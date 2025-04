Invázia, akú nikdy predtým nezažili: Družstvo na Liptove „okupuje“ skupina medveďov, jeden sa skotúľal zo sena priamo na zamestnanca

Pracovníci Roľníckeho družstva v Pribyline zažívajú poriadne adrenalínové chvíle. Jeho predseda Miroslav Beharka Pravde potvrdil, že v tamojšom areáli sa objavuje väčšia skupina medveďov. „Noční vrátnici už dlhšie monitorujú, že sa pokúšajú dostať do dvora, ktorý je ohradený. Darí sa im to, lebo keď zaplátame jednu dieru, urobia si druhú. Z jednej strany družstva je močarina, takže tam nemajú problém podhrabať sa pod pletivo a vojsť,“ priblížil.

Pud hladu je podľa neho na mieste, pričom šelmy cítia potenciálnu potravu a jednoducho neodolajú. „V minulosti sme podobné veci už zažívali, ale nie v takomto merítku. Predtým sme tu mávali jedného či dvoch medveďov a vždy sa nám ich podarilo vyplašiť. Teraz už ale ani tá plašička veľmi nepomáha,“ zhodnotil.

Primátor Detvy o smrteľnom útoku medveďa Video Zdroj: TV Pravda

V strehu sú dojičky aj mliekar

Beharka vysvetlil, že šelmy sa u nich objavujú denne medzi siedmou hodinou večer a pol piatou ráno. Zamestnanci sú podľa neho ostražití a vybavení špeciálnymi sprejmi. „Nočný vrátnik zabezpečí, keď tam o pol štvrtej prichádzajú dojičky, aby mali všetky potrebné inštrukcie. Teda či tam v tej chvíli sú, alebo nie sú medvede. Prípadne volá zásahový tím. Ten tam bol minule, od desiatej v noci, dve a pol hodiny, lebo naraz ich z areálu vytláčali až sedem,“ opísal nezvyčajnú situáciu.

„Chodieva k nám tiež mliekar, no vždy je veľmi opatrný. Teraz cez víkend mi volal, že zostal v dojárni, lebo v blízkosti sa nachádzal medveď. O deviatej večer sa kvôli tomu nemohol dostať na vrátnicu, tak zavolal zásahový tím, aby ho prišli vyplašiť. Mal síce sprej, no neodvážil sa tadiaľ prejsť sám,“ povedal predseda.

Zatiaľ sa, našťastie, nikomu nič vážne nestalo. „Na jedného zamestnanca sa ale minulý týždeň skotúľal medveď z kopy sena, ktorú máme v prípravni. Používame ho na podstieľanie v maštaliach,“ pokračoval šéf družstva. „Zamestnanec si najskôr myslel, že sa na neho rúti teľa, no potom s hrôzou zistil, že to tak nie je. Bol to pre neho šok,“ komentoval bizarnú situáciu. K priamemu fyzickému kontaktu však nedošlo – chlpáč odkráčal preč. „Bolo to okolo pol piatej, asi bol ospalý,“ mieni Beharka.

Foto: archív Miroslav Beharka medveď, družstvo, Pribylina Medveď zachytený fotopascou.

Zásahový tím je tam v podstate denne. „Prichádzajú podľa potreby. Dali sem fotopasce a plašičky. Vymenili sme si kontakty a keď niečo zaregistrujeme, hneď im voláme alebo píšeme správu. Nebezpečné je to aj z pohľadu slintačky a krívačky, medvede nám to sem môžu doniesť,“ poznamenal s tým, že aktuálne prichádza na družstvo čo najmenej ľudí. Dodržiavajú totiž prísne opatrenia.

Starosta: Je ich naozaj veľa

Keď sú šelmy v areáli, potravu si berú z otvorených vakov, netrhajú ich. „Povyžierajú popadané granule, viac menej snoria a zháňajú. Láka ich krmivo, ktoré tu máme pre naše zvieratá,“ ozrejmil predseda. „Dokopy máme 24 zamestnancov a 430 kusov dobytka na mlieko. Plus je tu ešte súkromník s prasatami, takže aj tie im asi voňajú,“ podotkol. Verí, že zásahový tím situáciu vyrieši. „Strieľajú do nich gumené projektily, majú termovízie a snažia sa ich postupne dostať preč. Uvidíme, ako dlho to potrvá,“ uzavrel.

Na nebezpečenstvo stretu s medveďom upozorňuje aj obec. Miestnych vyzýva na opatrnosť s tým, že v prípade potreby majú volať zásahový tím – kontakt naň uverejnili na svojej stránke. Starosta Pribyliny Daniel Pokrievka uviedol, že to vyhlásili aj v miestnom rozhlase.

„Zatiaľ sa tie medvede zdržujú len v areáli družstva, do obce nevošli. Treba byť ale v strehu,“ podčiarkol. V minulosti však mali takéto „návštevy“ aj priamo v dedine. „Samozrejme, vždy sme kontaktovali zásahový tím. Prišli rýchlo – vyplašili ich a už sa nevrátili,“ hovorí starosta. Verí, že dobre to dopadne aj tentoraz. „Každopádne, je ich naozaj veľa. Kedysi dávnejšie, ak som chcel vidieť medveďa, musel som ísť hore do Račkovej doliny. Teraz chodia sem dole,“ dodal.

S otázkami ako v Pribyline postupuje zásahový tím a čo má ďalej v pláne, sme oslovili jeho šéfa Slavomíra Juraška, tiež Štátnu ochranu prírody. Do našej uzávierky však reagovať nestihli.