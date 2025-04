VIDEO: Need for Speed na D2. Vodič nabehol na betónovú zátarasu a zalietal si

Video

„Podľa doterajších informácií vodič motorového vozidla zn. Škoda Octavia z doposiaľ nezistených príčin nabehol so svojim vozidlom na betónové zvodidlo, ktoré ho vymrštilo mimo vozovku,“ uviedla polícia.

Vodič po nehode utrpel zranenia, ktoré si vyžiadali jeho ošetrenie v nemocnici.

Vodičov čaká tento víkend uzávera Sitiny. Najprv od piatka 11. 4. od 22.00 h do 12. 4. do 10.00 h a taktiež od soboty 12. 4. od 22.00 h do 13. 4. do 10.00 h.

