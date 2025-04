Po krúpach a búrke zostala vytopená celá obec. Do rodinných domov sa valila voda z okolitých polí, ľuďom zničila nábytok a elektroniku

Je to ako začarovaný kruh. Domy v obci Zvolenská Slatina zostali po silných búrkach vytopené, v ostatných rokoch, už niekoľkokrát. Po každej takejto katastrofe musia ľudia upratovať svoje dvory, záhrady aj izby. Nejedna rodina prišla o nábytok či elektroniku - nahradiť ich novými kúskami nie je lacná záležitosť. Opakované záplavy im jednoducho strpčujú život - my sme zisťovali, prečo k nim dochádza.

Vytopená Zvolenská Slatina Video Zdroj: TV Pravda

Búrka s krúpami a prívalová voda z polí vytopila v utorok, v priebehu pár minút, desiatky domov vo Zvolenskej Slatine. Živel sa ľuďom dostal do izieb, pivníc, kotolní, záhrad. Škody zatiaľ vyčíslené nemajú, no niektorí musia vyhadzovať nábytok aj elektroniku.

Simona Kučerová býva v obci osem rokov a ničivé záplavy tam už stihla zažiť dvakrát. „Pred piatimi rokmi sme tu mali presne to isté,“ povedala nám v stredu doobeda, keď sme ju zastihli pri upratovacích prácach. „Voda sa nám behom pätnástich minút dostala do domu. Mali sme ju všade, teraz vyhadzujeme nábytok a všetko, čo nám živel zničil,“ pokračovala. Je presvedčená, že pozná aj príčinu tejto pohromy.

„Povodie Hrona, ktoré spravuje tunajšie toky, nemá žiadny záujem o to, aby jarky boli vyčistené. Je to zanedbané,“ tvrdí. Voda vraj z potoka vyplavila viaceré panely a hladina sa drží stále vysoko. „Takže čakáme, kedy prídu kompetentní, aby nám to tu trošku napravili – lebo každým dažďom sa tie panely posúvajú nižšie,“ posťažovala sa. Vzápätí vymenovala, čo všetko kvôli potope museli z domu vyhodiť.

Foto: Eva Štenclová, Pravda Simona Kučerová, Zvolenská Slatina Simona Kučerová musela po vytopení svojho domu vyhodiť nábytok, oblečenie aj chladničku.

„V kontajneri skončil gauč, oblečenie, premočené skrinky, detský nábytok. Tiež chladnička, ktorá nám počas búrky behala po izbách,“ opísala galibu spôsobenú vodou. „Bolo jej tu po kolená,“ doplnila Slatinčanka.

Problémové polia a toky

Oto Brezovický tiež práve čistil svoj dvor. „Včera sa po daždi začala ulicou valiť kalná voda, ktorá zo zadnej strany pozemku prerazila aj cez humno. Vyplavilo to sem z okolitých polí,“ priblížil, čo videl. „Nám to prešlo len cez pozemok a zalialo pivnicu. Spôsobilo nám to skôr nefinančné škody, ale sú to nepríjemnosti,“ poznamenal. Horšie podľa neho dopadli susedné domy. V minulosti niečo podobné zažil už niekoľkokrát.

„Toto bolo horšie, lebo polia, z ktorých to sem tečie, sa neupravujú na to, aby sa takýmto situáciám zabránilo. Pred pár rokmi k tomu ešte pribudla diaľnica a odtiaľ vedú vpuste do malého potoka, ktorý je krajom dediny. Kapacitne to zjavne nestíha – potom sa to dostáva do rodinných domov a záhrad,“ uzavrel.

Čítajte aj Špičkoví slovenskí chirurgovia zaznamenali ďalší posun. Robotom operujú už aj tumory pečene a pankreasu

Starostka obce Mária Klimentová objasnila, že v utorok začalo pršať krátko po pätnástej hodine. „Bolo to dosť výdatné a do toho prišli aj krúpy. Nedalo sa ani vyjsť von, nevyzeralo to dobre. Dážď padal dlho, ustával okolo pol šiestej podvečer,“ poznamenala. Spresnila, že problém nastal so Slatinským potokom, ktorého hladina išla prudko hore.

„Nebol ešte až tak preplnený, že by sa vylieval, no voda z polí, ktoré sú nad cestou druhej triedy, rezala ľuďom cez dvory ich rodinných domov tak, že jej výška dosahovala aj tridsať centimetrov. Končilo to všetko na tej ceste, takže tá bola na určitom úseku zaplavená,“ vysvetlila. Dopravu v dotknutej lokalite preto museli usmerňovať hasiči. Tí vraj boli rýchli a pomáhali, ako sa dalo. Celkovo ich prišlo, štátnych aj dobrovoľných, približne tridsať.

„Samozrejme, kým voda neopadne, ľuďom nemáte ako pomôcť. Okrem toho začal stúpať aj tok, ktorý sa tiež napokon vybrežil. Na konci dediny tak boli zaplavené domy, dvory, suterény, aj obytné priestory,“ hovorí. Škody podľa nej zatiaľ vyčíslené nie sú. „Ľudia ma ale žiadajú, aby som im pristavila aspoň kontajnery, aby mohli povyhadzovať znehodnotené veci,“ ozrejmila.

Foto: čitateľka zaplavený dom, Zvolenská Slatina Zaplavený dom vo Zvolenskej Slatine.

Neskôr sa vybrežil aj Rybný potok a nasledoval rovnaký scenár, ako so Slatinským. Zaplavil cestu prvej triedy a vjazdy do rodinných domov, tiež viacerých firiem. „Dokopy vytopili tieto dva toky, na rôznych koncoch dediny, zhruba dvadsať domov. Na obecnom úrade sme mali zaplavený sklad, ale nejaké veľké škody sme nezaznamenali. Musíme najmä vyčistiť chodníky a cesty v obci,“ povedala starostka.

Chystajú opatrenia

Richtárka potvrdila, že takúto „pohromu“ nezažili prvýkrát. „Naposledy nás topilo v máji 2021, rok predtým až dvakrát – v lete aj na jeseň. Predtým sme ale mali pauzu, ktorá trvala od roku 2016,“ spomenula záplavy z nedávnej minulosti. „Teraz to bolo horšie. Predtým stúpalo koryto postupne a vedeli sme s hasičmi urobiť povodňové valy. Stíhali sme tiež vrecovať, no teraz sa to nedalo. Prišla prívalová vlna a voda sa preliala v momente. Polhodinu vkuse rezala cez dvory. Kým neopadla a neprestalo pršať, nepomohli sme si,“ podotkla.

Fakt, že povodne ich ohrozujú už celé roky, pripisuje trom tokom v intraviláne obce. Pripomenula, že okrem rieky Slatina sú tam aj dva spomínané potoky. „Idú naozaj zastavaným územím. Pravidelne prosíme Povodie Hrona, a každý rok im píšeme, aby to udržiavali a poposúvané panely v Slatinskom potoku opravili – aby to s príchodom veľkej vody neskončilo ako zábrana v toku. My nie sme jeho správcom, preto to nemôžeme riešiť,“ zdôraznila.

Čítajte aj Cestní piráti si môžu vydýchnuť, nové chytré radary sú v nedohľadne

Bežnú údržbu okolo, v podobe kosenia, vykonáva obec dvakrát ročne. „To si už urobíme, aby sme mali peknú dedinu. Za pätnásť rokov však čistil správca tie toky dokopy asi trikrát. Údržba teda nie je permanentná,“ podčiarkla starostka. „Na druhej stane sú problematické aj polia. Voda sa z nich valí, lebo pôda sa neudržiava ako kedysi. Nerobia sa tam brázdy, aké si pamätajú starí ľudia. Nevytvárajú sa také tie prirodzené vodozádržné brázdičky,“ doplnila.

Hovorca Slovenského vodohospodárskeho podniku Marián Bocák uviedol, že lokálna povodeň vo Zvolenskej Slatine bola spôsobená intenzívnou zrážkovou činnosťou a stekaním vody z okolitého prostredia do koryta rieky.

„Samotná rieka Slatina, respektíve jej kapacita, nebola dôvodom záplavy. Dôvodom sú aj mostné objekty, ktoré v mnohých prípadoch a opakovane boli postavené bez stanoviska nášho podniku a tvoria prekážku v toku pri zvýšených prietokoch. To má za následok vybreženie rieky,“ tvrdí.

Čítajte aj Štiavnica má unikátnu kaviareň, kde miznú bariéry. V rámci rehabilitácie v nej obsluhujú klientov hendikepovaní ľudia

Vodohospodári podľa hovorcu v dotknutej lokalite pripravujú projekt Zvolenská Slatina, ochranné opatrenia na toku Slatina, ktorý bol schválený v januári tohto roka. V marci nadobudla účinnosť Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na túto akciu. „V súčasnosti prebieha príprava podkladov na vyhlásenie verejného obstarávania stavebných prác a dodania mobilnej čerpacej techniky,“ dodal Bocák.