Rekonštrukcia D1 ide do ďalšej fázy. Diaľnica bude úplne uzavretá dva víkendy

Prvá uzávierka je plánovaná od 25. do 27. apríla, kedy sa má diaľnica D1 uzavrieť v smere z Bratislavy na Trnavu. „V piatok (25. 4.) o 18.00 h sa uzatvorí vetva z D4 na D1 (Jarovce – Trnava). Celá diaľnica D1 od Zlatých Pieskov po križovatku Senec sa uzatvorí v piatok o 20.00 h. Uzávierka je plánovaná až do nedeľnej (27. 4.) noci,“ priblížili z NDS s tým, že obchádzková trasa povedie po starej Seneckej ceste.

Vodič išiel tak pomaly, že policajti ho museli z diaľnice stiahnuť Video

V opačnom smere, do Bratislavy, ostáva podľa nich doprava bez zmien v súčasnom režime. Ako doplnili, nasledujúci víkend od 2. do 4. mája nastane zmena organizácie dopravy aj v smere z Trnavy do Bratislavy. „Presun dopravy sa na niekoľko mesiacov dotkne riešenia križovatky Bernolákovo (Triblavina). Zachová sa odbočenie na Bernolákovo v smere z Bratislavy. Výjazd na Trnavu z križovatky je nevyhnutné na niekoľko mesiacov uzavrieť pre zaistenie bezpečnosti dopravy,“ uviedli.

Čítajte viac Na stavbe diaľnice D1 zavalilo robotníka, utrpel vážne zranenie

Podotkli, že po nasledujúcej májovej uzávierke D1 sa pre motoristov uzavrie zjazd aj výjazd z križovatky Bernolákovo v smere na Bratislavu. Práve v tejto časti budú podľa nich prebiehať rekonštrukčné práce starej vozovky.