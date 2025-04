Špičkoví slovenskí chirurgovia zaznamenali ďalší posun. Robotom operujú už aj tumory pečene a pankreasu

Doteraz dominovali najmä v oblasti urológie či gynekológie, no najnovšie roboticky operujú tiež nádory pečene, žlčníka a pankreasu. Výhodou je nižšia bolestivosť, kratšia hospitalizácia, menšie riziko infekcie a rýchlejšie zotavenie. Lekári banskobystrickej Rooseveltovej nemocnice predtým prešli dôkladným školením v Anglicku, ale celkovo sa tejto sfére venujú už roky. Tamojšie centrum zamerané na takéto zákroky bolo vyhodnotené ako najlepšie v rámci krajín V4.

Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici má ďalší robotický program. Pacientom s malígnymi aj benígnymi ochoreniami pečene, pankreasu a žlčových ciest prináša možnosti šetrnej chirurgickej liečby. Lekári z Kliniky transplantačnej chirurgie SZU teraz vďaka tomu uskutočnili jeden z ďalších hepato-pankreato-biliárnych výkonov.

Na operačnom stole mali pacienta s chronickým zápalom žlčníka, uvoľnenými kameňmi do žlčových ciest a vzniknutými fistulačnými komplikáciami. Tie už nebolo možné riešiť konzervatívne – rozšírenie spektra robotických operácií teda pomohlo pacientovi absolvovať šetrný, miniinvazívny zákrok. V opačnom prípade by musel byť operovaný klasickým otvoreným prístupom, ktorý vedie k dlhšej dobe hospitalizácie, vyššej miere pooperačnej bolestivosti a možným ranovým komplikáciám.

Svätý grál chirurgie

Zákrok s pomocou moderného systému uskutočnil konzolový chirurg Igor Slobodník, asistoval mu jeho kolega Martin Sirotňák. „Možno povedať, že dlhodobo to bol taký svätý grál chirurgie. A to z toho pohľadu, že operačne sa ide do pečene – čo je parenchymatózny (hubovité tkanivo, pozn. red.) orgán spojený s vysokými krvácaniami a vysokou pooperačnou mortalitou,“ uviedol Slobodník. Ozrejmil, že táto forma zákrokov začínala aj v otvorenej chirurgii pomerne neskoro.

Teraz sa teda pacienti môžu tešiť z kratšej hospitalizácie, menšej bolestivosti, nižšieho rizika infekcií a rýchlejšieho zotavenia. „Celkovo sa cítia, po takých veľkých výkonoch, oveľa lepšie,“ podotkol Sirotňák s tým, že takéto zákroky trvajú rádovo päť až osem hodín.

Vedúci banskobystrického Centra robotickej chirurgie Vladimír Baláž zdôraznil, že robotické operácie v hepato-pankreato-biliárnej chirurgii sa radia medzi najnáročnejšie a najkomplexnejšie programy. „Väčšina tumorov v oblasti pečene a pankreasu sa vo svete operuje otvoreným prístupom, niektoré laparoskopicky. Na našej Klinike transplantačnej chirurgie SZU sme tak začali novú éru robotického prístupu v tejto operatíve,“ povedal.

Odbornú podporu poskytol našim lekárom šéf robotickej chirurgie z nemocnice v anglickom Coventry – Jaswad Ahmad. Práve tam prešli slovenskí špecialisti dôkladnými školeniami a certifikáciami. Osobne na nich „dohliadal“ aj pri operácii priamo v Banskej Bystrici. „Je tu vynikajúci tím lekárov a tiež personál. Je mi cťou byť tu a podporovať ich. Sú zruční a výborne vyškolení,“ podčiarkol Ahmad.

„Pôvodne sme začali v Coventry, neskôr to bol Štrasburg a Amsterdam. Celkovo tie kroky, ako sa rozvíjať v robotickej chirurgii, sú dôsledne sledované celou robotickou spoločnosťou,“ objasnil Slobodník.

Doteraz vykonali doktori Slobodník a Sirotňák už šesť zložitých distálnych resekcií pankreasu so zachovaním sleziny. Tiež anatomickú resekciu pečene a niekoľko odstránení žlčníka s fistulačnými komplikáciami do okolitých orgánov.

Foto: archív nemocnice robotická operácia, Banská Bystrica Robotická operácia v banskobystrickej Rooseveltovej nemocnici.

Väčšia presnosť

Riaditeľka Rooseveltovej nemocnice Miriam Lapuníková pripomína, že robotická chirurgia je minimálne invazívny zákrok, ktorý sa vykonáva s pomocou robotického riadenia – systému DaVinci Xi (v Banskej Bystrici aj s duálnou konzolou). Takýto prístroj je riadený chirurgom, ktorý ho používa na vykonávanie zákrokov s väčšou presnosťou.

„Zavádzanie inovácií, moderných medicínskych postupov a technológií, ktoré neustále zvyšujú kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti, patrí medzi priority našej nemocnice,“ podčiarkla riaditeľka. „Kolegom z Kliniky transplantačnej chirurgie držím palce pri rozvíjaní tak špecifického programu, akým sú roboticky asistované výkony v hepato-pankreato-biliárnej chirurgii,“ doplnila.

Banskobystrické Centrum robotickej chirurgie vzniklo v roku 2011. Hneď od začiatku sa uplatnilo vo viacerých odbornostiach. Základom bola urológia – najmä radikálna prostatektómia pri liečbe karcinómu prostaty. Postupne sa pridala brušná chirurgia a gynekológia – predovšetkým pri liečbe nádorových ochorení. Ako posledná pribudla chirurgia hlavy a krku, najmä pre nádory koreňa jazyka.

Foto: archív nemocnice robotická operácia, tím, Banská Bystrica Tím slovenských odborníkov podporil priamo na sále anglický chirurg Jaswad Ahmad (druhý zľava).

V roku 2018 dosiahol tamojší počet roboticky asistovaných výkonov hranicu, takže začali uvažovať o nákupe nových sysémov. V máji 2020 zaobstarali dva roboty DaVinci X štvrtej generácie. V roku 2023 dosiahli celkový počet 800 výkonov za rok a vyhodnotili ich ako najlepšie centrum robotickej chirurgie v rámci krajín V4. Doteraz tam vykonali takmer 6-tisíc robotických výkonov, z nich približne 75 percent tvoria urologické. Chirurgické a gynekologické operácie sú zastúpené v zhruba dvanástich percentách.