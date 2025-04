Stredoslovenské mesto 13 rokov vyvážalo odpad samo, teraz uvažuje o zmene. Dôvodom je aj nutnosť vyššej separácie

Témou sa zaoberali rimavskosobotskí mestskí poslanci na svojom nedávnom zasadnutí, kde odsúhlasili vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže (VOS) na komplexné zabezpečenie nakladania s komunálnym odpadom v meste.

„Náklady na odpad sa každoročne zvyšujú z hľadiska meniacej sa legislatívy,“ uviedla na zasadnutí vedúca odboru rozvoja mesta Mestského úradu Eva Muráriková s tým, že jedným z nich je poplatok za uloženie odpadov na skládke. „Je to 22 eur za tonu, podľa miery separácie, ktorú sme v roku 2023 mali 37,7 percenta. Odvtedy sa zvýšila a v súčasnosti je 39,62 percenta,“ ozrejmila Muráriková.

Ak sa samospráve podarí nájsť subjekt, ktorý by v meste prevzal odpadové hospodárstvo, chcela by s ním uzavrieť zmluvu na obdobie šiestich rokov od 1. júla 2025. Muráriková dodala, že zámerom je odbremeniť Technické služby mesta od vykonávania zberu a prepravy komunálneho odpadu, jarného a jesenného upratovania, ako aj znížiť nevyhnutnosť investícií do zberovej techniky.

Niektorí poslanci vidia problém

Poslanec Roman Vaľo pripomenul, že zber KO bol v minulosti nosnou témou primátora Jozefa Šimka, ktorý už nechcel, aby vývoz zabezpečovala firma Brantner Gemer. „Tvrdil, že nebude posielať peniaze za Dunaj rakúskym firmám a mesto zber odpadu zvládne efektívnejšie a lepšie. Na začiatku sa mu to aj darilo, ale táto vízia sa pomaličky začína rozsýpať a prejavujú sa nám tu buď zlyhania, alebo neschopnosť manažérsky riadiť takúto činnosť,“ skonštatoval Vaľo.

Dodal, že nie je proti vypísaniu VOS, keďže samospráva sa aspoň dozvie, či to niekto dokáže robiť lacnejšie ako mesto. „Poďme, vyskúšajme to, uvidíme. Lenže ukazuje nám to, že niekde v tomto meste je problém riadiť veci efektívne a správne manažérsky,“ poznamenal. Položil otázku, čo sa stane s existujúcou technikou a zamestnancami mesta, ktorí zabezpečujú zber a vývoz KO.

Naopak, poslanec Viliam Vaš uviedol, že mesto v roku 2012 dokázalo zber a vývoz komunálneho odpadu zabezpečiť skoro o polovicu lacnejšie. Počas rokov sa však podľa neho zmenili podmienky a technika zostarla. „Čo sa týka zamestnancov, myslím si, že nebudú prepustení, pretože sú to šikovní ľudia a budú ich vedieť zamestnať v nejakej inej sfére,“ vyjadril sa Vaš.

Uvažovať o zmene podľa neho nie je nič zvláštne, keďže ceny za ukladanie KO na skládky sa výrazne zvýšili a pribudli povinnosti zbierať textilný a biologický odpad. „Nezabudnime, že účinnosť zákona o triedení odpadu bola pozastavená, ale od 1. januára 2027 vstúpi do platnosti a neviem, či potom budeme kupovať triediacu linku,“ upozornil Vaš.

Mesto preto podľa neho správne uvažuje o výbere nového dodávateľa tejto služby. Zdôraznil, že zatiaľ ide len o vyhlásenie verejného obstarávania a finálne rozhodnutie budú môcť urobiť poslanci neskôr.

Primátor si stojí za rozhodnutím

Ako reagoval primátor Jozef Šimko, pre 13 rokmi šlo o správne rozhodnutie, keďže samospráve sa počas nasledujúcich 5,5 roka podarilo ušetriť na zbere a vývoze KO zhruba 1,95 milióna eur. Pripomenul, že Rimavská Sobota má jeden z najnižších poplatkov za odpad. „Je to 39 eur na obyvateľa. Dokonca viac sa platí vo Fiľakove, Rožňave, Brezne či Lučenci,“ vymenoval primátor okolité mestá.

Foto: Eva Štenclová, Pravda Jozef Šimko, primátor, Rimavská Sobota Primátor Jozef Šimko

Dnes je však podľa neho iná situácia ako pred 13 rokmi. „Vláda naznačila triedenie odpadu, čo znamená, že my už asi za 39 eur vývoz a zber odpadu nedokážeme zabezpečiť. Dáme však do podmienok VOS, že táto cena sa do roku 2030 nebude meniť, jedine v prípade, ak dôjde k inflácii, alebo k zvýšeniu minimálnej mzdy,“ avizoval Šimko. Ak by mesto naďalej zabezpečovalo zber a vývoz KO vlastnými silami, o dva roky by podľa neho muselo zvýšiť cenu z 39 na asi 60 eur.

Poslanec Zsolt Főző sa pýtal, či by bolo možné do podmienok VOS zakomponovať hmotnostný zber, keď by každý obyvateľ platil len za skutočne vyprodukované množstvo odpadu. Primátor odpovedal, že je to veľmi dobrá myšlienka a zvážia ju, ale keď ju zaviedla samospráva neďalekej dediny, tak niektorí obyvatelia začali voziť odpad vo vreciach do okresného mesta.

Dúžavská cesta je problematická

Obyvatelia Rimavskej Soboty vyprodukujú ročne podľa údajov primátora okolo 5500 ton odpadu. Náklady na nakladanie s týmto množstvom KO v roku 2024 predstavovali viac ako 965 000 eur. Na rok 2025 je rozpočtovaná suma vyššia o zhruba stotisíc eur, ale podľa Šimka nemusí byť konečná. Za nutnosť preto považuje napríklad zvýšiť mieru separácie.

Kontajnery na sidlisku Duzavska cesta v Rimavskej Sobote Kontajnery na sídlisku Dúžavská cesta v Rimavskej Sobote

Samostatným problémom je podľa neho rómske sídlisko Dúžavská cesta. „Žije tam podľa evidencie 1156 obyvateľov, ale ‚načierno‘ možno až 1300 – 1400. Musím otvorene povedať, že možno len 10 percent z nich platí za odpad,“ konkretizoval primátor.

Dodal, že samospráva sa od týchto neplatičov snažila vymôcť dlhy za KO prostredníctvom exekútora, ale nebolo to úspešné. „Zaplatili sme mu asi 3000 eur a nevymohol ani cent,“ skonštatoval Šimko. Nejde pritom o zanedbateľné množstvo odpadu. „Týždenne vozíme z Dúžavskej cesty tri až štyri kontajnery odpadu. Ak by sme to nerobili, tak sa tam objaví nejaká epidémia,“ zakončil primátor.