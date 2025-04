Štiavnica má unikátnu kaviareň, kde miznú bariéry. V rámci rehabilitácie v nej obsluhujú klientov hendikepovaní ľudia

Inkluzívna kaviareň v Banskej Štiavnici Video Zdroj: TV Pravda

Špeciálna kaviareň situovaná na prízemí nemocnice bola v čase našej návštevy otvorená len tretí deň, no o zákazníkov núdzu nemá. Už pri vstupe do nej je však jasné, že je trochu iná ako klasické zariadenia podobného zamerania. „Začíname a prosíme o zhovievavosť,“ hlása nápis na tabuľke, ktorá je neprehliadnuteľná. Zároveň oznamuje, že denne tam prebieha sociálna rehabilitácia.

Keď sme sa usadili, pri stole nás obslúžila trochu hanblivá Tánička (39), no málovravnosť vynahrádzala svojou šikovnosťou. Pozorne si vypočula zadanie našej objednávky a o krátku chvíľu nám ju doniesla. „Páči sa mi tu,“ podotkla s miernym úsmevom, keď sme sa s ňou dali do reči. „Všetko som si predtým vyskúšala. Baví ma to. Dnes som tu už umývala riad a k stolom nosila šálky,“ pochválila sa.

Neskôr ju „na pľaci“ vystriedala zhovorčivá Romanka (33). „Chodím za ľuďmi a pýtam sa, či už majú vybraté a čo si dajú. Tiež odnášam a umývam riady. Zatiaľ nevarím kávu, ale dúfam, že raz začnem. Veľmi by som chcela, to by ma bavilo asi najviac,“ povedala nadšene. „Roky som túžila po práci, takže som rada, že sem môžem chodiť a pomáhať,“ dodala.

Foto: Eva Štenclová, Pravda Tánička, inkluzívna kaviareň, Banská Štiavnica Tánička je trochu hanblivá, no pri kontakte so zákazníkmi možno začne byť zhovorčivejšia.

Usilovne trénovali

Už niekoľko týždňov pred otvorením kaviarne dievčatá nacvičovali nosenie šálok a pohárov, čistenie stolov, tiež umývanie riadov, v priestoroch Domova sociálnych služieb pre mentálne postihnuté deti a dospelých v Banskej Štiavnici. Ten v meste prevádzkuje tamojší Slovenský Červený kríž (SČK). Jeho referentka pre sociálnu a zdravotnú činnosť Iveta Lauková nám prezradila, že v zariadení majú celkovo pätnásť klientov a do tohto projektu sa ich zapojilo jedenásť.

„Postupne sa tu striedajú. Vždy je na prevádzke iba jeden, aby o seba nezakopávali. Ten priestor nie je až taký veľký, takže takto sa môžu viac sústrediť a pohodlnejšie pohybovať,“ ozrejmila. Spresnila, že náplňou sociálnej rehabilitácie je nachystať tácku, šálku, cukor či servítku. „Kávičku potom urobí kolega a oni ju odnesú na stôl pred zákazníka,“ vysvetlila.

Pokračovala, že s nápadom zriadiť takúto kaviareň prišla ich riaditeľka. „Veľmi to uvítali rodičia, aj verejnosť. Samozrejme, že aj my, zamestnanci,“ hovorí Lauková. „Tá myšlienka sa vlastne zrodila vlani na jeseň. Peniažky na to sme získali aj z oblátok, ktoré sme začali piecť pred Vianocami. Výťažok z toho bol prvým vkladom, no potom sme našli veľa dobrých ľudí v Banskej Štiavnici a okolí, ktorí nám do zbierky niečím prispeli,“ povedala. Pomohli tiež viaceré firmy.

„Jedna nám darovala sedačku, ďalšia stoly a od nadácie spoločnosti, ktorá prevádzkuje tunajšiu nemocnicu, máme kvalitný kávovar,“ spomenula sponzorov. Hneď od otvorenia podľa nej vyvolali pomerne veľký záujem. „Zrejme je to aj tým, že roky v tejto nemocnici nič podobné nebolo. Bufet zatvorili už dávnejšie, takže pacienti a ich príbuzní to určite tiež uvítali,“ mieni.

Bez špeciálnych potrieb

Za barom obsluhuje Filip Štrba, ktorý je zároveň zodpovedným vedúcim prevádzky. „V podstate to tu mám všetko pod palcom,“ podotkol veselo. „S klientmi DSS-ky sa mi pracuje veľmi dobre. Niečo potrebujú vysvetliť viackrát, ale inak sú veľmi vnímaví. Nemajú žiadne špeciálne potreby, len si niektoré veci musia častejšie opakovať. Krásne je, že tú lásku vedia zákazníkom odovzdať inak ako bežní pracovníci,“ povedal.

Riaditeľka banskoštiavnického územného spolku SČK Emília Jányová Lopušníková pripomenula, že ich kaviareň je miestom, kde miznú bariéry. „Fyzické, no aj tie neviditeľné, medzi ľuďmi. Je to miesto, kde cítiť prijatie, pochopenie, skutočné ľudské spojenie,“ uviedla šéfka zariadenia.

Foto: Eva Štenclová, Pravda Romanka, inkluzívna kaviareň, Banská Štiavnica Romanka je z toho, že môže v kaviarni pomáhať, nadšená.

„Každý človek si zaslúži šancu cítiť sa potrebný – bez ohľadu na to, s akými prekážkami sa v živote stretáva,“ zdôraznila. Doplnila, že záštitu nad kaviarňou prevzala herecká diva Emília Vášáryová a tiež lekár, spisovateľ a dlhodobý dobrovoľník SČK Július Pavčo.

Novinke sa teší aj riaditeľka nemocnice Ľudmila Veselá. „Inkluzívnu kaviareň vnímam ako miesto, kde nezáleží na tom, odkiaľ prichádzate – dôležité je, že ste vítaní. Teší ma, že sme mohli prispieť k vytvoreniu priestoru, v ktorom sa každý cíti prijatý, bez rozdielu,“ poznamenala. Podčiarkla, že v tejto kaviarni rozmanitosť nie je prekážkou, ale obohatením.

„Neotvárame teda len dvere kaviarne, ale aj srdcia, nové priateľstvá a príležitosti. Verím, že všetci Štiavničania túto krásnu myšlienku podporia svojimi návštevami, toleranciou a porozumením. V dnešnej rýchlej a nepokojnej dobe je to dar, ktorý má obrovskú hodnotu,“ uzavrela.