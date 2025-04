Na pomoc bezdomovcom v Košiciach vynaložili vyše milióna eur. Mesto sa im naďalej snaží pomáhať, realizuje aj nové sčítanie

Sčítanie ľudí bez domova v Košiciach Video Zdroj: Pravda/Branislav Caban

Ako pre Pravdu uviedol primátor Košíc Jaroslav Polaček, postupne sa mení i pohľad na bezdomovectvo v legislatíve. „Dnes nie je bezdomovec len ten, kto leží pod kríkmi, alebo pod mostom, prípadne býva v chatrči. Je ním aj človek v útulku, alebo nocľahárni a všetkých zariadeniach, ktoré mesto prevádzkuje,“ vysvetlil primátor.

Dodal, že magistrát v spolupráci s arcidiecézou plánuje dva projekty na pomoc bezdomovcom. „Máme nejaké nápady, plány. Vlastníme aj nejaké pozemky na strane mesta i Arcidiecéznej charity Košice, ktoré sú vhodné na to, aby sme napríklad v rámci eurofondov túto tému podporili,“ podotkol Polaček.

Mesto sa tejto téme podľa neho musí venovať, keďže trend v súčasnosti nie je priaznivý. „Z bezdomovcov nám asi v tejto ťažkej dobe ubúdať nebude,“ skonštatoval primátor.

Samospráva bezdomovcom pomáha

Mesto na podporu ľudí bez domova vynakladá podľa hovorcu Dušana Tokarčíka nemalé peniaze. Hovorí, že na pomoc tejto skupine obyvateľov poskytli v uplynulých piatich rokoch vyše milióna eur. Zdôraznil však, že spomínaný problém je potrebné riešiť na krajskej, ale najmä na celoslovenskej úrovni.

„Nie sú to totiž všetko ‚naši‘ bezdomovci s trvalým pobytom v Košiciach. Bezdomovci sa presúvajú z mesta do mesta, podľa toho, kde majú lepšie podmienky pre ich život. Vyriešenie tohto problému teda nie je jednoduché,“ uviedol hovorca.

Foto: Branislav Caban Zobrajuci muz v centre Kosic Žobrajúci muž v centre Košíc

Doplnil, že od roku 2019 poskytlo mesto Košice do užívania 112 bytov. „Napríklad v rámci projektu Housing First sa mnohé rodiny vymanili z problémov, keď sa mohli presunúť do vlastného bývania a naplno sa zaradili do spoločnosti,“ objasnil Tokarčík.

V súčasnosti samospráva podľa jeho slov pomáha predovšetkým subjektom, ktoré vedia s touto skupinou odborne pracovať a dokážu jej poskytnúť odbornú pomoc, prípadne potrebné služby. „Ide o organizáciu DEDO, ale napríklad aj ETP Slovensko, Arcidiecéznu charitu Košice či Oázu – nádej pre nový život v Bernátovciach,“ vymenoval hovorca.

Mesto Košice je tiež zriaďovateľom Psychosociálneho centra a Centra komunitných sociálnych služieb Krásna. „Psychosociálne centrum poskytuje okrem iného aj pobytové sociálne služby v útulku a zariadení núdzového bývania. Obe služby sú prevádzkované počas celého roka, teda aj v zimných mesiacoch. Služba je poskytovaná za úhradu podľa platného všeobecne záväzného nariadenia. Centrum komunitných sociálnych služieb Krásna poskytuje službu útulku pre rodiny s deťmi. Ľudia bez domova sa môžu obrátiť aj na Arcidiecéznu charitu Košice, ktorá zriaďuje útulok a nocľaháreň v Charitnom dome sv. Alžbety na Bosákovej ulici, v útulku Emauzy na Fialkovej ulici,“ konkretizoval Tokarčík.

Foto: Facebook.com/Košičan Bezdomovkyna Milka Bezdomovkyňa Milka

Teta Milka

Prakticky každé trochu väčšie mesto má i svoju dobre známu bezdomoveckú „celebritu“, ak sa v takejto súvislosti vôbec dá použiť tento výraz. V Košiciach by sme podobných ľudí našli viac, jednou z nich bola teta Milka, ako ju mnohí familiárne nazývali.

Ku koloritu centra mesta patrila celé desaťročia, hoci na istý čas sa presunula aj do Lučenca na strednom Slovensku. Napokon jej bola obmedzená spôsobilosť na právne úkony a poskytnutá odborná pomoc. Mnohí Košičania si však dodnes spomínajú na jej výčiny pri hoteli na Hlavnej ulici či železničnej stanici. Našli sa dokonca jedinci, ktorí jej prispeli na pijatiku, len „aby bola zábava“.