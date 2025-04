Znepokojení Levičania chcú odpovede na otázky o zakopávaní zvierat. Zatiaľ ich nedostalo ani vedenie mesta

Čakali, že príde minister, no márne. Na nedostatok informácií v súvislosti s likvidáciou uhynutých zvierat z dôvodu výskytu slintačky a krívačky na území Levíc sa sťažovali tamojší poslanci na mimoriadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva. Obávajú sa, čo sa bude diať so spodnými vodami, tiež znečistenia studní či hnilobného zápachu v uliciach. Na podobné otázky chceli poznať odpoveď, no stále žiadnu nemajú.

Levické mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva sa „točilo“ okolo jedinej témy – zakopávanie zvierat na území mesta, konkrétne na vojenskom cvičisku. Ľudí „kvária“ strach a neistota. Znepokojili ich tiež správy z Maďarska, kde sa zo zakopaných kráv uvoľňovali plyny a tekutina. Do Levíc začali mŕtve zvieratá voziť v podstate hneď po vypuknutí nákazy.

Na zastupiteľstve mal byť pôvodne prítomný aj minister pôdohospodárstva Richard Takáč (Smer), no kvôli pracovnej zaneprázdnenosti sa ospravedlnil. Už predtým však na túto tému niekoľkokrát verejne reagoval. „Nevytvárajme tu dojem, že dôjde k nejakej kontaminácii spodných vôd. To určite nenastane,“ ubezpečoval.

Na levické zastupiteľstvo prišiel aj zástupca ozbrojených síl, ktorý len uviedol, že na túto tému platí informačné embargo, takže sa k nej nevyjadrí. Poslanci však žiadajú odborné posudky, ktoré by miestnych jednoznačne ubezpečili, že im nič nehrozí.

Poslanec: Majú nás v paži

Do rozpravy sa počas rokovania prihlásilo viacero poslancov. Opakovane sa sťažovali na nedostatok informácií a nezodpovedané otázky. Niektorí tvrdili, že zastupiteľstvo sa skončí opäť len s ďalšími otáznikmi, na ktoré nedostanú odpovede, preto vraj ide o zbytočné stretnutie. Žiadne vysvetlenia totiž nemal k dispozícii ani levický primátor Ján Krtík.

„Ak sa nebudeme pýtať, tie odpovede ani nemôžeme čakať. Takže je dobre, že tu dnes sedíme a diskutujeme o tom,“ oponovala poslankyňa Petra Števková. Jej kolega Štefan Kalocsay mal však iný názor.

„Mám pocit, že toto zasadnutie je jedna infantilná fraška,“ podotkol. „Aký to bude mať vplyv na nás, ľudí v Leviciach, ani Pán Boh nevie,“ mieni. Pokračoval, že hnilobným procesom tam vznikne množstvo tekutín, ktoré majú schopnosť nájsť si cestu a môžu zamoriť spodné vody. „Zaujímalo by ma, čo potom budeme robiť. Ako sa k tomu postaví vláda a minister Takáč, ak sa to stane. V tej jame sú stovky zvierat – aké procesy tam nastanú, to si vieme len veľmi ťažko predstaviť,“ zhodnotil.

Kalocsay predpokladal, že na ich zasadnutie prídu aj kompetentní, ktorí majú záujem s nimi komunikovať. „Namiesto toho sme sa dozvedeli len to, že na túto tému platí informačné embargo. Na čo tu sedíme? Prijmeme nejaké uznesenie, ktoré bude mať hodnotu zdrapu papiera – lebo nič sa nedozvieme. Ako sa po slovensky hovorí, majú nás hlboko v paži,“ povedal ostro.

„Žiaľ, stalo sa, čo sa stalo – neobviňujem z toho nikoho, ani vládu. Ale prvý, kto tu mal byť informovaný, je minimálne primátor mesta. No nehnevajte sa, ale keď sa on len z televízie dozvie, že kilometer od polikliniky bude uložených neviem koľko stoviek zvierat, tak toto je vážne brutálny cynizmus od dotknutých inštitúcií, a najmä od ministra Takáča,“ povedal Kalocsay. „Je smutné, že sme nedostali odpovede, ktoré sme my mohli posunúť ľuďom. Takže som plný očakávania, čo sa stane so spodnými vodami a s tým smradom, ktorý bude ťahať na ulice,“ uzavrel.

Foto: Eva Štenclová, Pravda vojenský areál, Levice Vojenský areál, v ktorom zakopávajú uhynuté zvieratá, je prísne strážený.

Chcú analýzy a posudky

Na slová o „zdrape papiera“ reagoval poslanec Vladimír Kuny. „Uznesenie je oficiálne vyjadrenie postoja mesta. Je to niečo iné, ako keď len radový občan pošle nejaký list. Ak ho schválime, primátorovi mesta dáva mandát, tiež väčšiu relevanciu a silu, apelovať na orgány, ktoré to majú v kompetencii,“ ozrejmil. Nepochopiteľné ticho okolo tejto záležitosti podľa neho vytvára paniku a strach. „Ticho je tá najhoršia vec,“ dodal.

Všetci sedemnásti poslanci, ktorí boli prítomní, navrhované uznesenie jednohlasne schválili. Rezorty pôdohospodárstva, obrany, vnútra, takisto regionálnu veterinárnu a potravinovú správu v ňom žiadajú o kompletnú dokumentáciu týkajúcu sa zakopávania zvierat, výsledky geologických posudkov a analýz vplyvu na pôdu a podzemné vody. Tiež informácie o opatreniach prijatých na ochranu zdravia a životného prostredia.

V uznesení zároveň konštatujú, že v blízkosti mesta došlo k ukladaniu zvierat v súvislosti s výskytom slintačky a krívačky bez predchádzajúceho informovania samosprávy, verejnosti a okolitých farmárov. Lokalita sa nachádza v tesnej blízkosti obytného územia, vinohradov, poľnohospodárskej pôdy a vodných zdrojov.

„Čo vyvoláva oprávnené obavy obyvateľov o bezpečnosť životného prostredia a verejné zdravie. Mesto doposiaľ neobdržalo žiadne oficiálne informácie o prijatých bezpečnostných opatreniach, ani o systéme monitorovania potenciálnych rizík,“ uvádzajú poslanci v dotknutom dokumente. Zároveň odporúčajú primátorovi mesta zabezpečiť komunikáciu so zodpovednými štátnymi inštitúciami, koordinovať získavanie všetkých relevantných dokumentov a pravidelne informovať mestských poslancov a verejnosť o vývoji situácie. „Samozrejme, budeme sa pýtať a potom tieto informácie posúvať ďalej,“ potvrdil primátor Ján Krtík.

O vyjadrenie sme požiadali aj rezort pôdohospodárstva, ale do našej uzávierky sme odpoveď nedostali.