Milión stromov chcú stihnúť zasadiť do dvoch rokov. Stovky nových teraz pribudli v oblasti po kalamite

Projekt Milión stromov pre Slovensko odštartovali v roku 2021, odvtedy sa už vysadilo viac ako 600-tisíc sadeníc. „Cieľom je predovšetkým zvyšovať biodiverzitu lesov, zlepšovať ich stav a stabilitu ekosystémov. Takéto aktivity sú veľmi dôležité, lebo lesy plnia množstvo neoceniteľných funkcií. Samozrejme, sú tiež obnoviteľným a udržateľným zdrojom dreva,“ hovorí Hubert Paluš z organizácie PEFC Slovensko (Program pre vzájomné uznávanie lesov). Pripomenul, že obhospodarovanie a udržiavanie lesov má veľký význam najmä v boji proti klimatickej zmene.

„Paradoxne sú touto klimatickou zmenou aj dosť ovplyvňované. Práve preto má význam robiť takéto aktivity,“ podotkol. Pozitívom je podľa neho fakt, že sa na tom podieľa aj verejnosť. „Ľudia tak majú možnosť spoznať prácu lesníkov, prispieť tiež vlastnými rukami a zároveň si urobiť názor na to, čo les v sebe vlastne zahŕňa. Počas prechádzok v ňom sa potom možno budú na to pozerať trochu inak a pochopia, že les občas potrebuje aj ľudskú pomoc, aby mohol zostať zachovaný pre ďalšie generácie,“ doplnil Paluš.

Jasná voľba

Dokopy 23 dobrovoľníkov sa v Polkanovej rozdelilo na rôzne strany, pričom ich úlohou bolo vysadiť takmer 2-tisíc sadeníc. Lesníci im však ešte predtým dali špeciálne školenie, ako majú pri tom postupovať. Vysvetlili im, aká hlboká má byť jama, s akými rozostupmi stromčeky sadiť, tiež dodržiavanie bezpečnosti práce. Odborníci pomedzi nich chodili kontrolovať stav, pričom monitorovať a starať sa o nové stromy budú lesníci až do ich dospelosti.

Do sadenia sa všetci pustili s nadšením. „S kolegami sa zapájame do rôznych aktivít, ktoré smerujú k udržateľnosti planéty, aj celkovo k pomáhaniu. Bola to jasná voľba,“ prezradila dobrovoľníčka Katarína, ktorá pracuje v jednej z banskobystrických firiem. „Pre našu spoločnosť je to zároveň záležitosť, ktorá nás spája. Pri takejto dobrej činnosti vieme stráviť aj pekný čas,“ dodala.

Jej kolegyňa Lucia mala tiež pozitívnu náladu. „Je veľmi milé stráviť takto deň. Aspoň takýmto malým krôčikom pomôžeme našej planéte,“ poznamenala s úsmevom. „Verím, že to všetci zvládneme a nebude to až také náročné,“ uzavrela optimisticky.

Hovorkyňa štátneho podniku Lesy SR Laura Tettingerová uviedla, že týmto projektom spájajú dobrovoľníkov a laickú verejnosť s ich odborníkmi. „Je to nástroj, ako poukázať na to, že potrebujeme sadiť nové lesy. Tiež na to, že starostlivosť o ne je dôležitá, no výsadba v nich nie je veľmi jednoduchá,“ povedala. Potvrdila, že dobrovoľníci to robia prostredníctvom odborníkov, ktorí zabezpečia, aby sa sadeničky „chytili“.

Tisícky ľudí

Nové stromy takto postupne pribúdajú po celom Slovensku. „Od západu po východ prebiehajú spojenia firiem súkromného sektora a štátneho podniku Lesy SR,“ vysvetlila hovorkyňa poukazujúc na fakt, že dobrovoľnícky sa takto najčastejšie zapájajú zamestnanci rôznych spoločností. V prípade záujmu však majú možnosť aj jednotlivci.

„Sadíme rôzne stromy. Pre každú jednu lokalitu sú vyberané špeciálne dreviny, ktoré sú vhodné pre jej klimatické podmienky, zásoby vody, ale tiež pre pôdu,“ objasnila Tettingerová. „V tejto oblasti, kde sa aktuálne nachádzame, prebehla v roku 2023 lykožrútová kalamita. Zalesňujeme to tu najmä javorom, jedľou a smrekom, ktorý je tu pôvodnou drevinou,“ spresnila. Verí, že míľnik milión stromov dosiahnu do dvoch, najneskôr troch rokov.

Ema Klinko z občianskeho združenia Moje Slovensko, ktoré je jedným z organizátorov, sa záujmu dobrovoľníkov teší. „Snažili sme sa vypracovať projekt, ktorý v spoločnosti rezonuje. Konkrétne sme sa zamerali na zelené témy a lesníctvo, v rámci čoho prebieha tiež edukácia a vzdelávanie,“ povedala.

„Sme veľmi radi, že spolupracujeme práve s Lesmi SR. My ako občianske združenie sme priniesli tú myšlienku, no čo sa týka sadeníc a odbornosti, to všetko poskytli práve ľudia odtiaľ. My sme zase komunikačným kanálom, ktorý hovorí s dobrovoľníkmi a širokou verejnosťou,“ objasnila Klinko.

„Združujeme sa teda dokopy a potom už aplikujeme a organizujeme samotné výsadby priamo s odborníkmi, ktorí nám dávajú pridanú hodnotu. Práve vďaka nim máme plochy na vysádzanie, stromčeky aj workshop, ako správne to urobiť,“ poznamenala. Doplnila, že za ostatné roky sa do projektu zapojili tisícky ľudí.