Po hrozbe pokuty 10 miliónov eur má štátny priemyselný park ďalší problém. Chýbajúce obratisko autobusov môže ohroziť prepravu zamestnancov

Štátny priemyselný park na severnom okraji Rimavskej Soboty je v príprave niekoľko posledných rokov. Od roku 2023 tam chystá príslušnú infraštruktúru štátna spoločnosť MH Invest. Prioritou bola príprava pozemkov pre prvého investora, ktorým je nemecká spoločnosť Winkelmann. Tá by už začiatkom júla 2025 mala spustiť výrobu nádrží pre tepelné čerpadlá a zamestnať asi 450 ľudí.

Jedným z problémov, ktoré treba dovtedy vyriešiť, je doprava týchto pracovníkov do zamestnania. Podľa dohody mesta a investora zriadi samospráva tri nové linky MHD z autobusovej stanice priamo na novovybudovanú autobusovú zastávku v priemyselnom parku.

Spor o obratisko

Ako však na poslednom zasadnutí rimavskosobotského mestského zastupiteľstva informoval viceprimátor Jozef Tóth, prepravca Slovenská autobusová doprava (SAD) Lučenec nesúhlasí s riešením tejto zastávky. Je totiž umiestnená na bočnej obslužnej komunikácii, ktorá je slepou cestou a autobus z nej nemôže priamo vyjsť na hlavnú cestu. Musí sa otočiť a pritom aj cúvať. Prepravca podľa Tótha požaduje také stavebné riešenie obratiska, kde by autobusy nemuseli cúvať.

Foto: Branislav Caban Na konci tejto slepej cesty by sa autobusy mali otacat Na konci tejto slepej cesty by sa autobusy mali otáčať

„Winkelmann mal podmienku, ku ktorej sme sa zmluvne zaviazali, že zabezpečíme kyvadlovú dopravu k firme a späť. My však túto podmienku nevieme splniť, pretože MH Invest nereagoval, či obratisko postaví“ skonštatoval na Tóth na zasadnutí.

Ako aktuálne doplnil pre Pravdu, samospráva stále nemá vo veci výstavby obratiska vyjadrenie od tejto štátnej organizácie. „SAD Lučenec si to zrejme bude musieť nejakým spôsobom vydobyť, pretože bez toho to poriadne nepôjde. Ťažko tam bude niekto v noci cúvať s autobusom, aby sa otočil,“ podotkol Tóth. To, že chýbajúce obratisko je zásadný problém, potvrdila pre Pravdu aj priamo SAD Lučenec.

Pripomenula, že v zmysle platnej legislatívy je vodič, ak to vyžadujú okolnosti, najmä nedostatočný rozhľad, povinný zaistiť bezpečné otáčanie alebo cúvanie pomocou spôsobilej a náležite poučenej osoby. „Vodič autobusu však nemá pri cúvaní k dispozícii spôsobilú a náležite poučenú osobu, pretože prepravu cestujúcich v autobuse vykonáva sám,“ zdôraznila SAD Lučenec v stanovisku, ktoré Pravde poskytla asistentka predstavenstva Nikola Ľalík.

Prepravca preto nesúhlasí s tým, aby bola ako obratisko využívaná komunikácia, na ktorej musí autobus cúvať. Vyžaduje stavebné riešenie, kde by sa mohol otočiť bez nutnosti cúvania, napríklad časť komunikácie v tvare kruhu. Ak k tomu nedôjde, SAD Lučenec nebude podľa svojho stanoviska súhlasiť s umiestnením autobusovej zastávky v navrhnutom priestore.

Foto: Branislav Caban Nova autobusova zastavka pri novovybudovanej hale spolocnosti Winkelmann v rimavskosobotskom priemyselnom parku Nová autobusová zastávka pri novovybudovanej hale spoločnosti Winkelmann v rimavskosobotskom priemyselnom parku

Podobne ako samospráva Rimavskej Soboty, ani SAD Lučenec zatiaľ nemá v tejto veci podľa vlastného vyjadrenia žiadnu reakciu od spoločnosti MH Invest.

Priechod cez rušnú cestu

S autobusovou zastávkou súvisí ešte jeden problém. Ľudia sa budú musieť po vystúpení z autobusu dostať pešo k firme Winkelmann a prejsť pri tom cez cestu I/72, ktorá pretína areál priemyselného parku na dve polovice. Ide o frekventovanú spojnicu, ktorá vedie od Rimavskej Soboty na Brezno a ďalej až na Liptov.

Hoci niektorí očakávali, že v priemyselnom parku bude cez ňu vybudovaný nadchod, alebo podchod, napokon došlo len k vytvoreniu priechodu pre chodcov. Na túto skutočnosť upozornili aj viacerí mestskí poslanci.

„Všetci ľudia, ktorých autobus privezie, budú musieť prechádzať na druhú stranu cez hlavnú cestu. Takže sú tam dosť vážne nedostatky,“ uviedol poslanec Tomáš Sliva. Pridal sa k nemu aj jeho poslanecký kolega Zsolt Főző. „V takomto stave je to nebezpečné. Je to frekventovaná cesta, cez ktorú musia zamestnanci prejsť. Neviem, či to aj zostane v takomto stave a či tam nebude semafor, alebo niečo podobné kvôli bezpečnosti,“ poznamenal Főző.

Foto: Branislav Caban Priechod pre chodcov cez hlavnu cestu pri zavode Winkelmann Priechod pre chodcov cez hlavnú cestu pri závode Winkelmann

Mimo mesta

Celý areál priemyselného parku sa nachádza mimo extravilánu Rimavskej Soboty, teda mimo zastavanej časti, ktorá je označená príslušnými tabuľami. Pred začiatkom výstavby priemyselného parku tam boli len polia. Podľa viceprimátora Tótha MH Invest požadoval, nech samospráva presunie tabule s označením začiatku mesta tak, aby bol priemyselný park v intraviláne.

„Chceli, aby bol závod vlastne v rámci obce. Lenže my to nemôžeme urobiť len tak, že posunieme označovník začiatku mesta. Na to sú pravidlá, ako sa to môže robiť. Treba tam aj zmena územného plánu a celkovo je to komplikované,“ vysvetlil Tóth.

O stanovisko sme požiadali aj MH Invest. Pýtali sme sa, či spoločnosť registruje požiadavku SAD Lučenec na vybudovanie kruhového obratiska a ako na ňu bude reagovať. Zaujímalo nás tiež, prečo nebolo namiesto priechodu pre chodcov zvolené bezpečnejšie riešenie. Zároveň sme položili otázku, či bude infraštruktúra priemyselného parku pripravená tak, aby sa podľa plánu v závode Winkelmann mohla spustiť výroba začiatkom júla.

Napriek urgencii sme ani po troch dňoch nedostali žiadnu odpoveď. Rovnako do uzávierky článku nereagovalo ani Ministerstvo hospodárstva SR, ktorému sme otázky preposlali. Ak nám budú odpovede doručené neskôr, doplníme ich do textu.

Mesto nechce prevziať parkovisko

No a aby toho nebolo málo, ďalším sporným bodom je parkovisko pre osobné autá pri závode Winkelmann. To by podľa MH Investu malo prevziať do svojho vlastníctva mesto. Primátor Jozef Šimko ale pre Pravdu uviedol, že samospráva to za stanovených podmienok odmieta.

Foto: Branislav Caban Autobusova stanica v Rimavskej Sobote Autobusová stanica v Rimavskej Sobote

„Ako mesto by sme sa museli starať o parkovisko, osvetlenie, kanalizáciu, ale aj odhŕňanie snehu. Stálo by nás to ročne minimálne 50 000 eur,“ upozornil Šimko. Vyjadril tiež údiv nad stavebným riešením autobusovej zastávky bez obratiska. „Nie je to náš projekt, nevydával som naň stavebné povolenie. Keby som to bol videl, nevydal by som stavebné povolenie na takúto stavbu,“ zdôraznil primátor.

Doplnil, že vzniknutú situáciu bude riešiť po Veľkej noci, keď má naplánované stretnutie s konateľom MH Invest.

Problémy od začiatku

Prípravu štátneho priemyselného parku pri Rimavskej Sobote sprevádzali problémy hneď od začiatku. O niekoľko mesiacov sa oneskorila jeho príprava v podobe hrubých terénnych úprav, ktoré však ani potom neprebiehali bezproblémovo. Na nedostatky pred časom upozornil Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ).

„Kontrola ukázala, že pred podpisom zmluvy neboli dané základné požiadavky na rozbory územia a vytýčená plocha nebola pripravená na spustenie výstavby. Svedčia o tom chýbajúce radónové, archeologické, geodetické a pyrotechnické prieskumy či chyby v projektovej dokumentácii týkajúce sa použitých materiálov alebo hydrogeologického prieskumu,“ uvádza sa v správe NKÚ.

K správe úradu sa následne vyjadrila aj ministerka hospodárstva Denisa Saková, podľa ktorej investor Winkelmann pre nepripravené územie parku dokonca hrozil odchodom zo Slovenska. Prekážalo mu, že plocha na výstavbu hál bola podmočená a nepripravená na stavebné práce.

„Pre neplnenie stanovených termínov v tomto projekte mohla byť uplatniteľná výška pokút zo strany investora 10,5 milióna eur. Za každý ďalší týždeň omeškania nám hrozila pokuta 100 000 eur,“ konkretizovala ministerka. Investor však napokon vyplatenie pokuty nepožadoval, stačilo mu, aby si štát splnil svoje zmluvné povinnosti.

Štátny priemyselný park Rimavská Sobota vznikol v okrese, ktorý má v rámci Slovenska celé desaťročia najvyššiu nezamestnanosť. Po úplnom dokončení má zaberať plochu asi 80 hektárov. Prvým investorom je spomínaná spoločnosť Winkelmann, avšak podľa vyjadrení predstaviteľov rezortu hospodárstva a samosprávy má predbežný záujem viacero ďalších subjektov z Nemecka či Číny.