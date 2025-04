Košice štartujú masívny projekt nájomného bývania. Prvé byty začnú stavať už tento rok, spokojný je i premiér Fico

Výstavba tisícov nájomných bytov v Košiciach nadobúda reálne kontúry. Prvá fáza ich budovania, v rámci ktorej sa začne stavať 720 bytov, bude odštartovaná už tento rok. Celkovo by v metropole východu mohlo vzniknúť viac ako 7600 nových nájomných bytov, vďaka čomu sa mesto stáva lídrom rozvoja nájomného bývania na Slovensku.

Na prípravu výstavby týchto bytov sa v pondelok (14. 4.) prišiel osobne pozrieť premiér Robert Fico. Stretol sa s primátorom Košíc Jaroslavom Polačekom a zástupcom rakúskeho investora, ktorý bude byty stavať. Podľa premiéra sú Košice veľmi dobre pripravené na tento obrovský projekt.

„Pred troma mesiacmi mi boli prezentované určité veci, ktoré sa teraz dostali do podstatne konkrétnejšej podoby. Mesto je veľmi ďaleko, pokiaľ ide o nový územný plán a spoluprácu s investorom. Čo je najpodstatnejšie, má úplne jasnú predstavu o prvej fáze výstavby týchto bytov, ktorá prebehne v rokoch 2025 až 2027,“ skonštatoval Fico.

Doplnil, že projekt štátom podporovaného nájomného bývania je víťazstvo pre každého, kto sa na ňom zúčastní. Štát podľa premiéra nemusí investovať zdroje do výstavby nájomných bytov a zamestnávatelia si môžu stabilizovať svojich zamestnancov.

Foto: Branislav Caban Pracovné stretnutie primátora Košíc Jaroslava Polačeka a premiéra Roberta Fica o nájomných bytoch Pracovné stretnutie primátora Košíc Jaroslava Polačeka a premiéra Roberta Fica o nájomných bytoch

„No a mimoriadne výhodné by to malo byť pre samotného občana, ktorý buď nespĺňa kritériá na hypotekárny úver, alebo má inú predstavu o bývaní,“ povedal Fico. Zároveň zdôraznil, že nejde o sociálne byty, ale štandardné nájomné byty.

Nájomné byty chýbali

Košický primátor pripomenul, že posledné nájomné byty sa v metropole východu postavili ešte v roku 1986. Zdôraznil, že nové byty sú nástrojom na to, aby sa mesto mohlo rozvíjať a ľudia mali možnosti na bývanie.

„Chceme pomôcť zdravotným sestrám, policajtom a všetkým tým, ktorí nedosiahnu na hypotéku. Žijú u svojich rodičov a rozmýšľajú, či v tomto meste zostanú,“ uviedol Polaček. Upozornil, že Košice čelia obrovskej ‚suburbanizácii‘, pričom jednou z pričin je i nedostatok bývania v meste. „Počet obyvateľov nám klesá. Sťahujú sa mimo mesta do okolitých obcí,“ dodal primátor.

Foto: Branislav Caban Vizualizacia buducich najomnych bytov v Kosiciach Vizualizácia budúcich nájomných bytov v Košiciach

Aj preto sa Košice snažia tento projekt pripraviť čo najrýchlejšie. Už na zasadnutí mestského zastupiteľstva koncom apríla budú poslanci schvaľovať založenie spoločného podniku s rakúskym investorom WBG Wohnen und Bauen Gesellschaft Wien. Podľa mesta ide o spoločnosť, ktorá od roku 1911 prevádzkuje projekty nájomného bývania v Rakúsku. V prípade Košíc budú vkladom samosprávy do projektu mestské pozemky, Rakúšania budú mať na starosti výstavbu bytov.

Pôjde o jedno až 4-izbové byty vyššieho štandardu s rozlohou od 27 do 90 metrov štvorcových. Budú určené na dlhodobé bývanie, nájomné zmluvy sa po piatich rokoch automaticky zmenia na nájomné zmluvy na dobu neurčitú.

Prvá fáza už čoskoro

V rámci troch etáp by malo v Košiciach pribudnúť bezmála 5400 nájomných bytov, pre ktoré má samospráva vyčlenených viac ako desať lokalít. Prvá etapa je plánovaná v rokoch 2025 až 2027 a vzniknúť má počas nej 1739 bytov. Úvodná fáza tejto etapy ráta s rozostavaním 720 bytov na Jesenského, Clementisovej, Thurzovej a Popradskej ulici.

Foto: Branislav Caban Vizualizacia buducich najomnych bytov Kosice Vizualizácia budúcich nájomných bytov Košice

Druhá etapa má priniesť ďalších 1567 bytov a plánovaná je na roky 2028 a 2029. V rámci tretej etapy má byť potom postavených ešte 2079 bytov. Pôjde o byty s plnou občianskou vybavenosťou, teda s parkovacími miestami či priľahlými verejnými priestranstvami s detskými ihriskami. Celková investícia pri všetkých 5400 bytoch by mala byť okolo 1,3 miliardy eur.

Ďalšie byty pri Volve

Posledným prípravným míľnikom výstavby bytov bude schválenie nového územného plánu mesta Košice. Ten má byť podľa primátora najmodernejším na Slovensku. „Sme na dobrej ceste. Verím, že sa nám ho podarí schváliť v závere júna,“ avizoval Polaček.

Okrem spomínaných 5400 nájomných bytov v meste by ďalších 2250 mohlo pribudnúť na pozemkoch arcibiskupského úradu vo Valalikoch, kde je vo výstavbe závod spoločnosti Volvo. „V tomto prípade je ale nevyhnutné pristúpiť k zmene územného plánu. Podľa zainteresovaných by sa výstavba týchto bytov mohla začať niekedy ku koncu budúceho roka,“ avizoval Fico.

Ako pokračovala riaditeľka Agentúry štátom podporovaného nájomného bývania Eva Lisová, v inštitúcii vedú register osôb, ktorí majú záujem o tento typ bývania. „Je už prihlásených vyše 9000 ľudí. Najväčší záujem je v Bratislave, Košiciach, Nitre a Trnave,“ vymenovala Lisová.

Vzorná spolupráca mesta a vlády

Premiér Fico počas pracovného stretnutia i po ňom opakovane vyzdvihol úroveň spolupráce medzi vládou a mestom Košice. „Nech je vzorovým príkladom toho, ako sa dá spolupracovať a čo sa dá dosiahnuť. Spolupráca medzi mestom a Úradom vlády SR sa ukazuje ako maximálne efektívna,“ podčiarkol Fico.

Spomenul tiež, že štát si pri príprave nájomných bytov splnil svoje povinnosti. „Predovšetkým chcem vyjadriť poďakovanie Národnej rady (NR) SR, že bola prijatá novelizácia príslušného zákona o nájomnom bývaní. Tam sme okrem viacerých technických parametrov riešili aj výšku príspevku, ktorý môže zamestnávateľ dať svojmu zamestnancovi na nájomné,“ konkretizoval Fico.

Druhým dôležitým rozhodnutím NR SR bolo podľa neho umožniť dôchodkovým správcovským spoločnostiam investovať do projektov tohto typu. „Znovu pripomínam, nikto nerozhodoval o peniazoch sporiteľov. My sme len dali možnosť dôchodkovým správcovským spoločnostiam, aby sa rozhodli a neinvestovali peniaze niekde v zahraničí, ale tu na Slovensku do infraštrukturálnych projektov, projektov v oblasti životného prostredia a nájomného bývania,“ zakončil Fico.