Košický kraj spúšťa nové dotačné výzvy. O desiatky tisíc eur sa môžu uchádzať aj kultúrne projekty

„Snažili sme sa pomôcť subjektom, o ktorých si myslíme, že by to potrebovali najviac. Preto sme z rekordného množstva 1,4 milióna eur vyčlenili okrem klasických dotácií aj 200 000 eur na dve výzvy,“ uviedol Trnka.

Prvou je výzva na podporu malých dedín do 500 obyvateľov. „Treba zdôrazniť, že sa rozprávame o obciach, ktoré častokrát majú ročné rozpočty s 15 000 až 40 000 eurami. Aj malá pomoc je pre ne naozaj vzácna,“ konštatoval predseda KSK.

V rámci tejto výzvy KSK prerozdelí 100 000 eur. Každá samospráva môže požiadať o dotáciu v sume od 1000 do 5000 eur. Celkový počet obcí, ktoré sa o tieto prostriedky môžu uchádzať, je okolo 160. „Rátame, že väčšinou to budú jednoduchšie ‚projektíky‘ na veci, ktoré je potrebné zakúpiť do obce, ale aktuálna finančná situácia im to neumožňuje,“ doplnil Trnka.

Druhá výzva je určená na podporu nezriaďovanej kultúry. „Vieme, v akom stave sa v poslednej dobe nachádza. Nechcem ísť do politických vecí, ale myslíme si, že je dôležité prečkať toto búrlivé obdobie a preto sme sa rozhodli vypísať výzvu s alokáciou 100 000 eur,“ vysvetlil predseda kraja.

Projekty subjektov nezriaďovanej kultúry chce KSK podporiť čiastkami od 5000 do 25 000 eur. Trnka tvrdí, že takýchto subjektov je v Košickom samosprávnom kraji vyše 50, mienia však podporiť hlavne tie aktívne, ktoré vykazujú aktívnu činnosť a na území vyššieho územného celku (VÚC) pôsobia dlhodobo. „Kultúra je pre nás naozaj dôležitá a chcem zachovať jej činnosť v čo najväčšej miere,“ dodal Trnka.

Ďalšie výzvy

Okrem spomínanej dvojice výziev pre obce a kultúrne subjekty spúšťa KSK aj ďalšie dve. V jednej z nich podporí verejnoprospešné projekty. Celkový objem financií je 300 000 eur, jednotlivé projekty majú šancu získať dotáciu od 1000 do 10 000 eur.

Žiadať o tieto prostriedky môžu jednotlivé mestá a dediny, združenia právnických osôb, občianske združenia či neziskové organizácie. Projekty musia byť zamerané na regionálny rozvoj, životné prostredie, šport, sociálne veci a zdravotníctvo, podporu vedy, výskumu a vzdelávania, ale aj kultúru a duchovné hodnoty či ľudské práva a slobody.

Poslednou aktuálne spustenou výzvou je dotačná schéma pre Sobranecký okres. „Snažíme sa cielene pomôcť obciam a subjektom, ktoré pôsobia v tomto regióne,“ doplnil podpredseda KSK Lörinc. Okomentoval aj výzvu pre malé dediny, ktorú VÚC vytvoril na základe porád s ich starostami.

„Informovali nás, že že často čelia zdanlivo malým problémom. Napríklad sa im pokazí konvektomat v kultúrnom dome, alebo doň chcú zakúpiť stoličky. Prípadne chcú osadiť lavičky a skrášliť okolie kostola, ale často im na to chýbajú aj malé peniaze,“ zdôvodnil podpredseda.

Aktuálne výzvy sú podľa neho pilotné. „My sami chceme vidieť, aké kvalitné projekty prídu z regiónov a ako sa tieto výzvy osvedčia – či sme trafili dopyt z regiónu,“ vysvetlil Lörinc s tým, že budúci rok môžu objem financií na tieto účely zvýšiť.

Táto výzva súvisí s výjazdovým rokovaním KSK v Sobranciach. Predseda kraja Trnka hovorí, že vedenie VÚC chce prioritne chodievať do menej rozvinutých okresov a každý chcú podporiť podobnou výzvou. Najbližšie sa bude konať v máji v Gelnici.