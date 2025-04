Tragédia pri Košiciach: pri vážnej nehode zomrela jedna osoba, ťažko zranené dieťa bojuje o život

Pri štvrtkovej rannej (24. apríl) dopravnej nehode na privádzači z diaľnice z Prešova do Košíc prišla o život jedna osoba. Dieťa so závažnými poraneniami previezli do nemocnice. Informuje o tom Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Košiciach na sociálnej sieti.