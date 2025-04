Ide o budúcnosť, vodu, lesy. Pezinok má obavy z ťažby antimónu a zlata, kopať chce kanadská firma

Mesto Pezinok so znepokojením upozorňuje na plánovaný geologický prieskum v prieskumnom území Trojárová, ktorý má byť spustený v máji a júni tohto roka.

„Prieskum sa týka územia Malých Karpát a zasahuje aj do katastra Pezinka. Cieľom sú vyhradené nerasty – konkrétne antimón a zlato," uvádza mesto na sociálnej sieti. Prieskum má realizovať spoločnosť Slovak Antimony Corporation, ktorá podľa Obchodného registra patrí kanadskej spoločnosti Military Metals Corp.

„Ak raz dovolíme, aby sa do srdca Malých Karpát vrátila ťažba antimónu, o pár rokov už nebude čo chrániť. Toto nie je len technická záležitosť. Je to otázka budúcnosti nášho mesta, našej vody, našich lesov,“ poznamenal primátor Pezinka Roman Mács. Antimón patrí medzi ťažké kovy, ktoré môžu pri nedostatočnom zabezpečení prenikať do pôdy a podzemných vôd.

V spojení s historickými skúsenosťami z baníckej činnosti v regióne vznikajú obavy z kontaminácie krajiny a dlhodobých ekologických dôsledkov. „Prieskum, hoci v úvodnej fáze, môže znamenať začiatok procesu, ktorý vyústi do ťažby v jednom z najcennejších prírodných území v blízkosti hlavného mesta," konštatuje mesto. Samospráva podniká všetky dostupné právne a administratívne kroky.

Mesto komunikuje s príslušnými orgánmi, žiada detailné informácie a pripravuje sériu odborných a následne aj verejných diskusií. Protesty a nátlakové akcie považuje za krajné riešenie, ktoré však v prípade potreby nevylučuje. „Pezinčania budú o všetkých krokoch mesta informovaní prostredníctvom oficiálnej webovej stránky a sociálnych sietí," dodáva samospráva.