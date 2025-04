V Bratislave sa beží maratón, treba rátať s obmedzeniami

Trasa hlavného nedeľného behu vedie cez mestské časti Staré Mesto, Ružinov a Petržalka. V čase od 8.50 do 14.00 h bude doprava po trase behu priebežne uzatváraná. Dopravné obmedzenia budú na väčšine trate dočasného charakteru, v závislosti od pohybu bežcov, a trvať budú len nevyhnutne potrebný čas. Je potrebné rešpektovať pokyny mestskej a štátnej polície, ako aj usporiadateľov behu.

V prípade, ak chcel prísť niekto autom do nákupného centra, stihnúť to mal do 7.45 h, po tomto čase totiž dochádza k postupnému obmedzovaniu dopravy v jeho okolí. Vozidlá bude možné nechať aj v podzemných garážach alebo na parkoviskách v blízkom okolí. Počítať treba aj s obmedzením vjazdu do podzemných garáží Centrum, a to v čase do 14.30 h.

Dočasné zmeny sa dotknú aj MHD, s rozsiahlou výlukou verejnej dopravy treba počítať v nedeľu. Výrazne obmedzená premávka bude v čase od 8.30 a 14.00 h v centre mesta a Ružinove. Zmenená bude väčšina električkových a trolejbusových liniek a tiež niektoré autobusové a regionálne linky. Bližšie informácie sú zverejnené na webe DPB.

„Pripravte sa na dopravné obmedzenia a naplánujte si svoje presuny po meste vopred, aby ste sa vyhli zdržaniam,“ pripomína mestská polícia.