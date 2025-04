Košice budú mať svoje „veľvyslanectvo“ v Bratislave. Má okrem iného pomôcť získať mestu viac peňazí

Primátor Košíc Jaroslav Polaček a minister investícií Samuel Migaľ podpísali memorandum o spolupráci Video Zdroj: Pravda/Branislav Caban

„Toto tu ešte nebolo. Košice budú mať svoje prvé oficiálne ‚veľvyslanectvo‘ v Bratislave. Samozrejme, aj so svojím ambasádorom. My sme to takto, možno nadnesene, poňali, pretože takýmto spôsobom chceme priblížiť regióny a regionálny rozvoj do Bratislavy. Naopak, aj naše ministerstvo chceme čo najviac priblížiť k regiónom,“ zdôraznil Migaľ.

Vysunuté pracovisko bude zriadené priamo v budove rezortu. „Na našom ministerstve vytvoríme priestor, kde bude môcť nový ‚veľvyslanec‘ Košíc v Bratislave sídliť. Bude to pomyselný diplomat, ktorý sa bude snažiť urobiť čo najviac pre svoje mesto. Bude bližšie k úradníkom a úradom, ktorých je dosť. Bude sa snažiť o to, aby sme v čo najväčšej možnej miere prispeli k rýchlemu čerpaniu eurofondov, aby sa prejavili práve v tomto regióne a meste,“ vymenoval minister.

Foto: Branislav Caban Samuel Migal a Jaroslav Polacek po podpise memoranda Samuel Migaľ a Jaroslav Polaček po podpise memoranda

Viacero výhod

Samospráva Košíc podľa primátora dlhodobo uvažovala nad tým, že v hlavnom meste by potrebovala svoju kanceláriu. „Naši úradníci sú niekoľkokrát počas každého týždňa v Bratislave, či už na samotných ministerstvách, alebo v rôznych inštitúciách. Sú to náklady na pohonné hmoty a hotely,“ spomenul Polaček, podľa ktorého to odteraz bude jednoduchšie, lacnejšie, rýchlejšie a efektívnejšie. „Tak, ako má štát rôzne ambasády, aj mesto potrebuje byť pri čine – tam, kde treba,“ doplnil.

Aj podľa štátneho tajomníka Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) Radomíra Šalitroša ide o zrýchlenie a zefektívnenie spolupráce medzi samosprávou a štátom. „Mesto nebude musieť čakať dlhé týždne, niekedy mesiace na odpoveď dopisom, ale môže priamo zaklopať na dvere a v rámci konzultácie sa pobaviť o rôznych problémoch,“ podotkol štátny tajomník.

Foto: Branislav Caban Samuel Migal a Jaroslav Polacek pocas brifingu Samuel Migaľ a Jaroslav Polaček počas brífingu

Vysunuté pracovisko Košíc v Bratislave by malo byť zriadené v priebehu najbližších dní, maximálne týždňov. Polaček doplnil, že zatiaľ nevedia, či nájdu vhodných zamestnancov priamo na magistráte, alebo sa ich budú snažiť získať z externého prostredia.

Košický primátor zároveň podčiarkol, že vysunuté pracovisko budú môcť využívať aj iné samosprávy z východu krajiny. „Som pripravený túto našu kanceláriu a kapacity zdieľať aj s okolím. Zákon predurčuje, že krajské mestá majú byť tými, ktorí pomáhajú ďalším v regióne,“ zdôraznil Polaček. Čo sa týka nákladov, tie zatiaľ zúčastnené strany nekonkretizovali. Spomenuli len, že MIRRI poskytne priestory pre kanceláriu samospráve Košíc bezplatne. Mesto bude znášať len financie určené na platy jej zamestnancov.

Šanca aj pre ďalších

Košice sú prvým a zatiaľ jediným mestom, ktoré bude mať takéto priame zastúpenie v Bratislave. V budúcnosti však nemusia zostať jediným sídlom s vysunutým pracoviskom v hlavnom meste. Migaľ a Šalitroš podľa vlastných slov veria, že sa pridajú aj ďalšie mestá. „Ponúkame im takouto formou pomocnú ruku,“ skonštatoval minister.

Je presvedčený, že obdobnú možnosť by mali mať všetky mestá na Slovensku. „Samozrejme, je ich veľa. Preto tento model, ktorý sme naštartovali s pánom primátorom Polačekom, by sa mal týkať predovšetkým krajských miest. Tie by potom mali zabezpečovať podporu pre ostatné mestá,“ zakončil Migaľ.