Kolóny siahajú až po Krásno. Kontroly na hraniciach paralyzovali Kysuce, zdržanie je v hodinách. Rakúsko zavrie 23 priechodov

Kolóny na Kysuciach spôsobené hraničnými kontrolami na vstupe do Česka v piatok 4. apríla 2025.

„Kolóna siaha až po Krásno nad Kysucou. Zvážte svoju jazdu a ak môžete, vyhnite sa tomuto úseku,“ vyzýva polícia. Tá zároveň odporúča vodičom osobných áut a nákladných vozidiel do 3,5 tony, aby prednostne na prechod do Českej republiky využívali hraničné priechody Klokočov/Bíla-Konečná a Čadca-Milošová/Šance.

Polícia upozorňuje, že kamióny sa v úseku zdržia viac ako dve hodiny.

Česko od štvrtkovej polnoci sprísnilo opatrenia proti zavlečeniu slintačky a krívačky. Všetky nákladné autá nad 3,5 tony smerujúce do ČR zo Slovenska bez rozdielu vezeného nákladu musia použiť jeden z piatich vybraných hraničných priechodov, kde budú dezinfikované. Autá, ktoré vezú veterinárne kontrolovaný tovar, budú podrobené dôkladnejšej dezinfekcii. Piatym vybraným hraničným priechodom je Hodonín – Holíč, ktorý však môžu využiť len tie nákladné autá, ktoré nevezú veterinárne kontrolovaný tovar.

„Zmena spočíva v tom, že teraz budú musieť prejsť všetky autá nad 3,5 tony dezinfekciou a pri autách, ktoré vezú zvieratá alebo živočíšne produkty, to bude dôkladnejšie – cez rám alebo dezinfekčnú linku,“ povedal hovorca Štátnej veterinárnej správy (SVS) ČR Petr Vorlíček.

Český minister poľnohospodárstva Marek Výborný tiež vo štvrtok v rozhovore pre Seznam Zprávy uviedol, že na priechodoch Lanžhot – Brodské, Starý Hrozenkov – Drietoma, Bílá-Bumbálka – Makov a Mosty u Jablunkova – Svrčinovec bude česká strana frézovať dezinfekčné vane. Budú slúžiť na to, aby sa prechádzajúcim autám vydezinfikovali nielen kolesá, ale aj podvozok.

Ďalšími stupňami dezinfekcie budú dezinfekčné rámy a pre „problematické“ vozidlá, teda také, ktoré budú prevážať napríklad živočíšne produkty z tretích krajín, bude platiť celková dekontaminácia.

Rakúsko pre slintačku a krívačku od soboty 5. apríla uzatvorí 23 hraničných priechodov. Informoval o tom portál NaZahori.sk a priblížil, že ide o hraničné priechody so Slovenskom a Maďarskom. Rakúsko uzatvorí dva hraničné priechody so Slovenskom a 21 s Maďarskom. Vyplynulo to z nariadenia rakúskeho Federálneho ministerstva vnútra (BMI).

Dočasné uzávery predstavujú podľa BMI menej personálne náročné opatrenie, než je tomu u hraničných kontrol na otvorených hraničných priechodoch. V nariadení sa uvádza, že uzavretie týchto hraničných priechodov je v záujme zachovania verejného pokoja, poriadku a bezpečnosti. Na Slovensku budú uzatvorené hraničné priechody Angern-March / Záhorská Ves a Schloss Hof / Devínska Nová Ves. V prípade Maďarska ide o hraničné priechody Andau – Jánossomorja, Andau – Kapuvár (prístup k mostu Andau), Baumgarten – Šoproň, Deutsch Jahrndorf – Rajka, Deutschkreutz – Harka, Deutschkreutz – Nagycenk, Polotočka – Várbalog, Polotoč – Várbalog (Albertkázmérpuszta), Klostermarienberg – Ólmod, Loipersbach – Ágfalva, Lutzmannsburg – Zsira, Lutzmannsburg (Rebberg) – Zsira, Lutzmannsburg (Therme) – Zsira, Neckenmarkt – Harka, Nickelsdorf – Rajka, Nikitsch – Sopronkövesd, Nikitsch – Zsira, Ritzing (Helenenschacht) – Šoproň (Brennbergbánya), Schattendorf – Ágfalva, Sieggraben (Herrentisch) – Šoproň (Görbehalomtelep) a Wallern – Kapuvár (prístup na Wallern Bridge).