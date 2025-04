Hrad na strednom Slovensku sa pýši unikátom. Sú pod ním chodby, ktoré chránili ľudské životy

Pod Fiľakovským hradom sa nachádzajú podzemné chodby Video Zdroj: Pravda/Branislav Caban

Ide o chodby, ktoré boli vyhĺbené v roku 1944, keď sa ku Fiľakovu blížil front. Keďže mesto bolo významným železničným uzlom a prebiehala v ňom aj vojenská výroba, javilo sa ako veľmi pravdepodobné, že bude bombardované. Práve preto boli do hradného kopca vyrazené dve chodby, ktoré slúžili ako úkryty pre obyvateľstvo. Tieto protiletecké kryty skutočne naplnili svoj účel, keďže koncom roku 1944 sa mesto bombardovaniu nevyhlo.

Po vojne kryty stratili význam a počas desaťročí sa v meste na ich pôvodné poslanie postupne zabudlo. Plnili sa odpadom a napokon boli zamurované, zrejme sa tak stalo niekedy v 90. rokoch 20. storočia. Zmena nastala až v roku 2018, keď pracovníci Hradného múzea Fiľakovo (HMF) začali pátrať po ich histórii a zároveň ich čistili a vypratávali z nich neporiadok.

Expozícia venovaná II. svetovej vojne

Podzemné chodby pod Fiľakovským hradom sú dve. Dlhšia meria asi 65 metrov, kratšia má 25 metrov. V dlhšej, ktorá je sprístupnená od roku 2018, je umiestnená expozícia približujúca II. svetovú vojnu vo Fiľakove.

Problémom však zostávalo priestranstvo pred týmito protileteckými krytmi, ktoré nebolo nijako spevnené a počas dažďov sa tam vytvárali mláky. Zmenilo sa to až teraz, keď bola plocha pred vchodom do podzemných priestorov upravená a boli pred nimi vybudované chodníky z čadičových kociek.

„Tieto protiletecké kryty sú otvorené počas otváracích hodín hradu. Je to v podstate súčasť expozícií,“ priblížil primátor Fiľakova Attila Agócs. Aj on pripomenul, že pred necelými desiatimi rokmi boli vchody do krytov zamurované a vo vnútri bolo množstvo odpadu.

„Presne takéto projekty sú vzorom, ako sa dá z mála peňazí urobiť veľa muziky – keď malá investícia do objektu, ktorý je príťažlivý pre turistov, môže urobiť veľa pre rozvoj cestovného ruchu v meste,“ zdôraznil Agócs.

Na revitalizáciu priestranstva bola múzeu poskytnutá dotácia 3000 eur od Rozvojovej agentúry Banskobystrického samosprávneho kraja cez Oblastnú organizáciu cestovného ruchu (OOCR) Turistický Novohrad a Podpoľanie.

„Nie je to naša prvá spolupráca, keďže spolupracujeme už približne šesť rokov. V roku 2019 sme podporili projekt odvetrania podzemných priestorov, pretože v nich bola extrémne vysoká vlhkosť,“ uviedla pre Pravdu koordinátorka rozvoja OOCR Linda Ágoštonová.

Otvoria aj druhú chodbu

Ako bolo spomenuté, chodby pod Fiľakovským hradom sú dve. Druhá, kratšia chodba, zatiaľ nie je sprístupnená turistom. „Plánujeme tam však ďalšiu expozíciu, konkrétne na tému vulkanológia,“ avizovala riaditeľka HMF Viktória Tittonová.

Hradné bralo Fiľakovského hradu je zaujímavé hneď z viacerých dôvodov. Okrem spomínaných chodieb je to napríklad skutočnosť, že ide o časť bývalej sopky. Osídlenie tohto vulkanického kopca siaha až do praveku a pravdepodobne už v 12. storočí na ňom stál kamenný hrad. Ten bol postupne rozširovaný a prestavovaný, pričom ako stavebný materiál bol použitý práve sopečný tuf.

Významnú úlohu zohral Fiľakovský hrad počas 16. a 17. storočia, keď slúžil ako protiturecká pevnosť. Turci ho napokon dobyli a vo Fiľakove si zriadili centrum svojej územnej jednotky – sandžaku. Cisárskej vojská síce v roku 1593 hrad získali nazad, ale o zhruba 90 rokov neskôr naň Turci spolu s oddielmi Imricha Thökölyho zaútočili a zničili ho. Odvtedy už nikdy nebol obnovený.

Takmer 30 000 návštevníkov

V súčasnosti je Fiľakovský hrad turistickou destináciou, kam prichádzajú návštevníci zo Slovenska i Maďarska, keďže leží len zhruba desať kilometrov od hraníc. Otvorený je od 15. marca do 15. novembra. „Minuloročná návštevnosť bola skoro presne taká istá, ako rok predtým. Mali sme 28 000 návštevníkov. Ešte sme nedosiahli strop, ktorý sme mali pred obdobím pandémie Covid-19, keď to bolo 32 000 až 33 000 ľudí,“ porovnala riaditeľka fiľakovského múzea.

Inštitúcia bude aj tohto roku organizovať viacero podujatí. Jedným z hlavných je Noc múzeí a galérií, keď budú na hrade a v mestskom múzeu otvárať dve nové výstavy. „V júni budeme organizovať Fiľakovské hradné hry. Okrem toho sú to rôzne akcie, ktoré neorganizujeme priamo my, ako napríklad Dni mesta Fiľakovo v auguste či Fiľakovský hradný beh v septembri,“ zakončila Tittonová.