa učiť floristiku alebo si pozrú rôzne záhradnícke stroje,“ uzavrel.

Cítiť, vidieť, ochutnať

Štátny tajomník rezortu pôdohospodárstva Vladimír Vnuk zdôraznil, že v Banskej Bystrici sa momentálne nachádza jedna obrovská záhrada. „Ide o jedinečné podujatie, kde si každý má možnosť niečo vybrať, no tiež sa dozvedieť o nových trendoch priamo od profesionálov,“ zhodnotil s tým, že aj preto ministerstvo dalo záštitu nad týmto podujatím. Upozornil, že v areáli má dve expozície aj ich rezort.

„Prezentujú sa tam príklady dobrej praxe z Programu rozvoja a vidieka 14 – 22. Máme tu dvoch drobných pestovateľov zeleniny a orechových stromov. Chceme tak ukázať, že sa to dá, aj keď je človek len malý hobby záhradkár,“ priblížil pripomínajúc, že na festivale nechýbajú ani Lesy SR. „Keďže Slovensko je vidiecka krajina a veľa ľudí v podstate žije v rodinných domoch, má takéto podujatie z pohľadu nášho ministerstva veľký význam,“ doplnil.

Celé je to aj pod záštitou banskobystrického primátora Jána Noska. „Som rád, že po rokoch sa opäť koná výstava, ktorá neprebieha len vo virtuálnom priestore a vracia sa medzi ľudí. Čiže tam, kde ju môžeme cítiť, ochutnať, jednoducho vidieť naživo,“ povedal. Zvlášť ho teší, že regionálni producenti tam môžu odprezentovať svoje výrobky a všetci s nimi môžu priamo komunikovať.

„Je to dobrá príležitosť na možnosť debatovať s profesionálnymi včelármi, floristami a ľuďmi, ktorí majú blízko k záhradkárstvu,“ zopakoval. „Môžu tu vidieť tiež modernú techniku a, samozrejme, my tu odprezentujeme aj mestskú organizáciu ZAaRES, cestovný ruch a ďalšie zaujímavosti,“ dodal primátor.