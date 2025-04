Vláda nariadila zastaviť odoberanie vakcín proti covidu, kým nebude hotová analýza. Poverila Šaška, aby konal

Fico opäť podporil Kotlára. Premiér chce, aby vakcíny proti covidu prešetrila Slovenská akadémia vied Video Vláda by mohla požiadať Slovenskú akadémiu vied (SAV) o vypracovanie kvantitatívnej analýzy na prítomnosť DNA a ďalších látok vo vybraných vzorkách vakcín proti ochoreniu COVID-19. S takýmto návrhom chce na stredajšie (23. 4.) rokovanie kabinetu prísť premiér Robert Fico (Smer). Taktiež chce, aby vláda uznesením upozornila Slovákov na závery znaleckého posudku od splnomocnenca vlády pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Petra Kotlára. Avizoval to vo videu na sociálnej sieti.

Zároveň ministra poveril, aby do predloženia výsledkov tejto správy zastavil odoberanie ďalších vakcín proti ochoreniu COVID-19.

Kabinet rovnako uložil splnomocnencovi vlády SR pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Petrovi Kotlárovi, aby do 30. júna predložil správu o výsledkoch svojej činnosti v oblasti preverenia procesu riadenia a manažovania zdrojov pandémie.

Hlasi súhlasí s vykonaním analýzy

Koaličný Hlas súhlasí s vykonaním analýzy vzoriek vakcín proti ochoreniu COVID-19, ako to navrhol premiér Robert Fico (Smer). Pred stredajším rokovaním vlády to uviedol podpredseda Hlasu a minister školstva Tomáš Drucker. Nemyslí si, že ide o mrhanie prostriedkami. Hlas-SD takisto žiada, aby splnomocnenec vlády Peter Kotlár predložil vláde do 30. júna závery svojho skúmania v procese manažmentu pandémie. Ak Kotlár nedoručí svoje výsledky, budú podľa Hlasu-SD žiadať jeho odvolanie.

„Samozrejme, že súhlasíme s tým, aby sa vykonala aj kvantitatívna analýza všetkých vzoriek, všetkých vakcín, ale chceme aj expertné posúdenie toho, či to má, alebo nemá nejaký vplyv,“ povedal novinárom Drucker. „A to podstatné, čo žiadame, je, aby Kotlár aspoň do roku a pol od svojho nástupu dal na vládu to, čo mal urobiť, a to je preverenie v podstate celého procesu pandémie, manažmentu, pochybení, či tu boli, neboli, aké boli, čo do dnešného dňa vôbec neurobil,“ skonštatoval. „Ja som do dnešného dňa, a 30. júna to bude jeden a pol roka, nevidel žiadnu správu. To je pre nás, samozrejme, najdôležitejšie, pretože ak pán Kotlár nevie doručiť to, čo má, tak nemá byť splnomocnencom,“ zdôraznil Drucker s tým, že ak Kotlár nedoručí svoje výsledky, budú žiadať jeho odvolanie.

Minister investícií Samuel Migaľ (nezávislý) považuje návrh na vypracovanie analýzy odborníkmi zo Slovenskej akadémie vied (SAV) za dobré riešenie. Bližšie komentovať tému nechcel. „Počkám si na závery analýzy,“ uviedol Migaľ, ktorý zároveň zdôraznil, že ako trojnásobne zaočkovaný proti ochoreniu COVID-19 plne dôveruje vedcom a vakcinácii.

Premiér v utorok (22. 4.) vo videu na sociálnej sieti avizoval, že vláda má požiadať SAV o vypracovanie kvantitatívnej analýzy na prítomnosť DNA a ďalších látok vo vybraných vzorkách vakcín proti ochoreniu COVID-19. S návrhom prišiel na stredajšie rokovanie kabinetu premiér.

Odpútanie pozornosti

Predseda vlády Robert Fico chce odpútať pozornosť od problémov, opäť preto vytiahol správu vládneho splnomocnenca pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Petra Kotlára. Uviedlo to hnutie Slovensko, ktoré tak reagovalo na to, že sa vláda bude opäť zaoberať správou splnomocnenca Kotlára, ktorú však doposiaľ nikto nevidel. Hnutie to vníma ako ďalší pokus o odpútanie pozornosti od aktuálnych problémov.

„Už tri týždne živnostníkom a podnikateľom denne pípajú mobily so správami, vďaka ktorým vidia, ako ich Fico cez transakčnú daň okráda. Už tri mesiace rodičia na výplatných páskach vidia ako im Ficova vláda siahla na daňové bonusy a znížila tým výplaty,“ zdôraznilo hnutie Slovensko s tým, že premiér potrebuje prekryť svoje zlyhania, vlastný luxus, dvojnásobné platy ministrov, zvyšovanie platov poslancov a najmä zdražovanie a rastúcu chudobu. „Ide o opakovaný Ficov trik, ktorý používa vždy, keď mu tečie do topánok a potrebuje odpútať pozornosť, aby ľudia zabudli na to, ako chudobnejú a ťažko sa im po nástupe jeho vlády žije,“ uzavrelo hnutie.