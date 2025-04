Dve mladé lekárky sú v metropole Horehronia veľkou posilou. Jedna z nich preberá „štafetu“ po pediatričke, ktorá liečila aj ju

Sú rodinne založené a už majú vlastné deti. Aj to rozhodlo, že prácu v nemocnici vymenili za ambulanciu. Doktorky Katarína Juhaniaková (36) a Petra Sopková (38) sú v Brezne kvalitnou náhradou za dve končiace pediatričky, ktoré odchádzajú do dôchodku. Menším unikátom je, že jedna z nich preberá pacientov od lekárky, pod ktorú kedysi sama patrila.

Mladé pediatričky v Brezne Video Zdroj: TV Pravda

Banskobystrická župa otvorila v metropole Horehronia už svoju desiatu ambulanciu. Vďaka nej zachová v meste plynulosť poskytovania zdravotnej starostlivosti, keďže v krátkom čase tam svoju činnosť ukončia dve pediatričky. Do vybavenia novej ordinácie investoval kraj 15-tisíc eur. Malí pacienti v nej nájdu usmievavé doktorky, ktoré sa rozhodli zostať tam, odkiaľ pochádzajú.

„Som rodáčka z Brezna, predtým som pôsobila na detskom oddelení tunajšej nemocnice,“ vysvetlila pediatrička Katarína Juhaniaková, ktorá prevezme pacientov po svojej detskej lekárke Márii Kvačkajovej. Tá bude v meste ordinovať už len pár týždňov a potom pôjde do zaslúženého dôchodku.

„Chcem pokračovať v práci, ktorú začala moja predchodkyňa. Pre mňa ako dieťa bola takým slniečkom – vždy usmiata, milá, trpezlivá. Nikdy nezvýšila hlas, ani v stresovej situácii. Je veľmi rozvážna,“ pochválila mladá doktorka dnes už svoju kolegyňu, ktorá sa so svojou praxou pomaly lúči.

„Jej prístup je pre mňa príkladom. Dúfam, že bude hrdá na fakt, že jej pacienti môžu chodiť k nám do ambulancie. Vyjadrujem jej týmto hlboké uznanie a poďakovanie za roky jej práce,“ povedala Juhaniaková. Vo výbere povolania ju však inšpirovala tiež jej mamina, ktorá je zdravotnou sestrou. „No a medicínu vyštudovala aj moja sestra, ktorá je anestéziologičkou. Dá sa teda povedať, že sme lekárska rodina,“ podotkla veselo. Zdôraznila pritom, že župná ordinácia jej pomohla splniť si sen stať sa detskou ambulantnou lekárkou.

Keďže si založila rodinu a je matkou detí vo veku tri a päť rokov, dôležitá je pre ňu rovnováha medzi súkromným a pracovným životom. „Rozhodla som sa preto prijať ponuku župy a vôbec to neľutujem,“ tvrdí. Ísť za prácou niekde inde vraj ani neuvažovala. „Dôležité je, aby naša rodina bola spokojná a šťastná, čo mi umožňuje práve táto príležitosť. Neviem si predstaviť odchádzať od svojich detí, ktoré sú na mňa dosť naviazané, do nočných služieb a prichádzať neskoro domov,“ uzavrela.

Foto: Eva Štenclová, Pravda Katarína Juhaniaková, pediatrička, Brezno Pediatrička Katarína Juhaniaková predtým pracovala na detskom oddelení breznianskej nemocnice.

Česť a zodpovednosť

„Možnosť pracovať v ambulancii zriadenej Rozvojovou agentúrou Banskobystrického samosprávneho kraja je pre mňa lákavá a výhodná. Odbremeňuje ma od finančnej a administratívnej záťaže pri zriaďovaní svojej vlastnej ambulancie,“ hovorí tiež pediatrička Petra Sopková. Prezradila, že doterajšiu odbornú prax nadobudla v Detskej fakultnej nemocnici v Banskej Bystrici. Získala tam cenne skúsenosti, no chcela sa posunúť inde.

„Ako matka dvoch detí vo veku päť a osem rokov veľmi oceňujem, že ambulantná práca mi umožňuje skĺbiť pracovný život s rodinným,“ pokračovala. „Za najpodstatnejšie však považujem to, že mám osobnejší prístup k pacientom – čiže pravidelný kontakt s nimi a ich rodinami, čo mi umožňuje sledovať fascinujúci vývoj a napredovanie od narodenia až po dospelosť,“ ozrejmila.

„Zároveň ako lekárka oceňujem vysokú úroveň materiálno-technického aj priestorového vybavenia, vďaka čomu môžeme detským pacientom poskytovať kvalitnú a modernú zdravotnú starostlivosť,“ poznamenala. „Je pre mňa tiež veľkou cťou a zodpovednosťou, že rodičia mi zveria do starostlivosti to najcennejšie, čo majú, čiže svoje ratolesti,“ doplnila s úsmevom.

Zatiaľ budú obidve pracovať v jednej ambulancii, no časom sa doktorka Sopková presunie do nových priestorov, ktoré jej župa momentálne pripravuje. Dokončené by mali byť v pomerne krátkej dobe, no dovtedy sa budú striedať.

Zažehnali krízu

Župan Ondrej Lunter objasnil, že v okrese Brezno je naplnenosť minimálnej zákonnej siete v oblasti pediatrie len 72 percent. „Keby sme my nerobili nábor, dnes by sme tu nestáli a nemohli oznámiť, že za dve doktorky odchádzajúce do dôchodku sme našli dve nové, ktoré oddnes budú slúžiť,“ povedal. Takto vlastne podľa neho zažehnali krízu, ktorá v metropole Horehronia hrozila.

„Robíme to preto, že na to všetci zodpovední kašlú, hoci udržiavanie minimálnej siete je ich zákonná povinnosť. My na župe však nie sme schopní sa na to len pozerať a najmä, naše úsilie reálne zlepšuje kvalitu života ľudí,“ konštatoval.

Foto: Eva Štenclová, Pravda Petra Sopková, pediatrička, Brezno Lekárka Petra Sopková získala cenné skúsenosti v Detskej fakultnej nemocnici v Banskej Bystrici, no teraz sa rozhodla pre ambulantnú sféru.

Lunter pripomenul, že problém s nedostatkom lekárov sa týka celého Slovenska. Je známym faktom, že mnohí sú v dôchodkovom veku, pričom mladí váhajú zostávať v regiónoch a investovať nemalé prostriedky do otvárania vlastných ordinácií.

Aktuálne je v breznianskom okrese 12 pediatrických ambulancií, pričom podľa analýz rezortu zdravotníctva tam chýbajú ešte ďalší traja detskí lekári. Celkovo v Banskobystrickom kraji chýba až 23 pediatrov.

Otváranie vlastných ambulancií je nad rámec kompetencií kraja, no župa v srdci Slovenska už v rámci svojho projektu otvorila pediatrické ordinácie v Detve, Banskej Štiavnici, Brezne a vo Zvolene. Ďalej všeobecné ambulancie pre dospelých v Banskej Bystrici a Haliči, kardiologické v Revúcej a Veľkom Krtíši, pneumologickú v Detve a endokrinologickú s diabetickou v Banskej Bystrici.