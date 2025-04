Stovky hlavolamov pritiahli do múzea rekordný počet ľudí. Nestíhali otvárať dvere, deti na svoje mobily úplne zabudli

Študenti pri riešení hlavolamov Video Zdroj: TV Pravda

Riaditeľka múzea Diana Kohout Lamperová netají nadšenie a radosť z toho, aký obrovský záujem ich výstava vyvolala. „Je skvelé vidieť deti tak ponorené do riešenia hlavolamov, že na mobily a techniku úplne zabudnú,“ povedala s úsmevom. V ostatných týždňoch vraj vďaka tejto atrakcii nestíhali otvárať dvere. „Zaujalo to malých aj veľkých, kolektívy aj jednotlivcov, Revúčanov aj pocestných, Slovákov aj zahraničných,“ vymenovala široké skupiny záujemcov.

„Ľudia si sem neprichádzajú len pozrieť hlavolamy vo vitrínach – môžu si ich tiež skúsiť a potrápiť svoje hlavy,“ hovori riaditeľka o tom, čím je táto výstava špeciálna. „Posadia sa tu a hodinku, dve, niektorí aj tri, dokážu stráviť nad ich riešením. Je úžasné sledovať to,“ podotkla.

Zdôraznila, že na svoje si tam prídu všetky vekové kategórie – od najmenších detí až po seniorov. „Sú tu hlavolamy vhodné pre detskú motoriku, ale aj pre starších. Chlapi napríklad majú radi železné rébusy, ktoré sa snažia rozmontovať. Niektoré sú zamerané na logiku, iné skôr na šikovnosť. Je ich naozaj široká paleta, všetci si tu nájdu niečo, čo ich zaujme,“ mieni.

Megazbierka z troch dekád

Až neuveriteľných osemsto kusov zapožičal revúckemu múzeu Miroslav Kučera (42), ktorý býva v českých Pavliciach pri Znojme. Hlavolamy zbiera už tri dekády – od svojich dvanástich rokov. Začal s Rubikovými kockami, ktorých mal najskôr desať, no postupne sa mu to poriadne rozrástlo.

Celkovo má v súčasnosti vo svojej megazbierke až 1 500 exponátov. Skladuje ich v sklených vitrínach vo svojej obývačke. Tam majú svoje čestné miesto tie najunikátnejšie – napríklad kovový ježko v klietke z roku 1919. Práve ten je jeho najcennejším kúskom. Ostatné, z ktorých má po dva či tri, starostlivo ukladá v skriniach.

Vášnivý zberateľ kupuje hlavolamy v obchodoch, na internete, alebo si ich vymieňa s inými nadšencami. Svoje poklady požičiava aj na rôzne akcie – svadby, narodeniny, párty. Robieva tiež besedy na túto tému. Jeho snom je vytvoriť raz prvé múzeum hlavolamov a optických klamov v Českej republike.

„Sme mu veľmi vďační, že nám zveril svoje vzácne úlovky. Mnohé tiež vystavujeme vo vitrínach, no z tých, ktoré má po dva a viac kusov, nám poskytol s tým, že ľudia sa s nimi môžu pohrať,“ vysvetlila šéfka revúckeho múzea. Vzápätí objasnila, ako sa k nápadu urobiť túto výstavu dostala.

„Družobným mestom Revúcej je Litovel v okrese Olomouc. V rámci jednej z mojich návštev som tam natrafila práve na takúto výstavu. Zaujalo ma, že deti tam prišli, no celé hodiny odtiaľ neodchádzali. Stále som ich tam videla,“ priblížila. Vtedy si uvedomila, že ide naozaj o niečo výnimočné, keď to vie medzi mládežou vzbudiť takú pozornosť.

Foto: archív múzea hlavolamy, múzeum, Revúca Hlavolamy rôznych druhov vedia v Múzeu Prvého slovenského gymnázia v Revúcej zaujať pozornosť návštevníkov na celé hodiny.

Odpútaní od elektroniky

To, čo si riaditeľka všimla v susednom Česku, sa jej potvrdilo aj na Slovensku. „Zaznamenali sme rekordnú návštevnosť. Jasné, nie sme v Banskej Bystrici, Košiciach ani iných veľkých mestách. Viac ako tisícka ľudí, ktorá sa u nás vystriedala v rámci jedného mesiaca, je ale naozaj slušné číslo. Každý tu strávil minimálne hodinku,“ poznamenala.

Záujem je taký, že ľudia im volajú, kedy môžu prísť – pýtajú sa na voľné termíny. „Normálne som musela urobiť denný rozpis na konkrétne hodiny. Nie je totiž možné pustiť sem naraz veľké množstvo ľudí – chceme im dať čas, aby sa stihli aj pohrať,“ ozrejmila.

Mnohí si medzi exponátmi zaspomínajú na svoje detstvo – neraz tam nájdu niečo, čo im kedysi zdobilo poličku v ich detskej izbe. Najznámejšia je zrejme Rubikova kocka, ktorá sa stala hitom na prelome 70. a 80. rokov minulého storočia. Vyrábali ju v miliónových sériách a stala sa najpredávanejším produktom na svete. Vynašiel ju maďarský sochár a architekt Ernö Rubik, patentovať si ju dal v januári 1975.

Populárna je tiež guličková veža či rôzne labyrinty. Ľudia si radi „lámu hlavy“ nad kadejakými kovovými, drevenými, drôtenými, šnúrkovými aj zápalkovými kúskami. „Tak sa do toho vedia pohrúžiť, že je zaujímavé sledovať ich. Niektorí si po príchode k nám ani nestihnú zložiť bundu a už si ich berú do rúk, dôkladne skúmajú,“ pokračovala riaditeľka.

„Okrem toho si pri tejto výstave uvedomujem, že ešte to s tou našou mladou generáciou nie je úplne stratené – naozaj sa vedia zabaviť aj bez mobilov,“ tvrdí. Je podľa nej príjemným zistením, že deti sa od elektroniky dokážu odpútať.

Výstava trvá do 17. apríla, no je možnosť, že ju „natiahnu“. Zberateľ je totiž ochotný nechať im tam svoje vzácnosti dlhšie. „Veľkonočnými prázdninami sa nám to tu trošku preruší, ale v prípade záujmu by sme to ešte, v rámci dohody, sprístupnili,“ uzavrela šéfka revúckeho múzea.