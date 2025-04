Veľkonočný strom plný farieb. Krásavec s tisíckou kraslíc púta pozornosť turistov smerujúcich na známy zámok

Vajíčkovník v Bojniciach Video Zdroj: TV Pravda

Zastavujú sa pri ňom malí aj veľkí, domáci a tiež cezpoľní. Pohľad na vajíčkovník, ako ho nazvali jeho tvorcovia, púta pozornosť všetkých okoloidúcich. Nachádza sa pri ceste do malebného Bojnického zámku, takže poteší oči každého, kto k nemu smeruje od centrálnej zóny mesta.

S nápadom spríjemniť ľuďom takto deň a zároveň im vyčarovať úsmev na tvári prišla Svetlana Čertíková. Podnetom bol pre ňu však aj fakt, že obrovský krík, pripomínajúci tak trochu aj strom, stojí v blízkosti jej kaviarne. „V tom prostredí, vonku aj vnútri, sa len snažím urobiť niečo krásne veľkonočné. Jednoducho tam chcem pestré a veselé dekorácie, aby sa všetci pri pohľade na ne cítili dobre a mali radosť,“ hovorí.

Odolávajú vetru aj dažďu

Celé to dostať do finálnej podoby ale nebolo jednoduché. „Zohnať to množstvo vajec dalo dosť zabrať. Bolo to trošku náročnejšie, ale pomohli mi s tým dievčatá krasličiarky – ľudové umelkyne Ľudmila Bátorová a Janka Slošiariková. Maľovaniu kraslíc sa venujú celý život,“ pokračovala Čertíková.

Nejde vraj o ich umelecké vajíčka. Vyberali predovšetkým kúsky výnimočné svojou nedokonalosťou a rôznymi veľkosťami. „Všetko sú to slepačie, morčacie alebo husacie vajcia zahalené do mnohých farieb. Dievčatá ich zbierali dlhé roky. Plánovali ich používať na workshopy, ktoré robia, no veľmi sa im zapáčil môj nápad a tak sa rozhodli, že mi s tým pomôžu,“ vysvetlila.

„Pomáhali aj viacerí kamaráti, lebo samotná inštalácia dala dosť zabrať. Vajcia sme tri dni vešali stojac na vysokom rebríku. Predtým sme to spolu navliekali a potom aj umiestňovali,“ priblížila.

„Dokopy ich je tam okolo tisíc. Pár už síce zhodil vetrík, ale nie je to nič strašné. Bála som sa, že to bude horšie,“ podotkla. „Väčšina je len zafarbená na červeno, ružovo, zeleno či modro. Niektoré sú ale aj škrabané a pokreslené,“ objasnila. Zopakovala, že napriek výkyvom počasia je drvivá väčšina kúskov v poriadku, no tie farbené dážď trošku „predúhoval“.

Veľkonočný strom

Tie, ktoré si vyžadujú precíznejšie kresliarske ťahy, by nemalo zmysel vešať tam – keď spŕchne, roztiekli by sa. Napriek tomu je na tomto vajíčkovníku možné nájsť aj pár kúskov s ornamentmi, ktoré nezničil vietor ani voda.

Teší ju, že odozva ľudí je veľmi pozitívna. „Mnohí sa tu pristavujú a fotografujú. Ani som nečakala, že to bude mať taký úspech. Viacerí za mnou dokonca prišli s tým, že mi za ten strom ďakujú,“ povedala autorka nápadu.

„Také reakcie som fakt nepredpokladala. Nerobila som to preto, aby mi niekto ďakoval. Len som chcela urobiť niečo milé, pekné, príjemné,“ konštatovala. Jasný dôkazom, že sa jej to podarilo, sú bezprostredné slová viacerých okoloidúcich.

„Často ich počujem, ako sa nadchýnajú, že aký krásny strom vidia. Vtipné sú malé deti, ktoré to ohúrene komentujú mysliac si, že ide o vianočný stromček. Mamičky im potom vysvetľujú, že tento je veľkonočný,“ zasmiala sa. Je presvedčená, že takéhoto krásavca si vo svojej záhrade môže „vypestovať“ hocikto. „Určite ich už podľa mňa takých aj veľa existuje. Len tam možno nie je až tisíc vajec,“ dodala.