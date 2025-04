Dekády nedokončená cesta v meste pod Urpínom ide do novej fázy. Do roka po nej začnú jazdiť prví šoféri

Vysporiadali stovky pozemkov

Príbeh komplikovanej cesty siaha až do roku 1990, kedy vybudovali stovky metrov dlhý úsek. Napriek tomu, že ho v roku 1991 skolaudovali, nikdy ho neuviedli do prevádzky, ani nenapojili na žiadnu ďalšiu komunikáciu. Viac ako tri desaťročia jednoducho chátral. Pred piatimi rokmi prevzala záväzok dobudovať to, po dohode s mestom, župa. Jej zastupiteľstvo hneď rozhodlo o výkupe pozemkov pod novú cestu. Išlo ale o náročný, tri roky trvajúci, proces. Celkovo kraj vysporiadal 270 pozemkov, čo predstavuje viac ako 14-tisíc štvorcových metrov. Na túto plochu vynaložil sumu 850-tisíc eur.