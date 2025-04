Z domova mládeže sa stal domov bezdomovcov. Starý internát rozdelil poslancov, o svoj post preň prišiel viceprimátor

Starý internát v Rimavskej Sobote chátra Video Zdroj: Pravda/Branislav Caban

Budovu postavenú v 60. rokoch 20. storočia získalo mesto do svojho vlastníctva v roku 2013 od Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) zámenou za pozemky pod niektorými cestnými komunikáciami v správe vyššieho územného celku. Už vtedy bola väčšia časť objektu prázdna a nezmenilo sa to dodnes.

Zhruba od roku 2018 sa o internáte často diskutuje v MsZ. Primátor Jozef Šimko vtedy navrhol prebudovať internát na 132 nájomných bytov, tento zámer mu však neprešiel o jediný hlas. Skupina poslancov následne prišla s alternatívou zrekonštruovať a prestavať starý internát na domov dôchodcov a stredisko ďalších sociálnych služieb. Ani tento zámer sa nezrealizoval.

Starý internát v Rimavskej Sobote

Neúspešné pokusy o predaj

Vlani napokon MsZ rozhodlo budovu predať za cenu 1,2 milióna eur. Keďže sa nenašiel kupec, sumu neskôr poslanci znížili na rovný milión eur. Ani nižšia cena však neprilákala žiadneho záujemcu. Na riešenie budúcnosti budovy bola potom vytvorená aj komisia, ktorej predsedom je poslanec Zoltán Cziprusz.

Ten na ostatnom zasadnutí zdôraznil, že nejde o jednoduchú problematiku a úplne dobré riešenie možno ani neexistuje. „Komisia ako prioritu odporúča skúšať aspoň tento rok odpredať internát za minimálne 800 000 eur, čo sme aj pôvodne chceli, ale potom sme sumu navýšili. Život však ukázal, že trhová hodnota je zrejme pod miliónom eur,“ skonštatoval Cziprusz.

Poslanec Viliam Vaš ho doplnil, že samospráva by mala predaj opakovane propagovať prostredníctvom celoslovenských portálov. „Nestačia naše noviny Gemerské zvesti a nejaká miestna internetová stránka. Bol by som rád, keby sa táto budova predala za čo najvyššiu cenu, ale reálna suma je naozaj niekde na úrovni 800 000 eur, možno aj menej,“ zdôraznil Vaš.

Vchod do bývalého internátu

Primátor oponoval, že podľa nového znaleckého posudku, ktorý dal vypracovať, má stavba hodnotu 1,03 milióna eur. „Iba budova, teda nadstavba. Pozemok má skoro hektár, čo je ďalších 800 000 eur,“ konkretizoval Šimko.

Zopakoval, že najvhodnejšie by bolo prestavať internát na bytové jednotky. „Občania mesta a okolia potrebujú byty. Máme na ne celkovo 151 žiadostí. A to ešte nepočítam, že k nám prichádza investor, firma Winkelmann, ktorá potrebuje 400 až 450 zamestnancov,“ povedal primátor.

Prestavba na byty by podľa neho stála 11 až 12 miliónov eur. Tvrdí, že polovicu by samospráva dostala ako nenávratný finančný príspevok zo štátneho fondu rozvoja bývania a druhú polovicu by tvorila bezúročná pôžička. „Budú to 40 rokov splácať tí, ktorí tam budú bývať. To znamená, že v rozpočte mesta nemusíme hľadať ani cent,“ zdôraznil Šimko.

Drahé zbúranie

Alternatívou je zbúranie objektu, čo však podľa neho vyjde tiež draho. Uviedol, že aj s likvidáciou pivničných priestorov by za to samospráva musela zaplatiť 1,5 až 1,6 milióna eur. Súvisiaci návrh, podľa ktorého by po zbúraní internátu mohli byť na pozemku vybudované tri nové bytovky, považuje za nezmyselný, pretože okrem rozbitých okien je podľa neho budova v technicky dobrom stave. „Kým som primátor, za 800 000 sa táto budova s pozemkom predávať nebude. Takýto predaj nikdy nepodpíšem,“ upozornil Šimko.

Vstupná hala internátu

Viceprimátor Attila Halász mu oponoval, že ak by bola napríklad príležitosť odovzdať budovu štátu za jedno euro, ktorý by ju potom prebudoval na byty, zahlasoval by za to. „Tak prečo máme problém dať to podnikateľovi za 800 000 eur? My budeme musieť viacero budov predať pod znaleckú cenu,“ zdôraznil Halász.

Zámer prebudovať internát na byty v minulosti pravidelne narážal na odpor časti miestnych obyvateľov, ktorí sa obávali, že pôjde o sociálne byty pre neprispôsobivých občanov. Poukazovali pritom na skutočnosť, že niečo podobné sa už stalo v inej časti mesta, na Českej ulici.

Primátor však odmieta, že by sa tento scenár zopakoval. „Nikto tu nechce byty pre spodinu. Hlásali ste tu bludy, že Šimko chce doniesť do mesta Luník IX, čo je klamstvo,“ podčiarkol.

Odvolaný viceprimátor

Poslanci napokon 10 hlasmi zo 16 schválili vypísanie verejnej obchodnej súťaže na predaj internátu za minimálne 800 000 eur. Súťaž sa má pravidelne opakovať až do konca roka 2025, pričom každé kolo bude trvať dva mesiace.

Mesto má medzitým získať aspoň tri cenové ponuky na búracie práce celej stavby a pripraviť štúdiu výstavby troch bytových domov na uvoľnenom pozemku. Mestský úrad má súčasne preveriť možnosti realizácie bytov prostredníctvom Agentúry štátom podporovaného nájomného bývania.

Celá polemika okolo internátu mala nakoniec nečakanú dohru. Šimko sa totiž niekoľko dní po zasadnutí rozhodol odvolať viceprimátora Halásza, ktorému vyčítal, že jeho stanoviská a hlasovania v MsZ nie sú v súlade s koncepciou rozvoja mesta, ako aj s cieľmi a plánmi, ktoré sa on ako primátor mesta snaží presadzovať.

„Viceprimátor nepodporil moju snahu o prebudovanie bývalej budovy domova mládeže na prepotrebné byty pre občanov. Presadzoval jej predaj za takú nízku cenu, ktorú som nemohol akceptovať, pretože by sme tým ukrátili všetkých občanov,“ zdôvodnil primátor, podľa ktorého Halász k takémuto kroku navádzal aj svojich poslaneckých kolegov.

Ten na primátorove slová reagoval na sociálnej sieti. Podľa vlastných slov je rád, že mohol vyše dvoch rokov slúžiť občanom Rimavskej Soboty a reprezentovať ich čo najlepšie. „Keďže som človek, ktorý rád tvorí a má víziu do budúcnosti, v poslaneckých laviciach budem hájiť vaše záujmy. Rád podporím všetky dobré nápady, ktoré budú v prospech občanov mesta, a to hlavne bez toho, aby mi niekto diktoval, čo je dobré a čo je zlé,“ napísal bývalý viceprimátor.