Detské ihrisko vo veľkom parku je už roky lákadlom. Neďaleké schody do vody sú však roky neskolaudované, vecou sa zaoberali aj poslanci

Detské ihrisko Strand v Lučenci s neskolaudovaným schodiskom Video Zdroj: Pravda/Branislav Caban

Na základe jej správy poslankyňa Renáta Endrődyová pripomenula, že Strand dlhodobo kritizuje a stále tam nie sú odstránené niektoré nedostatky. „Dodnes nie je stavba ani skolaudovaná. Veď sú to roky. Prečo, preboha, doteraz nebola kolaudácia?“ pýtala sa poslankyňa.

Prednosta Mestského úradu (MsÚ) Lučenec Igor Korniet priznal, že zodpovedný pracovník ako človek pochybil. „Áno, stalo sa, že dielo nebolo skolaudované a je sprístupnené verejnosti,“ uznal prednosta. Doplnil ho Vojtech Ottmár z útvaru prednostu MsÚ Lučenec, ktorý podľa vlastných slov pri budovaní Strandu vykonával stavebný dozor. „Sú tam určité chyby, ktoré ešte neboli odstránené. Nebránia však užívaniu stavby,“ ozrejmil Ottmár.

Foto: Branislav Caban Detske ihrisko Strand Lucenec Detské ihrisko Strand Lučenec

Súhlasil aj so zisteniami hlavnej kontrolórky o poškodenom povrchu schodov, respektíve plošiny pred nimi. „Zistili sme, že tam jazdili nákladné autá, keď vymieňali prenosné toalety. Ten povrch nemôže vydržať, keď cezeň prejde 3,5-tonové auto,“ konštatoval Ottmár.

Ihrisko má kolaudáciu

Z vyjadrení na zasadnutí MsZ sa neinformovanému človeku mohlo zdať, že neskolaudované je celé detské ihrisko. V skutočnosti ale chýba kolaudácia len malému priestoru pri ihrisku. Ide o už spomínané schodisko, ktoré vedie k hladine priľahlého Krivánskeho potoka.

Foto: Branislav Caban Neskolaudovane schodisko k vode v mestskom parku v Lucenci Neskolaudované schodisko k vode v mestskom parku v Lučenci

„Detské ihrisko Strand v mestskom parku je skolaudované, bezpečné a obyvatelia sa nemusia báť využívať ho,“ zdôraznila pre Pravdu hovorkyňa mesta Lučenec Michaela Baboľová.

Ako ďalej vysvetlila, v mestskom parku bol vybudovaný aj prístup do vody, teda schody. „Ich kolaudácia je v štádiu riešenia sporných vecí dokončovania. Zároveň sú odstraňované nedostatky a zabezpečované potrebné stanoviská od kompetentných osôb,“ doplnila hovorkyňa.

Dodala, že medzitým mesto prijalo zásadné opatrenia, aby urýchlilo proces kolaudácie a zamedzilo využívaniu schodov. Ako sme sa presvedčili priamo na mieste, schodisko je ohradené páskami, ktoré majú zabrániť vstupu.

Spor o kolaudáciu

Práve na chýbajúcej kolaudácii tohto priestoru sa nezhodli Ottmár a Endrődyová. Mestský úradník na zasadnutí MsZ uviedol, že samospráve pri tejto zákazke nevznikla žiadna ujma a dielo je „užívaniaschopné“.

Foto: Branislav Caban Poskodena horna plocha schodiska Poškodená horná plocha schodiska

Pripustil však, že na schodisku sú ešte určité nedostatky, napríklad pri chýbajúcom pozinkovaní spojov či nátere držadiel proti hnilobe. Je presvedčený, že keď sa odstránia tieto posledné nedostatky, schodisko sa bude dať skolaudovať.

„Nevidíte žiadny problém v tom, aby bolo ‚užívaniaschopné‘, keď je neskolaudované? Nevidíte problém v tom, že najmenším deťom dáme spokojne užívať neskolaudovanú stavbu? Máme len šťastie, že sa tam nič nestalo,“ reagovala Endrődyová. Kolaudácia by podľa jej slov potvrdila, že stavba je bezpečná a mesto by sa vyhlo právnym problémom v prípade, ak by sa tam niekomu niečo stalo.

Ottmár zopakoval, že nejde o nedostatky, ktoré by bránili užívaniu stavby. Zároveň zdôraznil, že samospráva už dvakrát požiadala o kolaudáciu a v druhom prípade boli vyjadrenia kladné. „Akurát nám chýba dodatok k zmluve s vodohospodármi, keďže pár ‚štvorcov‘ zabratia ich pozemku nesedelo. Toto ešte treba vybaviť, čo sa týka papierových záležitostí,“ doplnil Ottmár.

Foto: Branislav Caban Atrakcie na ihrisku Strand Atrakcie na ihrisku Strand

Poslanec Jozef Oravec navrhol, aby v mestských novinách samospráva zverejnila stanovisko mesta s upozornením, nech rodičia zvážia, či tam pôjdu s deťmi. Pýtal sa tiež na termín, kedy bude stavba skolaudovaná. Hovorkyňa mesta na to reagovala, že stanovisko ku spomínanému schodisku už zverejnili na webe mesta a pôjde aj do novín.

Jeden z najväčších

Mestský park v Lučenci má rozlohu zhruba 17 hektárov a patrí tak medzi najväčšie na Slovensku. Samospráva uvádza, že sa v ňom nachádza 35 cudzokrajných drevín. Založený bol v roku 1884 na návrh prvého kapitána lučeneckej mestskej polície Károlyho Czóbela. Pri budovaní parku bol využitý francúzsky, anglický a voľne krajinársky záhradný sloh. Súčasťou parku je umelo vytvorené jazero.

V roku 1924 miestny obyvateľ Anton Thomka navrhol vtedajšiemu mestskému zastupiteľstvu, aby v parku zriadilo verejné kúpalisko. Radní návrh odsúhlasili a kúpalisko bolo otvorené o rok neskôr. V ďalších rokoch bolo postupne vylepšované, pribudli napríklad filtre na čistenie vody či volejbalové ihrisko.

V 50. rokoch bolo kúpalisko oficiálne uzavreté, ale niektorí ľudia ho napriek tomu využívali až do začiatku 60. rokov. V roku 1958 bolo na Strande otvorené detské ihrisko, ktoré slúžilo až do roku 2010. Zhruba päť rokov potom bolo toto priestranstvo využívané ako venčovisko pre psy.

V súčasnosti sa v lokalite nachádza detské ihrisko s tematikou vody a hudby. Nájdeme na ňom napríklad pirátsku loď či vodnú príšeru.